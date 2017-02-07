ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает
Кто душил лыжню, топтал борду, летал с горы и просто ходил по городу - в нашей непостоянной рубрике - ФОТОВЫХОДНЫЕ
Наш фотообзор жизни областного центра - в эти выходные наши корреспонденты побывали на "Лыжне России" в Троицком - самой массовой лыжной гонке в стране, на этапе Кубка России по сноуборду на Городухе, на Кубке Сахалина по гонрнолыжному спорту на "Горном воздухе". И просто погуляли по городу, подсмотрели за простецким бытом горожан.
Кто душил лыжню, топтал борду, летал с горы и просто ходил по городу - в нашей непостоянной рубрике - ФОТОВЫХОДНЫЕ.
Высказывайтесь в комментарих. Если вам понравится, постараемся сделать эти выпуски еженедельными.
Галерея
38 ФОТОВЫХОДНЫЕ - Южно-Сахалинск живет, катается и побеждает
Другие статьи по темам
Событие
Место
Комментарии