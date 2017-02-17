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Южно-Сахалинск встретил День защитника отечества снегопадом

Южно-Сахалинск встретил День защитника отечества снегопадом

На улицах Южного не многолюдно

Сегодня, 23 февраля, Южно-Сахалинск вместе со всей страной отмечает День защитника отечества. Столица островного региона встретила праздник военнослужащих и, наверное, всех мужчин хмурым небом и густой порошей.

На улицах Южного не многолюдно - погода, семейный праздник и выходной день сегодня оставили многих горожан дома. Ослаб и транспортный поток.

Снегопаду радуются дети, которых катают на санках их родители. Нередко можно встретить и непосредственных виновников торжества - защитников отечества.

 

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Южно-Сахалинск встретил День защитника отечества снегопадом, Фото: 1
Южно-Сахалинск встретил День защитника отечества снегопадом, Фото: 2
Южно-Сахалинск встретил День защитника отечества снегопадом, Фото: 3
Южно-Сахалинск встретил День защитника отечества снегопадом, Фото: 4
Южно-Сахалинск встретил День защитника отечества снегопадом, Фото: 5
Южно-Сахалинск встретил День защитника отечества снегопадом, Фото: 6
Южно-Сахалинск встретил День защитника отечества снегопадом, Фото: 7
Южно-Сахалинск встретил День защитника отечества снегопадом, Фото: 8
Южно-Сахалинск встретил День защитника отечества снегопадом, Фото: 9
Южно-Сахалинск встретил День защитника отечества снегопадом, Фото: 10
Южно-Сахалинск встретил День защитника отечества снегопадом, Фото: 11
Южно-Сахалинск встретил День защитника отечества снегопадом, Фото: 12
Южно-Сахалинск встретил День защитника отечества снегопадом, Фото: 13
Южно-Сахалинск встретил День защитника отечества снегопадом, Фото: 14
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Южно-Сахалинск встретил День защитника отечества снегопадом
сегодня, в 15:31 +1
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Событие
День защитника Отечества
Место
Южно-Сахалинск
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