Фотоотчёт с I этапа Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл»
Соревнования прошли 12 февраля в Южно-Сахалинске, на горе Парковой
В соревнованиях участвовали как островные райдеры, так и сноубордисты из Москвы, Сочи и других регионов России.
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214 12 февраля 2017 г.
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Комментарии
BenZziНовая_радуга
Написано вчера, в 10:38
Кто победил то в соревах?
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+4
Online
Сергей Маслаков Online
Написано вчера, в 11:02
BenZziНовая_радуга, ждём релиз. Я не стал ждать итогов и награждения, так как после окончания сорев они были через полтора часа, даже чуть больше. А я там с 10:30 по сугробам лазил и уже был насквозь мокрым )
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+2
BenZziНовая_радуга
Написано вчера, в 11:03
Сергей Маслаков, понял.
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+2