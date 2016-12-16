Медики и пожарные предупреждают сахалинцев об опасности

Новогодние праздники – время настоящих чудес и хорошего настроения. Однако именно в этот период зафиксировано увеличение количества пожаров

Чтобы огненная стихия не омрачила предстоящие новогодние каникулы, накануне главного праздника года специалист по охране труда НУЗ Дорожная больница Антонина Чепелева вместе с преподавателем Федеральной Противопожарной Службы (ФПС) сахалинской области Сергеем Самсоновым, напомнили сотрудникам медицинского учреждения основные правила пожарной безопасности. Не будет лишним вспомнить о них и посетителям сайта АСТВ.РУ.

Зеленая красавица

Елка – главное украшение новогодних праздников. И основной источник опасности. Чтобы торжества не омрачились бедой, следует всего лишь соблюдать эти простые правила.

Первое и самое важное – елка должна быть установлена на устойчивой подставке подальше от отопительных приборов и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка. Не стоит устанавливать праздничное дерево около выходов и в проходах.

Не следует украшать елку матерчатыми и пластмассовыми игрушками и обкладывать подставку елки ватой. Зажигать восковые свечи и бенгальские огни рядом с зеленой красавицей недопустимо.

Для украшения елки необходимо использовать только исправные электрические гирлянды заводского изготовления.

Иллюминация должна быть смонтирована с соблюдением правил устройства электроустановок. На елке могут применяться электрогирлянды только заводского изготовления с последовательным включением лампочек напряжением до 12Вт. Мощность лампочек не должна превышать 25Вт. При обнаружении неисправности в гирлянде, она должна быть немедленно обесточена. И никогда не пытайтесь отремонтировать электроприбор самостоятельно. Помните, что в этом случае риск пожара вырастает в разы. И… обязательно выключайте гирлянды перед сном.

Установка елки и проведение новогодних мероприятий допускается в помещении не выше второго этажа, из которого должно быть не менее 2-х эвакуационных выходов непосредственно наружу. Заполнение помещений людьми сверх нормы не допускается. В помещениях для проведения праздников не должно быть глухих решеток на окнах, а вот первичные средства пожаротушения (огнетушители, песок, кошма) –должны быть обязательно.

Яркие огни

Еще одной распространенной причиной новогодних пожаров является неосторожное обращение с пиротехническими изделиями.

Поэтому приобретать пиротехническую продукцию необходимо только в специализированных торговых точках.

При покупке необходимо обратить внимание на целостность упаковки, наличие инструкции по применению, а также дату его производства и срок годности. Если документов подтверждающих качество продукции нет, то лучше отказаться от покупки.

Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделие. Помните, что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь свои особенности.

Использовать пиротехнику в непосредственной близости с деревянными домами, беседками, словом любыми легковоспламеняющимися постройками и предметами категорически запрещено. Также как и применять пиротехнические изделия, летящие вверх рядом с жилыми домами и другими постройками - они могут попасть в окно, залететь на чердак или на крышу и стать причиной пожара.

Взрывать петарды, запускать салют рекомендуется на пустырях, минимум в ста метрах от жилых построек.

Зрителям следует находиться на расстоянии 20 метров от пусковой площадки фейерверка, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и не сгоревшие части изделий.

Стоит помнить и о личной безопасности. Запрещено держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней и хлопушек), наклоняться над ним во время поджога фитиля и в течение пяти минут после окончания его работы. Курить рядом с пиротехническим изделием также не стоит.

А, если у вас по каким-либо причинам при запуске фейерверка что-то не сработало, не пытайтесь выстрелить еще раз или разобраться самостоятельно - лучше бракованный товар отложить в сторону.

И еще. Использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет в отсутствие взрослых запрещено.

Домашние хлопоты

С наступлением зимнего период наибольшее число пожаров происходит в жилом секторе. Поэтому еще раз хочется поговорить о технике пожарной безопасности в жилых помещениях.

Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть нагревательные электроприборы. Своевременно производите их профилактический осмотр, ведь использование неисправных электронагревательных приборов категорически запрещено. Однако не пытайтесь самостоятельно произвести их ремонт.

Не используйте для обогрева жилища газовые плиты и самодельные электронагревательные приборы.

Не сушите над газовыми и электрическими плитами белье и одежду.

Не оставляйте без присмотра детей, умейте организовать их досуг.

Не захламляйте лоджии и балконы.

Не храните дома легковоспламеняющиеся жидкости.

Не используйте на счетчиках и электрощитах самодельные вставки- «жучки». И не пытайтесь произвести ремонт электропроводки самостоятельно.

Не перекаливайте печи, следите за появлением в кирпичной кладке печей трещин, своевременно проводите техническое обслуживание печей.

Не курите в постели.

И самое главное. На случай пожара имейте наготове воду и плотное покрывало (одеяло). А, если случилась беда, немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону – 01 или с сотового телефона – 112.

Сотрудники НУЗ Дорожная больница желают всем жителям и гостям Южно-Сахалинска веселых, счастливых, а главное - безопасных новогодних праздников!