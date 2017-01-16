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Ледяная Ираида - сахалинские спортсмены взобрались на самую большую сосульку острова

Фото Максим Пасюков

Ледяная Ираида - сахалинские спортсмены взобрались на самую большую сосульку острова

Фоторепортаж с места, которое планировали сделать зоной для соревнований Дальнего Востока по ледолазанию

2017 год. Встретить Новый год в этот раз решили в Александровске-Сахалинске. Здесь остались школьные друзья, родственники.

Погода на всю неделю, после 1 января, стояла солнечная. Несмотря на малое количества снега на Острове в этом году, с морозами всё в порядке. Тымовская долина встретила нас тридцатиградусным морозом. В Александровске было теплее, но ненамного. Ночью термометр опускался до – 23.

Целью выходных было по максимуму углубится в северную природу нашего Острова. Отойдя от новогодних застолий, 2 января сходили на мыс Жонкьер. Осенние шторма соорудили немного сосулек негигантского размера и коричневого цвета. Очень хорошее место для тех, кто только начал увлекаться ледолазанием. 3 января на лыжах поднялся на гору Лысая. 4 января с друзьями пробежались одним днём в лыжный поход по Морозовской заимке.

И вот, 5 января мы наконец-то добрались до одного из красивейших зимних мест на острове – Водопад Ираида (называют его по-разному Ираида, Ирида, Сосулька, Водопад на мысе Спасённый).  Названия Ираида или Ирида происходят, вероятнее всего, от женского имени. Зимой же, этот водопад с женским именем, оказывается  одним из лучших мест на Сахалине для тренировок по ледолазанию.

Небольшой ручей, стекающий летом со скал, зимой превращается в огромную 68-ми метровую ледяную глыбу. Это самая высокая замерзающая на острове зимой сосулька. Отличное место для тренировочных сборов.

Сосулька расположена в Александровск-Сахалинском районе. В 7 километрах южнее посёлка Дуэ. Обогнув мыс Ходжи и пройдя шапку Чапая, уже через 15-20 минут ты попадаешь в голубое ледяное безумие.

Ледолазы со всего Сахалина приезжают сюда. Неоднократно были замечены здесь и гости из Приморья и Хабаровского края. В своё время даже были планы сделать здесь зону для соревнований Дальнего Востока по ледолазанию.

Автор Максим Пасюков.

вчера, в 11:27 +5
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В пятницу вам не придётся ломать голову и штудировать афиши в поисках досуга на выходные. Не пропускайте всю хурму!

Комментарии
Забанен администрацией
Написано вчера, в 15:23
Молодцы!Красотища какая!
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+6
Балтийская Килька
Написано вчера, в 16:53
Я в щенячьем восторге от фото!

Какие молодцы! Браво!
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+7
artic
Написано вчера, в 21:50
Класс! рассказ интересный,фото красивые.
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+2
Rolex
Написано вчера, в 22:19
фото - огонь...а текст - не айс... ошибок много...
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+1
Veronika1211
Написано сегодня, в 00:54
Какая волшебная, неземная, невероятная красота!!!
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+1
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