"Наследники Победы" рисуют войну и мир

Конкурс рисунков среди воспитанников детских садов Южно-Сахалинска состоялся накануне в рамках общегородского проекта "Наследники Победы", в котором кроме творческих номеров - песен и танцев - юные южносахалинцы пытались проявить себя в изобразительном искусстве.

Дети воплотили на бумаге свои знания о Великой Отечественной войне, тягу к миру на Земле и уважение к подвигу своих предков. Представители конкурсной комиссии отмечают, что большинство работ дошколят выполнено с должным старанием и оригинальным творческим подходом. Каждый рисунок отличается неповторимой детской индивидуальностью. Все творения ребят несут в себе позитивный заряд и хорошее настроение.