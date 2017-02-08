День влюбленных – нежная фотосессия в февральскую стужу

Фото Алена Николаева

Хорошо иметь в друзьях сумасшедшего фотографа, такого который сам дергает и спрашивает, когда замутим какой-нибудь проект. Того, кто готов бесплатно ползать в снегу, а потом ночами обрабатывать снимки. У нас такой есть – Алена Николаева.

Хорошо в друзьях иметь пользователей, которые готовы потратить вечер, вырезая сердечки из бумаги, клея цветы из салфеток или разбирая розы на лепестки. У нас такие есть.

Поэтому наши праздничные фотосессии уже стали традицией.

Накануне 14 февраля мы с чадами, домочадцами и даже с котами(!) пришли в городской парк, несмотря на ледяной ветер и мороз, и согрели его радостью и любовью.

Владимир собирался сделать романтические снимки с любимой женой. Они пришли вместе с котом. Но в результате, так и не смогли попозировать, потому что именно Владимир возил по глубокому снегу коляску Вики Сенивой, а когда Вика замерзла, отвез ее домой.

Так что совместных снимков с женой в этот раз не получилось. Безумно жаль, но мы обязательно что-нибудь придумаем, чтобы исправить эту оплошность.

Семья Кириченко на прошлой фотосессии была вчетвером. В этом году – уже впятером. Кроме Сергея, Лены, Миши и Лили на полянке появился самый младший – Димка. Он покладисто улыбался, разглядывал воздушные шарики.

Кириченко вообще подошли к фотосессии основательно – сказано было фотографом приходить в одной цветовой гамме - и Лена с утра побежала по магазинам в поисках красного пуховика.

Алена валялась в снегу в поисках удачного ракурса, отвергая все попытки надеть на себя шапку или хотя бы варежки.

Модели были покладисты и послушны.

- Вы можете поцеловать маму? - спросила Алена у главы семьи Раченко.

- Кого скажете, того и поцелуем, - дисциплинированно ответил он.

Что получилось – смотрите сами.

Еще больше снимков - в галерее.