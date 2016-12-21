Астролог Александр Ревякин: Год Петуха принесет много перемен

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- Александр, что ждет жителей региона в 2017-м?

- Петух, животное непредсказуемое, он принесет много перемен. Людям нужно быть активными, как и сам символ года. Для того чтобы соответствовать ритму, многим придется измениться внутренне. Для Сахалинской области 2017-й будет наиболее стабильным. Звезды говорят, что успех ждет тех, кто планирует покупку недвижимости или хочет заняться сельским хозяйством. В эти сферы идет энергия. Не стоится пугаться изменений, ведь это хорошо. Они всегда идут во благо, не всегда это легко, но бояться этого не стоит. Каждому знаку придется поискать новые пути решения проблемных ситуаций. Ведь согласитесь, это хорошо, когда все меняется вокруг, и вместе с этим меняемся и мы.

- А когда Красный петух вступит в свои законные права, и как нужно встретить его?

- По китайскому календарю год Красного петуха наступит 28 января. В 10 утра по-сахалинскому времени. Именно в это время нужно заняться медитацией, необходимо заложить некую программу на будущее, наметить основные моменты, которые вы хотите реализовать. Несмотря на то, что петух животное неоднозначное, в китайской философии этот персонаж не случайный, он символизирует охранника. Для того чтобы год был благополучным и удачным, нужно приобрести статуэтку либо календарь с символом года, это может быть вышивка, он будет охранять вас от невзгод и все у вас будет хорошо.

Также, астролог Александр Ревякин озвучил прогноз на 2017 год для каждого знака зодиака.

ОВЕН (21 марта — 20 апреля): Вас ждут колоссальные изменения в этом году, попытайтесь максимально использовать все возможности, которые перед вами откроются. Ваше финансовое состояние улучшится, а также появятся новые надежные партнеры. Не стоит в 2017 году рисковать и отправляться без нужды в дальние поездки. В работе ожидает успех и продвижение по карьерной лестнице.

ТЕЛЕЦ (21 апреля — 21 мая): Представителям этого знака необходимо надеется только на себя. У вас для этого есть все необходимое: силы, оптимизм и уверенность. Необходимо максимально эффективно использовать свой внутренний потенциал, и не пропустить возможности, особенно до июня 2017-го. На партнеров лучше не надеется. У вас достаточно сил и энергии для того, чтобы самостоятельно справится с любой проблемой. Также год станет благоприятным для поездок и дальних путешествий.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая — 21 июня): Вам стоит больше внимания уделить домашним делами своей семье, заняться культурным просвещением, чаще посещать выставки, спектакли и концерты. В следующем году вам нельзя перенапрягаться. Обязательно займитесь своим здоровьем! В профессиональном плане, в первом полугодии вам не стоит принимать ответственных решений. Звезды советуют отложить дела до июля.

РАК (22 июня — 22 июля): Ракам рекомендую вновь стать учениками, год благоприятен для повышения своего интеллекта и знаний. В следующем году смело идите на курсы повышения квалификации или получите новую профессию. А также углубитесь в освоение истории родного края или своей семьи. Особенно будьте внимательны к своим детям, не теряйте с ними контакт. В течение года вы найдете надежных деловых партнеров.

ЛЕВ (23 июля — 21 августа): Для вас год будет богат на общение, новые знакомства, но в то же время звезды рекомендуют просеять свое окружение, убрав все ненужное и бесполезное. Больше времени и внимания уделяйте родителям и семье. Ваши близкие, как никогда будут нуждаться в заботе. Можете ставить перед собой самые амбициозные цели и смело браться за их покорение.

ДЕВА (23 июля — 21 августа): Вам нужно внимательнее прислушаться к знакам судьбы и действовать в соответствие с ними. В этом году смело приобретайте недвижимость или земельные участки – это принесет вам большую прибыль в будущем. Также год будет богат на события и путешествия.

ВЕСЫ (24 сентября — 23 октября): Для вас год очень значимый. Удача на протяжении всего года будет на вашей стороне, ваш девиз - « Куй железо, пока горячо». Светлая полоса будет до октября.

СКОРПИОН (24 октября — 22 ноября): Для вас грядущий год будет двояким, особенно его первая половина. Будьте осмотрительны и внимательны, особенно первые два месяца. Не ввязывайтесь в авантюры, минимизируйте риски. Живите размеренной спокойной жизнью. Когда вам потребуется поддержка, смело обращайтесь к друзьям и родственникам, не пытайтесь все сделать сами. Во второй декаде октября наступит ваше время, появятся новые перспективы и возможности. Воспользуйтесь моментом и не упустите свой шанс.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября — 22 декабря): Для вас год – это упорная работа над собой. Важно погрузится в свое дело и углубить профессионализм. Вам необходимо как можно меньше растрачивать свои силы на ненужные дела и задачи. Держите свой ритм и не позволяйте ни кому его нарушать.

КОЗЕРОГ (23 декабря — 20 января): Для вас, все самое лучшее придет через детей, родных и близких. Если у вас нет ни тех, ни других, то в следующем году вы обретете свою любовь. Также возможен переезд на новое место жительство, так, что будьте готовы к этому.

ВОДОЛЕЙ (21 января — 19 февраля): Звезды рекомендуют вам больше путешествовать, а также расширить свое пространство. Не замыкайтесь, попробуйте себя в других областях деятельности, экспериментируйте. В тоже время, уделяйте внимание своему дому, сделайте перестановку либо ремонт, обновите свое пространство.

РЫБЫ (20 февраля — 20 марта): Представителям этого знака, звезды рекомендуют воздержаться от путешествий. Лучше заняться самообразованием, сконцентрируйтесь на изучении иностранных языков. Это поможет вам открыть новые грани своей души.