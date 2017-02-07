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ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает

ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает

Кто душил лыжню, топтал борду, летал с горы и просто ходил по городу - в нашей непостоянной рубрике - ФОТОВЫХОДНЫЕ

Наш фотообзор жизни областного центра - в эти выходные наши корреспонденты побывали на "Лыжне России" в Троицком - самой массовой лыжной гонке в стране, на этапе Кубка России по сноуборду на Городухе, на Кубке Сахалина по гонрнолыжному спорту на "Горном воздухе". И просто погуляли по городу, подсмотрели за простецким бытом горожан.

Кто душил лыжню, топтал борду, летал с горы и просто ходил по городу - в нашей непостоянной рубрике - ФОТОВЫХОДНЫЕ.

Высказывайтесь в комментарих. Если вам понравится, постараемся сделать эти выпуски еженедельными.

Галерея
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 1
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 2
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 3
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 4
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 5
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 6
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 7
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 8
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 9
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 10
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 11
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 12
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 13
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 14
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 15
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 16
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 17
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 18
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 19
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 20
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 21
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 22
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 23
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 24
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 25
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 26
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 27
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 28
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 29
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 30
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 31
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 32
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 33
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 34
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 35
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 36
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 37
ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает, Фото: 38
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ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает
вчера, в 12:29 +3
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