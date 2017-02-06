«Лыжня России» стартовала на Сахалине
Участие в забегах принимают более двух тысяч спортсменов разных возрастов
Всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2017» стартовала в селе Троицком Анивского района. Юные сахалинцы вышли на дистанцию в 200 м, юноши, мужчины, девушки и женщины — 2 км, 5 км и 10 км.
«В прошлом году была метель, но это не помешало любителям и профессионалам лыжного спорта принять участие в главном зимнем спортивном празднике – «Лыжне России». Тогда на старт вышли более двух тысяч человек. В этом году 35-я массовая гонка собрала явно больше участников», - отмечают в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Для участников и зрителей устроены палатки обогрева и питания, организована полевая кухня. Помимо этого, на территории действует бесплатный прокат лыжного инвентаря.
Кроме того для всех участников «Лыжни России» творческие коллективы Анивы подготовили развлекательную программу с песнями и плясками.