ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает

Кто душил лыжню, топтал борду, летал с горы и просто ходил по городу - в нашей непостоянной рубрике - ФОТОВЫХОДНЫЕ

Наш фотообзор жизни областного центра - в эти выходные наши корреспонденты побывали на "Лыжне России" в Троицком - самой массовой лыжной гонке в стране, на этапе Кубка России по сноуборду на Городухе, на Кубке Сахалина по гонрнолыжному спорту на "Горном воздухе". И просто погуляли по городу, подсмотрели за простецким бытом горожан.

Кто душил лыжню, топтал борду, летал с горы и просто ходил по городу - в нашей непостоянной рубрике - ФОТОВЫХОДНЫЕ.

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