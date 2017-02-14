Я боялась, что бездарна - Лолита в "Пятой власти"

Фото Георгий Лепихов

Концерт Лолиты Милявской в ТДЦ «Столица» прошел с аншлагом. Мы, дожидаясь встречи, наблюдали с балкона, как Лолита пытается раскачать чопорную сахалинскую публику, чинно сидевшую на креслах. И раскачала. «А теперь все делаем вот такие дурацкие движения!» - командовала она со сцены и люди стали послушно размахивать руками.

Мы за всеми этими дикими танцами наблюдали с опаской – все же скакать два часа, да петь вживую, это серьезная нагрузка. А еще прибавьте долгий перелет, и операцию ей недавно делали, да и вообще, времени было уже полдесятого вечера... Боялись, что «Пятая власть» может не состояться.

Пользователи astv.ru с бейджами «пресса» терпеливо ждали певицу. К нам присоединились несколько из тех, кто был на концерте. Охрана бдительно следила, чтобы посторонних в зале не было, поэтому пришлось журналистам и операторам отдать свои бейджи, тем, кто хотел пообщаться с Лолитой.

В 22.00 вышла Лолита – свежая, улыбчивая, доброжелательная и бесконечно искренняя. И да, она оказалась совершенно без комплексов.

Встреча затянулась. Сотрудники "Столицы" умоляли нас закругляться - они хотели попасть домой до полуночи. Но Лолиту было не остановить.

- Это было даже лучше, чем концерт - сказала одна из участниц встречи.

Любовь Барабашова: спасибо большое за концерт...

Лолита: спасибо вам за помощь.

Любовь Барабашова: … мы понимаем, как вы устали и постараемся вас надолго не задержать.

Лолита: ничего, давайте, не каждый день видимся.

Вика Сенива: здравствуйте, вы меня помните?

Лолита: я помню очень красивую девушку, которая стала еще красивее.

Вика Сенива: я была на вашем концерте.

Лолита: у вас было другое платье, сейчас более вечернее.

Вика Сенива: у вас была тяжелая болезнь, как вы с ней справились?

Лолита: а что вы имеете в виду? Одно время я нюхала кокаин, вот это тяжелая болезнь. Но по сравнению с другими, что бывают в мире, это не тяжелая болезнь. А то, что сейчас у меня со здоровьем, так это большая радость. Я пошла к своему другу, пластическому хирургу, он вернул мне подбородок в нормальное состояние. Это радость от того, что смотришь на себя и видишь профиль. У меня еще отеки не прошли, потому еще не сильно видно. Это первый концерт после операции. 21-го будет месяц, после пластики, петь еще нельзя, и мой хирург в шоке. Но он сказал, что мышцы держатся. Он очень боялся, что то, что он сделал, оторвется.

Любовь Барабашова: швы могли разойтись на концерте?!

Лолита: это большая нагрузка, но я делала подбородок оттого, что он из-за этой собственно нагрузки он и проваливается. За 25 лет пения «живьем» трудно представить того, у кого мышцы бы не потекли. У меня есть очень хороший друг, Андрей Иcкорнев, пластический хирург, он позвонил перед Новым годом и говорит: «Милявская, подбородок полез». За что я люблю своих друзей, мы не подбираем слова. Полезло — значит, полезло. Нет такого «ой, так прекрасно выглядишь!». Говорят «слушай, ты так раскоровела»! А я вот честно, ничего не хочу с этим делать. Хоть убейте меня, ни тренажерный зал, ни прекращать жрать — сколько там этой жизни осталось? Ограничивать себя, ни поесть, ни выпить, ни погулять? Ужас какой. Но подбородок мне честно, мешал в эфире. Не потому, что без него лицо моложе, а просто эстетичней. А главное, я сделала это для операторов. У меня 5 марта съемки большого концерта в Москве, и я последний год подходила к операторам и говорила: «ребята, не снимайте сбоку, там лезет», а они мне говорили, что знают и не будут снимать. А сейчас можете снимать! Пока еще есть отек, мне Андрей сказал, что у таких операций он проходит за месяц-полтора, а так подбородок будет красивый, тоненький и меня будет радовать.

Любовь Барабашова: чисто женское замечание. Только сегодня наткнулась в интернете на статью про женщин, которых пластика сделал красивее, у которых она удачная. Вы в их числе.

Лолита: если бы показали мою фотографию сейчас и семь лет назад, я бы сказала — одно лицо. Почему у Искорнева хорошие руки? Потому что хорошая «пластика» это та, которая вернула вам вас же, когда вы были моложе. Вот сейчас я в жизни вообще не пользуюсь косметикой, на сцену очень щадяще. Мне так жалко лицо, оно такое сейчас, прямо как у ребенка. И на съемки я стала ходить без грима, сейчас просто не успела снять. Понимаю, что такое «выглядеть свежей».

Из зала: комки биша будете делать?

Лолита: а вы тоже хотите? Будете делать? Это не больно. Это всего 30 минут, я уже всё про это знаю. У меня много друзей сделали.

Из зала: сейчас вся Москва это делает, очень популярно.

Лолита: кому-то это не нужно совсем, а у кого, как я всегда говорила, щеки барсука, иногда надо. Мне мой приятель прислал фото через час после того, как сделал операцию, комки эти лежали на салфетке, это похоже на гребень петуха. Их удаляют с двух сторон, это рудимент, он нужен только ребенку, когда он кормится молоком. Если раньше, во времена великой Греты Гарбо вырывали зубы, чтобы щеки проваливались, то сейчас достаточно удалить комки биша. У меня еще не видно, потому что отек. Это даже не операция, это косметологическая процедура: 30 минут, и вы пошли домой. Три дня не будете грызть сухари, жевать жвачку. Там саморассасывающиеся швы и через месяц у вас модная «французская проваленность». Я этого очень жду.

Елена Кириченко: вы прекрасно выглядите.

Лолита: спасибо.

Елена Кириченко: я знаю, что вы хорошая хозяйка, прекрасно готовите, есть ли у вас фирменное блюдо и секретный ингредиент?

Лолита: я уже не хорошая хозяйка, потому что много работаю, и хозяйкой меня отучил быть мой муж. Раньше, уезжая на гастроли, я готовила большие кастрюли: первое, второе, третье, компот. Приезжаю — тут пропало, там скисло. Раз сделала, два, а потом сказала: вот телефон, вот доставка пиццы. Мой секретный ингредиент — это телефон, по которому я говорю «а можно суши»? Мне жалко мой труд и жалко продукты. Муж капризничает, первый день ест с удовольствием, на второй уже нос кривим. Я-то хорошо ем и на четвертый, потому что времени нет, разогрел и всё классно. Не ешь? Тогда я не готовлю, такая у нас система воспитания. Зато теперь, когда я что-нибудь приготовлю, он радуется.

Ирина Свидерская: а разносолы из Белоруссии продолжают поступать?

Лолита: да, Димины мама и брат — фермеры. Но это уже невозможно, все друзья едят, у нас забит холодильник, второй на даче тоже забит. Я нашла тушку кролика, которому 2 года! И всё равно приготовила. Говорю «не надо в таких количествах». Уже яйца начинают ссыхаться. Но мама Димина не может, чтобы было мало. И консервы, банки... Брат занимается мясом — овцы, свиньи, куры, утки. А его жена делает балычки. Я хорошо пристроилась, меня кормят из Белоруссии. А сейчас отношения с Белоруссией ухудшились и я говорю, «чтобы не сказали, что это промышленные масштабы поставки, мама будет меньше класть». Потому что возьмут на границе и скажут, что это импорт продуктов.

Алина Костык: вопрос по творчеству.

Лолита: наконец-то.

Кто-то: ни для кого не секрет, что телевидение сейчас воспитывает. Вы вызываете большое уважение, несмотря на свои жизненные неурядицы, о которых нам известно из телевидения. Вы энергичная, позитивная. Но вы сами как считаете, какую пользу несет обществу ваше творчество? Чему учат ваши песни?

Лолита: о, но я же не заслуженный педагог.

Алина Костык: но публичность и творчество - это большая ответственность.

Лолита: вы знаете, я люблю Шнура. Задайте ему этот вопрос.

Любовь Барабашова: а задавали!

Лолита: что он сказал интересно, мой любимый. И вообще он большой, трагичный поэт, пишет потрясающие стихи. Единственное, я не понимаю, почему у него всегда в кто-то дерется в зале. Но это вопрос к фейс-контролю, кто пропускает людей со спиртным. Вы сегодня видели реакцию моего концерта, и она всегда такая. Люди приходят в разном состоянии на концерт. У них дома и на работе может произойти что угодно, и болеть может что угодно, и они идут за позитивом. Вы сегодня видели, как взрослые люди сначала очень сдержанные, а потом им плевать, что делают. Вот этого я добиваюсь, это задача моя и моего концерта, перевернуть негатив к позитиву. Заставить человека думать, что всё ерунда. Во-первых, всё в руках человека, всё зависит от его настроения. Я после пластического хирурга на 9-й день снималась. Когда всё еще в отеках, люди из квартиры не выходят, женщины предпочитают восстановиться. А мне некогда, на второй день уже бегала, и выписали. Один день еще дома потупила, а потом и то, и то... Только нельзя наклоняться, чтобы отеки не усилить. Так я стоя всё, что могла, поделала, прибила, покрасила. Мне хирург сказал, что всё зависит от настроя. Мол, ты пришла с настроем «быстро сделаю и пойду работать», на тебе всё и зажило. Также я настраиваю людей: что бы ни случилось, человек себя должен любить, это цель моего концерта.

Ольга Ежова: можно я в подтверждение? Сегодня была женщина, больная раком. Она не посещала ни один концерт, но слёзно попросилась у дочери на ваш и я гарантирую, что еще несколько годков вы ей накинули, потому что у неё было такое счастье на лице.

Лолита: спасибо. Если бы я это знала, то рассказала ей одну историю. Я была с концертом в Израиле, вышла женщина с цветами, попросила микрофон. Мне неудобно было отказать. Оказалось, она там лечилась, осталась, стала гражданкой Израиля и сейчас депутат Кнессета! Она сказала «ты меня не знаешь, а люди знают, что я не вру. У меня была последняя стадия онкологии, я пять лет назад пришла к тебе на концерт и ты меня перевернула позитивом. Я взяла себя в руки, подумаешь, четвертая стадия!». Представляете, сколько надо сил, чтобы в чужой стране выучить язык и заново составить свою жизнь? Это пример, что всё в наших руках. Онкология же страшна тем, что вы жрёте себя изнутри. Это доказано и люди почему-то боятся сами себе признаться в этом. А если особенно разошлись, партнер бывший в жизни устроился, а ты нет, вот тут начинается онкология у многих. Они держат во внимании своего партнера, его успехи, не могут успокоиться и это приводит к онкологии. Если бы они только себя любили и охраняли. Вот это то, к чему я всегда призываю: любите себя, не давайте себе жить неудобно.

Это не означает, что надо человеку накакать на голову или нахамить. Но уважать себя — это значит, не причинять себе боль. Любовь к себе значит, что вы точно так же отнесетесь к другому. Вы будете понимать, что это больно, зачем брать грех на душу?

Это работа, я 5 лет занималась у психолога, а потом еще 5 лет осваивала. Всё возможно, надо только очень хотеть.

Ирина Нефедова: мы когда на встречу собирались, кто-то написал «Лолита — то же Шнур, только в юбке», согласны?

Лолита: я очень горжусь этим!

Ирина Нефедова: это первый вопрос, а вот второй — как вас занесло в кампанию по борьбе с уплатой взносов за капитальный ремонт?

Любовь Барабашова: кстати, вы победили?

Лолита: борьба с ТСЖ? Я так и не плачу. Я начала борьбу с ТСЖ и это отняло у меня 3 года жизни и здоровья, это очень сложно. Если бы мы, жильцы были вместе, было бы проще. У меня есть шанс выступить по телевизору, я смогла привлечь к себе внимание. Сколько людей, работающих на телевидении, операторов и журналистов, после общения со мной говорили «так вот как меня трахают! Вот как меня имеют!». И шли разбираться.

У меня есть знакомый Борис, организует мои гастроли в Питере, классный парень, молодой, до тридцати ему, всё заработал своими ручками-ножками. Он купил квартиру в новостройке. Не успел пожить, там мой тур, потом Валерия с Ёсей Пригожиным. Борис полгода не заходил в квартиру. Приходит, а у него «жировка» на какие-то безумные деньги. А в квартире еще бетон, нет батарей, нет воды. У него счета за всё, что можно. Он пошел в ТСЖ и сказал: «вы знаете, я вожу Милявскую на гастроли, хотите я её приведу?» и получил «жировочку» ноль в ноль, как положено!

Что касается меня, то нет ни одного ответа из прокуратуры. В судах пропадали документы. Есть такая организация, не знаю, кого она защищает, может есть хорошие, но это не московский вариант, хотя по России я сталкивалась с нормальными, называется «жилищная инспекция». Бывает, что они на стороне людей, а бывает, как в Москве: заносы, заносы, заносы от всех. Знаете, сколько стоит управляющей компании покрасить бак для мусора по сметам? 5-7 тысяч? Нет! 200 тысяч! Это настолько коррумпировано!

Обычно личный запрос Жириновского помогает. Всегда. На его запросы отвечают всегда. Но в моем случае даже на его запрос ответа нет! Сейчас замечательный сенатор Елена Мизулина написала запрос на имя прокурора Чайки, что вы думаете? Я до сих пор не получила ответа.

Ирина Шимко: а вы про Чайку кино смотрели?

Лолита: плохое? Да. Но это же прокурор, хоть какая-то реакция должна быть. Понятно, ему какая-то Милявская, но он сенатору должен ответить? Но пришел ответ, что взяли дело на рассмотрение. Потом, что срок продлен, а это означает «всё - дело закопали». И все мои жалобы, причем объективные, на огромное количество воровства, которое я, с помощью подруги адвоката нашла в своем доме, остаются без засследования.

Я не плачу, не хочу содержать кого-то. У них сын, дочь, любовница, но почему я должна это оплачивать? Я бы хотела, чтобы на меня бахала вся страна. Как это прикольненько: все по рублю, или больше, и мне на Майами. Сидела бы там красивая, ухоженная... Я люблю, когда деньги честно заработаны.

ЖКХ нельзя спускать, никому. Иначе переселят из центра старушек, как у нас уже предлагали. Я спросила: «а чего сразу не кладбище? Чего не в мешке и стоя?» Почему они не должны жить в центре? Типа это не для них? Это бесчеловечно. Если мы все промолчим, это закончится плохо, мы все будем в позиции рабов.

Мы посчитали деньги только с одного дома, на свет, на управление общим имуществом. Сейчас еще одна совершенно удивительная женщина, Галина Хованская, за всех борется. Я была с ней на разных совещаниях, круглых столах, она настаивает, чтобы все платили напрямую «ресурсникам». А между нами стоят разные посредники, какие-то люди, и вы также сбрасываетесь им на Майами, на Монако. Зачем посредник в оплате услуг, понять невозможно. Поставьте счетчик на тепло, как я это сделала. Просто представьте: мне не давали его ставить, я поставила. Получала счет 12 тысяч рублей в месяц, как вы думаете, сколько по счетчику? Максимум 3 тысячи, посчитайте сколько в год?

Ирина Шимко: почти 100 тысяч.

Лолита: только с одной меня. Нельзя быть беспечной, это взрослая жизнь. Если вас назовут склочной, как меня, переживете. Плюнули и пошли дальше. Да, я склочная, жадная, а я всем говорю: я ноги не раздвигаю, чтобы заработать.

Анастасия Юдакова: вы много лет на сцене. И вот такая ситуация, вдруг вам надо пойти работать учителем в школе. Каким учителем вы будете?

Лолита: ребенок, закрой уши. Ох****ным. Потому что с детьми надо говорить на их родном языке. Нельзя заискивать, нельзя потакать, но надо очень точно нацеливать на развитие. И надо объяснять, что если в стране 20 лет назад когда все радовались призрачной свободе, которой вообще не бывает, - радовались анархии, тогда мы убили образование. А сейчас получили поколение, в котором только единицы думают. Стадом легче управлять. Общество сейчас - в общем неграмотное стадо, которое на всё согласно, которому всё равно. Я была бы сердобольной, очень жесткой и очень следящей преподавательницей.

Анастасия Юдакова: какой предмет?

Лолита: я абсолютный гуманитарий, это была бы история, литература...

Из зала: право.

Лолита: нет, я конечно, побывала в судах, но эти победв не мои заслуги, надо заканчивать институт.

Ирина Шимко: я блогер АСТВ, представляю профессиональный спортивный клуб «Сахалин». Мы единственная российская команда, которая представляет страну в Азиатской хоккейной лиге, где играют японские команды, корейские и Китай. Наши хоккеисты передают вам огромный привет, являются вашими поклонниками, вот такой подарок вам и вашему мужу Дмитрию.

Лолита: спасибо огромное! У меня есть целая коллекция, мне многие хорошие команды дарят майки, у меня всё дома выставлено.

Ирина Шимко: ой, вы её даже оденете, уии! Мы сейчас выходим в плей-офф, не могли бы вы пожелать нам и России выиграть, чтобы сахалинцы порадовались?

Лолита: а вы сильно зависите от спорткомитета?

Ирина Шимко: нет, я менеджер по работе с болельщиками!

Лолита: а от Москвы, вы не зависите, можно говорить как есть? Тогда пользуясь случаем: вот есть спортивный островок, который счастливо не замешан в играх наших спорткомитетов. Если вы вдруг иногда промахнетесь, вспомните, что я вам сейчас расскажу. У меня во дворе дома располагается офис футбольного союза. Я приезжаю с гастролей, там болельщики, классные такие, стоят под окнами футбольного союза и у них самодельные плакаты: «Пид***сы!». Какое счастье, что у вас нет таких организаций, куда болельщики могли бы прийти с такими транспарантами и назвать вещи своими именами. Я очень хочу, чтобы вы выиграли у японцев, у корейцев, у индонезийцев, если у них есть этот вид спорта. Есть только еще один вопрос: коньки наши делали или японские покупали?

Ирина Шимко: самые лучшие, ребята сами себе выбирают.

Лолита: заграничные? Так вот хочется еще чего пожелать, чтобы все орудия производства, клюшки, шайбы, мячи, всякие тренажеры, чтобы нашелся на Сахалине такой продвинутый человек, который любя этот вид спорт и команду делал всё эксклюзивно, всё только наше. А то смешно иногда выглядит: мы за наш российский спорт, а ходим во всем импортном.

И про мельдоний. Я его не пью, у меня вместо мельдония мёд. Ребят, давайте договоримся: вы на мельдонии, тире — на мёде. Чтобы ни у кого анализы не взяли, не вытянули через ботинок... Короче, что я могу сказать - трахните их!

Лолита: дайте ребенку сказать!

Варя Зелинская: вы когда-нибудь снимались в кино, а если нет, то в каком хотели бы?

Лолита: я привередливая. Я в музыкальных фильмах снималась, в одном художественном, который очень люблю, у меня там такие партнеры были! Фильм «Попса», мой любимый. Во всем остальном я отказывалась. Никита Сергеевич Михалков до сих пор, когда меня видит, вспоминает это. Я ему говорю «Никита Сергеевич, придумайте для меня что-то», а он говорит «ты уже отказалась, теперь стой и жди». Я понимаю, что уже не снимет, но отказалась, почитав сценарий и поняв, что немножечко не моё. Поэтому я отказываюсь от очень известных московских театров, от предложений выдающихся режиссеров. Они на меня не обижаются, когда я им говорю «не моё». Я не смогу прийти в театр и играть пьесу, которая мне не любимая.

Оксана Долманова: я ваш антипод, можно сказать, что я ходячий комплекс. В зрелые годы я открыла в себе желание рисовать. Я всегда работала юристом, но однажды поняла, что если сейчас не начну рисовать, моя жизнь закончится, не начавшись. Мой вопрос к вам — есть что-то в вашей жизни, что вы боитесь начать? Хотели бы, но очень волнуетесь и неуверенны?

Лолита: когда-то я очень боялась начать петь. Я считала, что бездарна. Боялась сниматься на телевидении, думала что корявая. Боялась предложений в драматическом театре. А потом поняла, что если не закончу так обзываться на себя, не начну работать над собой, то всё закончится где-то внизу. Я всегда утешала себя, что я режиссер, и режиссер хороший. Но режиссер — это тот, кто за кадром. Поэтому я всегда работала над тем, чтобы ругая саму себя, совершать какие-то шаги. А за руль сесть? Я села в 35 лет, один из бывших мужей говорил «куда тебе, такие как ты, бездарны». Но оказалось, что вожу я хорошо, столько лет без аварий. Надо не допускать критиканство до ушей, закрывать их воском. И никого не слушать, иногда даже близкие бестактно дают такие советы, после которых жить не хочется. Никого не слушать, залепили уши воском, результат будет.

Оксана Долманова: разрешите подарить вам картину. Это кусочек нашей сахалинской природы, «Три брата» знаменитые, они стоят на страже нашей области.

Лолита: спасибо, я пела сегодня песню «Ты мое море»...

Оксана Долманова: да, я сразу подумала, что это знак. До последнего была не уверена, что у меня хватит смелости вам её подарить, но когда услышала, поняла, что обязательно должна это сделать. Вы очень смелая, я восхищаюсь вами.

Лолита: юристы, вот кто смелый!

Любовь Барабашова: Лолита, у нас есть традиция, мы выбираем лучший вопрос и дарим подарок.

Лолита: А разделить? Можно? Классный ежедневник. Тогда его человеку, который подарил мне картину. А вот этот зонт вам, чтобы от всех невзгод прикрывал и всегда был с вами.

Вика Сенива: спасибо!

Любовь Барабашова: а теперь общее фото.

Лолита: а теперь автографы, а то меня не отпустят...