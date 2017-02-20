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Большая рыбалка на Найбе "Сахалинский лёд" собрала сотни участников

Большая рыбалка на Найбе "Сахалинский лёд" собрала сотни участников

Жители области в очередной раз доказали - рыбалку они любят настолько сильно, что даже непогода не способна стать помехой

24 февраля на лед реки Найбы, традиционно богатой навагой, вышли 157 команд. В каждой – по четыре человека. Состав участников оказался очень разнообразным. Рыба в Найбе в день соревнований оказалась активной.

Вскоре после старта с четырьмя «хвостами» в руках финишную черту пересек житель Южно-Сахалинска Виктор Христофоров.

Подробнее о соревнованиях - в разделе Новости.

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Рыбалка на Найбе
сегодня, в 11:48 0
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Событие
Сахалинский лед
Место
НайбаСтародубскоеДолинский район
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