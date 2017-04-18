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"Наследники Победы" рисуют войну и мир

"Наследники Победы" рисуют войну и мир

Дети воплотили на бумаге свои знания о Великой Отечественной войне

Конкурс рисунков среди воспитанников детских садов Южно-Сахалинска состоялся накануне в рамках общегородского проекта "Наследники Победы", в котором кроме творческих номеров - песен и танцев - юные южносахалинцы пытались проявить себя в изобразительном искусстве.

Дети воплотили на бумаге свои знания о Великой Отечественной войне, тягу к миру на Земле и уважение к подвигу своих предков. Представители конкурсной комиссии отмечают, что большинство работ дошколят выполнено с должным старанием и оригинальным творческим подходом. Каждый рисунок отличается неповторимой детской индивидуальностью. Все творения ребят несут в себе позитивный заряд и хорошее настроение.

 

 

Галерея
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 1
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 2
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 3
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 4
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 5
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 6
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 7
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 8
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 9
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 10
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 11
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 12
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 13
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 14
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 15
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 16
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 17
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 18
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 19
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 20
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 21
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 22
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 23
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 24
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 25
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 26
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 27
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 28
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 29
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 30
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 31
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 32
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 33
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 34
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 35
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 36
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 37
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 38
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 39
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 40
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 41
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 42
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 43
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 44
"Наследники Победы" - конкурс рисунков, Фото: 45
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"Наследники Победы" - конкурс рисунков
Автор: Лиза Ре, 9 мая, в 16:09 +3
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парад победынаследники победыконкурс рисунков
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Комментарии
nata25
Написано вчера, в 13:50
а за рисунки тоже можно голосовать как-то?
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