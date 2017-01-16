Ледяная Ираида - сахалинские спортсмены взобрались на самую большую сосульку острова

Фото Максим Пасюков

2017 год. Встретить Новый год в этот раз решили в Александровске-Сахалинске. Здесь остались школьные друзья, родственники.

Погода на всю неделю, после 1 января, стояла солнечная. Несмотря на малое количества снега на Острове в этом году, с морозами всё в порядке. Тымовская долина встретила нас тридцатиградусным морозом. В Александровске было теплее, но ненамного. Ночью термометр опускался до – 23.

Целью выходных было по максимуму углубится в северную природу нашего Острова. Отойдя от новогодних застолий, 2 января сходили на мыс Жонкьер. Осенние шторма соорудили немного сосулек негигантского размера и коричневого цвета. Очень хорошее место для тех, кто только начал увлекаться ледолазанием. 3 января на лыжах поднялся на гору Лысая. 4 января с друзьями пробежались одним днём в лыжный поход по Морозовской заимке.

И вот, 5 января мы наконец-то добрались до одного из красивейших зимних мест на острове – Водопад Ираида (называют его по-разному Ираида, Ирида, Сосулька, Водопад на мысе Спасённый). Названия Ираида или Ирида происходят, вероятнее всего, от женского имени. Зимой же, этот водопад с женским именем, оказывается одним из лучших мест на Сахалине для тренировок по ледолазанию.

Небольшой ручей, стекающий летом со скал, зимой превращается в огромную 68-ми метровую ледяную глыбу. Это самая высокая замерзающая на острове зимой сосулька. Отличное место для тренировочных сборов.

Сосулька расположена в Александровск-Сахалинском районе. В 7 километрах южнее посёлка Дуэ. Обогнув мыс Ходжи и пройдя шапку Чапая, уже через 15-20 минут ты попадаешь в голубое ледяное безумие.

Ледолазы со всего Сахалина приезжают сюда. Неоднократно были замечены здесь и гости из Приморья и Хабаровского края. В своё время даже были планы сделать здесь зону для соревнований Дальнего Востока по ледолазанию.

Автор Максим Пасюков.