Работа без права на ошибку

В этот день на вопросы astv.ru ответила следователь-криминалист отдела криминалистики следственного управления следственного комитета РФ по Сахалинской области Дарья Чигаева.

- Как Вы решили, что выбрали именно свою профессию?

- Как такового выбора я перед собой не ставила, с самого начала ни в какой иной профессии кроме следствия себя не представляла и другие варианты не рассматривала. К окончанию школы уже четко была уверена, что поступать буду именно на прокурорско-следственный факультет Иркутского юридического института Генеральной прокуратуры РФ. Мне нравится моя работа и, несмотря на определенные сложности профессии, нисколько не жалею о своем выборе.

- Ваше самое первое раскрытое дело – какое оно?

- На память приходит уголовное дело, возбужденное прокуратурой Южно-Сахалинска в 2006 году по факту изнасилования несовершеннолетней. В то время я еще состояла в должности следователя прокуратуры Южно-Сахалинска.

Процесс доказывания вины лица, совершившего преступление, был сложным и кропотливым.

Мужчина, на которого указывала потерпевшая, свою причастность к совершенному преступлению отрицал. Люди, которые незадолго до совершенного преступления видели потерпевшую и преступника вместе, были родственниками и знакомыми последнего. Они всячески пытались создать ему алиби, оказывали противодействие при производстве следственных действий.

Преступление было совершено в безлюдном месте, в поле. На месте происшествия мы обнаружили большой участок примятой травы, разбросанные поврежденные вещи потерпевшей. Следов биологического происхождения не нашли.

Тогда в распоряжении следствия еще не было имеющейся сейчас криминалистической техники, позволяющей выявлять следы биологического происхождения, не проводились в области молекулярно-генетические и психофизиологические исследования с использованием полиграфа. По крупицам мы собирали косвенные доказательства. Уголовное дело направили в суд. В итоге мужчина был признан виновным, его приговорили к 8 годам лишения свободы.

- С какими преступлениями Вам чаще всего приходится работать?

- Прежде всего работа следователей-криминалистов заключается в оказании криминалистического сопровождения по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности, а именно убийств, причинений тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности наступление смерти, изнасилований.

Следователи-криминалисты принимают непосредственное участие в первоначальных следственных действиях, например, осмотре места происшествия, обыске, допросе и т.д., оказывают практическую помощь следователям. Помогают обнаружить, зафиксировать и изъять следы преступления.

В дальнейшем контролируют ход расследования, готовят указания о производстве необходимых следственных действий. Обеспечивают взаимодействие между следователями и оперативными подразделениями.

Очень важное направление в деятельности следователей-криминалистов - раскрытие преступлений «прошлых лет», организация работы по поиску безвести пропавших и установлению личностей неопознанных трупов.

- Расскажите о раскрытых недавно преступлениях?

- Например, в сентябре 2016 года одним из территориальных следственных отделов следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования женщины.

По результатам осмотра места происшествия с участием сотрудников отдела криминалистики, были обнаружены и изъяты следы биологического происхождения, вещи потерпевшей. Допрошенная потерпевшая пояснила, что мужчина ворвался в ее квартиру ночью, избил и изнасиловал, ранее она его никогда не видела и с ним не знакома, описала его с трудом.

В ходе осмотра близлежащего от места проживания потерпевшей района, в подвале одного из многоквартирных домов мы обнаружили вещь, похищенную у потерпевшей. При проверке жильцов дома на причастность к совершенному преступлению был установлен мужчина, которого предъявили для опознания потерпевшей, и она опознала его как лицо, совершившее изнасилование. Согласно заключению проведенной генотипоскопической экспертизы, на вещах потерпевшей и в ее подногтевом содержимом обнаружен ДНК подозреваемого.

- Что хранится в чемоданчике криминалиста? Есть ли какие-то современные технологии, которые помогают в работе?

- В чемодане следователя-криминалиста есть средства для выявления следов крови и следов пальцев рук, фотокомплект, набор инструментов, комплект осветительных приборов, упаковочный материал, измерительные приборы, бланки процессуальных документов и т.д.

Сейчас мы обеспечены современной высокотехнологичной криминалистической техникой, с помощью которой обнаруживаем и изымаем следы преступления. В распоряжении нашего подразделения имеются различные источники криминалистического света, позволяющие выявлять следы биологического происхождения, экспресс-тесты на определение наличия крови на объектах, цианоакрилатная камера для выявления следов рук на предметах и т.д.

- Какие виды экспертиз проводят на Сахалине, а какие за пределами области?

- В настоящее время в экспертных учреждениях Сахалинской области проводятся судебно-медицинские, биологические, генотипоскопические, дактилоскопические, трасологические, психологические, психиатрические, фоноскопические, баллистические и иные виды криминалистических судебных экспертиз.

Среди экспертиз, которые не проводятся на территории нашего региона, могу назвать почвоведческие, одорологические (запаховых следов человека), биологические экспертизы объектов животного происхождения, экспертиза по восстановлению прижизненного облика лица по черепу и т.д.

- Есть ли срок хранения вещественных доказательств?

- Предметы, признанные вещественными доказательствами, хранятся при уголовном деле, а не признанные возвращаются владельцам или уничтожаются.

Например, прекращенные уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях имеют срок хранения 15 и 25 лет соответственно.

Если преступление раскрыто и уголовное дело для рассмотрения направлено в суд, то судьбу вещественных доказательств определяет суд.

- Сколько часов Вы проводите на работе?

У следователей-криминалистов ненормированный рабочий день, т.е. они могут находиться на работе и после 18 часов. Для участия в следственных действиях нас могут вызвать и в выходные, и в праздничные дни, и ночью.

- Всегда популярны детективные фильмы и сериалы. Информация о людях вашей профессии правдива?

Естественно, фильмы и сериалы это прежде всего художественный вымысел, например, в части безграничных возможностей экспертных исследований, кратчайших, даже порой в течении нескольких минут сроках получения их результатов, наличия современнейшей техники и т.д. Есть среди них, конечно, более правдоподобные, на мой взгляд, например «Тайны следствия».