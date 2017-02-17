Южно-Сахалинск встретил День защитника отечества снегопадом

На улицах Южного не многолюдно

Сегодня, 23 февраля, Южно-Сахалинск вместе со всей страной отмечает День защитника отечества. Столица островного региона встретила праздник военнослужащих и, наверное, всех мужчин хмурым небом и густой порошей.

На улицах Южного не многолюдно - погода, семейный праздник и выходной день сегодня оставили многих горожан дома. Ослаб и транспортный поток.

Снегопаду радуются дети, которых катают на санках их родители. Нередко можно встретить и непосредственных виновников торжества - защитников отечества.