Собачьи бега как способ сделать добро

В Южно-Сахалинске прошли первые непрофессиональные бега. Все заработанные деньги с них отправятся в Корсаков на подарки детям-беспризорникам.

В собачьем парке Южно-Сахалинска прошли первые непрофессиональные собачьи бега. Участвовать в них могли все четвероногие друзья вне зависимости от породы, возраста и характера.

Единственное условие для хозяев - это минимальный сбор за участие. Все деньги организаторы собачьих бегов отправят в Корсаковский социально-реабилитационный центр "Радуга". Там временно проживают ребята от 3 до 18 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, среди них есть и беспризорники. Волонтеры движения "Человек собаке друг" хотят, чтобы Новый год у этих ребят стал настоящим праздником.

Наталья Солдатова, организатор непрофессиональных собачьих бегов Мы не просто будем дарить детям подарки, а устроим для них настоящее представление с участием собак. Наше волонтерское движение «Человек собаке друг» старается проводить как можно больше подобных акций. Но вот непрофессиональные собачьи бега проходят у нас впервые.

В собачьих бегах приняло участие 22 мохнатых спортсмена. Каждый соревновался в своей категории: крупные собаки, средние и мелкие. Одновременно за победу боролись три собаки.

А некоторым хозяевам пришлось проходить испытание вместо своих питомцев.

Пес Макс в честной гонке победил двух соперников. Его хозяйка призналась, что он просто обожает обниматься, поэтому очень торопился на другой конец поля.

Ирина Скоробогач, хозяйка Макса Все прошло очень весело и позитивно. Мы принимаем участие во всех мероприятиях, которые организовывают наши друзья из волонтерского движения «Человек собаке друг». Макс очень старался сегодня. Из любви к хозяину он готов на все – тем более прийти первым. Он у нас ни минуты не может усидеть на месте. Есть спокойные породы, а есть очень веселые. Вот он такой - очень позитивный, очень любит всех.

Многие пришли на бега со своими питомцами не ради участия, а просто чтобы поддержать хороший проект. А заодно развлечь своих четвероногих друзей.

В перерыве между забегами проходили благотворительные аукционы. Также в собачьем парке в этот день продавались лакомства и украшения к Новому году. Все вырученные деньги также предназначены для ребят из Корсаковского реабилитационного центра.

Победителем среди крупных собак стала немецкая овчарка Гера.

В категории "средние собаки" самой лучшей оказалась американский стаффордширский терьер Амира.

А всех мелких собачек обогнал шелти Прайм.

Но удовольствие от бегов получили абсолютно все участники и зрители. Во время мероприятия удалось собрать почти 26 тысяч рублей. Благодаря хозяевам и их собакам у детей из Корсаковского реабилитационного центра будет настоящий новогодний праздник с подарками и смешными номерами с участием четвероногих друзей.