Южно-Сахалинск стал чище и безопаснее

Гололед – главный враг автолюбителей и пешеходов в холодное время года. Чуть зазевался и травмы не избежать. Долгие годы спасителями сахалинцев были песок и соль, которыми щедро посыпают дорожники улицы областного центра. Но привычное – не значит лучшее.

В сравнении с современными антигололедными реагентами нового поколения пескосоляная смесь не выдерживает никакой критики.

Она справляется с поставленной задачей – устраняет гололед и скользкость дорожного полотна. Вот только при температуре ниже 10 градусов практически не работает. Что делает ее весьма мало эффективной в условиях сахалинской суровой зимы. Есть у пескосоляной смеси и существенный побочный эффект - в виде грязи, которую оставляет песок, смешиваясь с подтаявшим снегом. Полностью очистить городские улицы от нее возможным не представляется. Зимой она оседает на обуви горожан. Летом - кочует с места на место в виде клубов пыли.

Более того, как показали недавние медицинские исследования, дорожный смет, который образуется в результате использования песка, очень опасен для людей. Он содержит тяжелые металлы, мелко перемолотую резину с покрышек и асфальт. Такая пыль, как показали испытания, накапливается в легких, вызывая бронхиты, аллергии и даже онкологические заболевания.

Врачи и гигиенисты бьют тревогу – требуя запретить использование песка, который на дороге становится опасным веществом 2-го класса.

При этом изученные антигололедные реагенты, у медиков такой реакции не вызывают. Например, противогололедный материал «Бионорд», имеет самый безопасный – 4-ый класс вещества, не вызывает аллергии, не испаряется. При использовании полностью растворяется и вывозится со снежными массами.

На фото слева распределитель с пескосоляной смесью. На нем видно, что вместе с солью и песком на дороги Южно-Сахалинска попадают и камни, что может стать причиной повреждения автомобилей горожан. При применении противогололедного реагента нового поколения (фото справа) таких проблем не возникает. Более того, вступая в реакцию со снегом, он растворяется полностью, не оставляя грязи на дороге.

О том, как убить разом двух зайцев – сделать Южно-Сахалинск чистым и безопасным - в администрации города размышляли давно. Знакомились с новинками рынка, изучали опыт других городов страны. И нашли выход – в рамках эксперимента четвертый месяц подряд дорожники обрабатывают центральные улицы города противогололедным реагентом «Бионорд». Этого срока достаточно, чтобы подвести первые итоги.

- За этот период «Бионорд» показал себя, как эффективное средство борьбы с гололедом и снежным накатом на проезжей части улиц. Наибольшая эффективность при использовании «Бионорда» достигается на лицах с большой интенсивностью движения, - считают специалисты МБУ «Управление городским дорожным хозяйством». – Имея чистую однородную структуру, лишенную посторонних примесей «Бионорд» не создает на дорогах дополнительных загрязнений.

Чтобы наглядно представить, в чем преимущества реагента «Бионорд» перед пескосоляной смесью, достаточно прогуляться, а лучше проехаться на личном авто, по центру города. Пешеходы отмечают опрятность дорожного полотна, водители – отличное сцепление колес с дорогой на тех участках, которые были обработаны антигололедным средством «Бионорд». Хотите - верьте, хотите – нет, но существует мнение, что применение современных противогололедных реагентов, позволяет существенно снизить риск возникновения аварийных ситуаций на дорогах. Статистика ГИБДД, в тех городах, где применение «Бионорда» не эксперимент, а обычное дело, это подтверждает.

На отечественный рынок «Бионорд», детище Уральского завода противогололедных материалов, вышел в 2006 году. Приставка «био» в его названии указывает на экологичность продукта. Смесь прошла государственную экспертизу. В состав входят специальные биоразлагаемые соли. А это значит, что за состояние окружающей среды, здоровье горожан и их питомцев, а также их вещей и обуви беспокоиться не приходится. Асфальтовое покрытие препарат не портит. На кузова и механизмы автомобилей оказывает щадящее воздействие.

Так что же такое «Бионорд»? И с чем его «едят»?

В его составе входят такие «аппетитные» ингредиенты, как пищевая поваренная соль, хлористый кальций, который присутствует в сыре и кисломолочных продуктах, карбамид - обязательный компонент разрыхлителей и жевательной резинки, формиат - соль муравьиной кислоты, которая есть в киви, личи, клубнике, мраморная крошка - карбонат кальция - которую используют в зубной пасте и как пищевой краситель белого цвета, содержится в скорлупе яиц.

Звучит вкусно! Работает эффективно. Реагент плавит лед даже в 30-ти градусный мороз и, полностью растворившись, не оставляет после себя грязно-песчаной каши. Иными словами, «Бионорд» - своего рода панацея от всех дорожных проблем.

При этом, если рассматривать затраты на зимнее и летнее содержание города, то открывается интересная вещь – дешевая по себестоимости пескосоляная смесь в результате обходится городу дороже, чем покупать «Бионорд». Затраты на уборку ливневых стоков, улиц города, повышенный расход песка (до 200 гр/м2 против 70 гр/м2 «Бионорда»), необходимость содержания полигонов для подготовки и хранения песчаной смеси и т.д. – все эти расходы при переходе на современные противогололедные средства, значительно сокращаются. Тут как никогда актуальна пословица про скупого, который платит дважды.