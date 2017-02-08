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День влюбленных – нежная фотосессия в февральскую стужу

Фото Алена Николаева

День влюбленных – нежная фотосессия в февральскую стужу

Пользователи astv.ru отметили праздник любви

Хорошо иметь в друзьях сумасшедшего фотографа, такого который сам дергает и спрашивает, когда замутим какой-нибудь проект. Того, кто готов бесплатно ползать в снегу, а потом ночами обрабатывать снимки. У нас такой есть – Алена Николаева.

Хорошо в друзьях иметь пользователей, которые готовы потратить вечер, вырезая сердечки из бумаги, клея цветы из салфеток или разбирая розы на лепестки. У нас такие есть.

Поэтому наши праздничные фотосессии уже стали традицией.

Накануне 14 февраля мы с чадами, домочадцами и даже с котами(!) пришли в городской парк, несмотря на ледяной ветер и мороз, и согрели его радостью и любовью.

Владимир собирался сделать романтические снимки с любимой женой. Они пришли вместе с котом. Но в результате, так и не смогли попозировать, потому что именно Владимир возил по глубокому снегу коляску Вики Сенивой, а когда Вика замерзла, отвез ее домой.

Так что совместных снимков с женой в этот раз не получилось. Безумно жаль, но мы обязательно что-нибудь придумаем, чтобы исправить эту оплошность.

Семья Кириченко на прошлой фотосессии была вчетвером. В этом году – уже впятером. Кроме Сергея, Лены, Миши и Лили на полянке появился самый младший – Димка. Он покладисто улыбался, разглядывал воздушные шарики.

Кириченко вообще подошли к фотосессии основательно – сказано было фотографом приходить в одной цветовой гамме - и Лена с утра побежала по магазинам в поисках красного пуховика.

Алена валялась в снегу в поисках удачного ракурса, отвергая все попытки надеть на себя шапку или хотя бы варежки.

Модели были покладисты и послушны. 

- Вы можете поцеловать маму? - спросила Алена у главы семьи Раченко. 

- Кого скажете, того и поцелуем, - дисциплинированно ответил он. 

Что получилось – смотрите сами. 

Еще больше снимков - в галерее. 

 

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Фотосессия
Автор: Любовь Барабашова, вчера, в 10:24 +17
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В пятницу вам не придётся ломать голову и штудировать афиши в поисках досуга на выходные. Не пропускайте всю хурму!

Комментарии
Сергей Маслаков
Написано вчера, в 10:42
Супер, вот от этого фото у меня случился приступ умиления:
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+11
Любовь Барабашова
Написано вчера, в 10:44
Сергей Маслаков, я тоже млею)))) Аленка такая клевая.
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+8
ky-ky87
Написано вчера, в 11:06
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+6
Ягодка
Написано вчера, в 11:06
Любовь Барабашова, тоже отметила это фото! Милость зашкаливает!
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+8
Еще 4 комментария
Татьяна Сергеева
Написано вчера, в 10:43
Нежно, трогательно, душевно и круто!!!!!!
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+10
Яков Максимов
Написано вчера, в 10:56
МимимиLovота
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+11
ky-ky87
Написано вчера, в 11:56
У меня предложение для VLадимир ))) за отвагу и помощь ближнему предлагаю вам отдельный минисет для вас и вашей супруги)))
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+6
lvista
Написано вчера, в 13:01
ky-ky87, здорово!
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+5
VLадимир
Написано вчера, в 13:22
ky-ky87, Алёна спасибо,мы всегда за любой кипишь.С праздником.
Ответить
+5
ky-ky87
Написано вчера, в 13:36
VLадимир, Спасибо)) как будете готовы - отпишитесь в личку))
Ответить
+2
lvista
Написано вчера, в 11:56
Спасибо! С праздником!
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+7
Любовь Барабашова
Написано вчера, в 12:00
lvista, эта фотография просто замечательная
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+6
lvista
Написано вчера, в 12:40
Любовь Барабашова,
да, светлая такая. Спасибо! Ваши фотки тоже бесподобные. Алёна, умничка!
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+7
ky-ky87
Написано вчера, в 13:05
lvista, спасибки)
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+5
Еще 2 комментария
Натали)))
Написано вчера, в 12:00
Семья Лены Кириченко очень понравилась
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+7
Катерина Раченко
Написано вчера, в 12:53
О, ура! Наконец-то у нас есть фотографии, где мы вчетвером, да ещё и такие замечательные фотографии. Спасибо! Пусть каждый год на праздничных фото улыбки будут только шире, обьятия сильнее, а деток все больше) А у нас фамилия без Т пишется)
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+6
Любовь Барабашова
Написано вчера, в 12:56
Катерина Раченко, исправлю)
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+5
VLадимир
Написано вчера, в 14:06
Любовь Барабашова, Люба я только по сугробам катал Вику,домой её Марго доставила.Я их только до дороги доставил.Спасибо.
А это нас lvista фотографировала.Оксане спасибо большое.А Вам Любовь спасибо за организацию.Алёнке за любовь к нам, почитателям её таланта.
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+6
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 13:16
Очень мило и нежно! Сожалею, что не смогли прийти, получилась накладка с другим... В следующий раз обязательно поучаствуем! Алена восхищает самоотверженностью
с праздником!
Ответить
+8
ky-ky87
Написано вчера, в 13:42
НюНик_просто_Анна, спасибо, Анюта, жаль, что тебя не было)
Ответить
+4
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 15:59
ky-ky87, папу не могли бросить
Ответить
+2
ky-ky87
Написано вчера, в 16:06
НюНик_просто_Анна, верю, конечно)
Ответить
+2
VLадимир
Написано вчера, в 13:26
Всё было замечательно,весело и задорно.Фотки супер.Всех с праздником.
Ответить
+5
Надежда_Андреевна
Написано вчера, в 13:43
Спасибо, спасибо, спасибо
.
Мы в восторге, хоть и намерзлись, но выходной прошел на Ура!
Всех С Праздником!Любви!Любви!Любви!
Ответить
+3
Елена Кириченко
Написано вчера, в 13:44 Отредактированно вчера, в 13:44
АААА какие классные фотографии!!! Люба, огромное спасибо за организацию и за блог! Алёнка , ты просто Алёнище! Спасибо тебе за твой талант, отмороженность и безбашенность! С праздником тебя, любви тебе горячей, нежной, страстной!

С праздником вас, дорогие сосайтники!!!

PS Серёжа тоже пуховик к этой сессии купил
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+9
ky-ky87
Написано вчера, в 13:48
Елена Кириченко, спасибо Ленищеее
, купить два пуховика ради сета - это кто из нас еще отмороженный
Ответить
+7
Елена Кириченко
Написано вчера, в 13:52
Ответить
+4
lvista
Написано вчера, в 19:21
Елена Кириченко, Лен
все вспоминаю твои глаза. Как на ненормальную на меня смотрела
. Когда я к тебе по сугробам летела
Ответить
+3
Еще 4 комментария
Online
aS Online
Написано вчера, в 13:49
Спасибо за фотографии и праздничное настроение) Фотографу огромное спасибо за самоотверженность, задор и умение лазить по деревьям))) Всех с праздником
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+7
ky-ky87
Написано вчера, в 14:19
aS, и вам спасибо за участие)))
P.s. видимо от предков бибизьян что-то в генах осталось
Ответить
+4
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано вчера, в 13:59
Классные фото! И растяжка у Алёнки тоже классная!
Ответить
+3
ky-ky87
Написано вчера, в 14:20
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, спасибо)) я честно не знаю, как так у меня получается
Ответить
+4
VLадимир
Написано вчера, в 14:23
ky-ky87, долгие годы тренировок-надо говорить,а не не
знаю.
Ответить
+4
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано вчера, в 14:29
ky-ky87,
в порыве работы всё возможно
Ответить
+3
Еще 2 комментария
Nektos
Написано вчера, в 14:41
Фотки суперские!!! Сплошной позитив!!! Даже особо отметить кого то трудно, абсолютно ВСЕ классные!!!
С праздником всех!!!
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+5
ky-ky87
Написано вчера, в 15:17
Nektos, спасибо большое)) все потрудились на славу))
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+2
ateriya
Написано вчера, в 23:00
ждала прям вау! какое то слабенькое такое, ну да местами получилось. может в блоге основном что то будет такое прям вау! идея отличная исполнение немного хромает. не хватает креатива, чего то авторского. какой то личной фишки.в общем не плохо но блин, ждала прям вау!
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