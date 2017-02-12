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Фотоотчёт с I этапа Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл»

Фотоотчёт с I этапа Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл»

Соревнования прошли 12 февраля в Южно-Сахалинске, на горе Парковой 

В соревнованиях участвовали как островные райдеры, так и сноубордисты из Москвы, Сочи и других регионов России.

Галерея
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 1
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 2
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 3
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 4
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 5
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 6
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 7
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 8
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 9
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 10
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 11
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 12
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 13
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 14
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 15
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 16
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 17
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 18
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 19
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 20
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 21
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 22
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 23
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 24
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 25
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 26
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 27
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 28
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 29
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 30
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 31
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 32
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 33
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 34
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 35
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 36
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 37
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 38
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 39
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 40
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 41
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 42
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 43
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 44
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 45
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 46
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 47
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 48
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 49
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 50
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 51
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 52
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 53
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 54
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 55
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 56
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 57
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 58
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 59
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 60
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 61
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 62
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 63
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 64
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 65
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 66
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 67
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 68
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 69
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 70
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 71
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 72
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 73
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 74
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 75
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 76
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 77
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 78
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 79
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 80
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 81
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 82
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 83
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 84
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 85
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 86
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 87
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 88
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 89
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 90
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 91
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 92
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 93
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 94
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 95
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 96
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 97
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 98
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 99
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 100
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 101
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 102
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 103
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 104
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 105
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 106
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 107
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 108
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 109
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 110
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 111
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 112
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 113
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 114
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 115
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 116
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 117
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 118
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 119
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 120
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 121
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 122
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 123
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 124
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 125
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 126
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 127
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 128
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 129
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 130
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 131
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 132
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 133
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 134
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 135
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 136
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 137
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 138
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 139
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 140
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 141
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 142
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 143
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 144
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 145
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 146
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 147
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 148
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 149
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 150
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 151
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 152
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 153
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 154
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 155
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 156
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 157
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 158
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 159
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 160
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 161
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 162
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 163
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 164
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 165
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 166
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 167
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 168
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 169
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 170
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 171
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 172
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 173
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 174
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 175
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 176
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 177
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 178
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 179
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 180
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 181
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 182
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 183
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 184
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 185
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 186
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 187
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 188
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 189
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 190
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 191
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 192
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 193
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 194
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 195
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 196
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 197
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 198
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 199
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I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 201
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 202
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 203
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 204
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 205
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 206
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 207
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 208
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 209
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 210
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 211
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 212
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 213
I этап Кубка России в дисциплине «слоуп-стайл» (SBS), Фото: 214
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12 февраля 2017 г.
Автор: Сергей Маслаков, вчера, в 08:25 +5
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Комментарии
BenZziНовая_радуга
Написано вчера, в 10:38
Кто победил то в соревах?
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+4
Online
Сергей Маслаков Online
Написано вчера, в 11:02
BenZziНовая_радуга, ждём релиз. Я не стал ждать итогов и награждения, так как после окончания сорев они были через полтора часа, даже чуть больше. А я там с 10:30 по сугробам лазил и уже был насквозь мокрым )
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+2
BenZziНовая_радуга
Написано вчера, в 11:03
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+2
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