Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 6-9 мая

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

Пьеса Василия Шкваркина - классика советской театральной школы, не сходящая с подмостков уже более 80 лет. Благодаря обаятельным героям, закрученной интриге и светлой, ностальгической атмосфере канувшей в прошлое эпохи она будет интересна и новому поколению зрителей.

Юная Маня живет с семьей на даче и готовится к своей первой роли: ей предстоит сыграть девицу, забеременевшую от негодяя и с позором изгнанную из отчего дома. Начинающая актриса репетирует с таким надрывом и достоверностью, что "новость" о ее беременности мигом разлетается по всей округе. Скандал для того времени неслыханный!

В богатом особняке известного издателя проводят вечер его друзья. Случайный поворот разговора - и маски благопристойности и дружеского расположения падают, раскрывая истинные характеры собравшихся, а также несколько весьма опасных секретов. У каждого героя есть свой скелет в шкафу. И для некоторых правда может оказаться гибельной...

Сказка о том, как Медвежонок и Зайчонок борются со злой Кляксой, которая хочет раскрасить весь мир в чёрный цвет. Маленькие зрители узнают сколько цветов в радуге и какие они.

Проект «Темная комната» - это познавательная экскурсия в полной темноте по тематическим помещениям, имитирующим настоящие жизненные пространства. Посетители погружаются в новую реальность, где все привычные предметы, запахи и вкусы обретают удивительные очертания. Необычный гид, для которого отсутствие света является частью повседневной жизни, будет надежным спутником на протяжении всей экскурсии. Темная часть экскурсии это не квест на выполнение заданий, а проверка чувств обычного человека, где он попробует ориентироваться в совершенной темноте в течении 20 минут. Затем Далее в светлой части экспозиции, гид обсудит с посетителями все что они «увидели», почувствовали, расскажет об азбуке Брайля и увлекательных фактах из жизни незрячих людей, об их достижениях и возможностях в современном мире.

Кафе "Хантер Парк" открывает еженедельные детские праздники для детишек старше 5 лет. Лучшие наработки многолетнего труда от зажигательных детских ведущих. Сюрпризы, танцевальные и активные игры. Масса яркого реквизита и нарядная зона для фотографирования. Для маленьких гурманов специально разработали детское меню. Только свежие, вкусные и с добротой приготовленные блюда, обязательно понравятся ребятам.

Зооботанический парк Южно-Сахалинска спешит поделиться с горожанами радостной новостью. Малыш Гарик – первенец семьи зеленых мартышек Чипа и Дианы - теперь живет по соседству с родителями, в приматнике.

Начало в 15 часов. С 14.00 до 16.00 часов будет действовать бесплатный подъем на канатной дороге до места проведения праздника.

Развлекательная программа для всей семьи подготовлена совместно с общественной организацией "Танцевальный мир". Зрителям не только покажут интересное представление, но и вовлекут их в праздничный танец.

Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев.

6-7 мая и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00 или 12.00

Вашему вниманию предлагают путешествие, пожалуй, наодин из самых известных водных объектов Сахалина - Быковские пороги. "Бывший" водопад взорванный в советское время является популярным местом для туристов. Огромная скала, которая раньше служила дамбой для водопада, сейчас служит смотровой площадкой. В программе посещение школьного павильона эпохи Карафуто и прогулка по территории законсервированной шахты.

Вопросы викторины адресованы одиночным посетителям, семейной аудитории и всем, кому интересна форма самостоятельного поиска ответов на вопросы. Посетителю предлагается бланк с вопросами о жизни и творчестве Льва Толстого. Необходимо внимательно рассмотреть предметы с выставки, а также включить воображение и немного поразмышлять. Заполненный опросный лист необходимо оставить в музее, указав контакты.

Музей книги Чехова «Остров Сахалин» приглашает поучаствовать в викторине по творчеству Л.Н. Толстого. В Литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» стартовала викторина «Тайны экспонатов в кабинетах Льва Толстого» в рамках выставки «Когда не можешь не писать…»

Вас научат делать подарки и украшения для дома своими руками - поделки из джутовых ниток, панно из солёного теста, декупаж и другие интересные темы не оставят вас равнодушными.

Встреча весны – один из старых и любимых праздников на Руси, с языческих времен.Творческая группа информационно-просветительского отдела разработала сценарий праздника, рассказывающий о встрече весны от летописей Древней Руси до сегодняшнего дня. В ходе фольклорного действа участники поиграют в русские народные игры, поводят хороводы, споют потешки. Праздник напомнит о древней славянской культуре, неразрывной связи человека с окружающей природой.

11.00-11.45, 12.00-12.45, 13.00-13.45 - Экскурсии «Сахалинский тыл в годы Великой Отечественной войны» и «Освобождение южного Сахалина и Курильских островов в августе 1945 года» 11.00–11.30, 11.30–12.00, 12.30–13.00, 13.30–14.00 - Экскурсии по выставке «Сахалин — фронту. Нефтяники в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)» 11.30–12.30 - Интерактивная площадка «Победителям — УРА!» Лекция о видах транспортных средств в истории Второй мировой войны и занятие по изготовлению модели танка Т-34 из бумаги. 12.00-14.00 - Концертная программа «Подвиг Великий наш славим!» Выступление учащихся гимназии № 1 имени А. С. Пушкина, ансамбля «Odjas» и тренера школы цигун Новик Оксаны Викторовны с группой воспитанников. 12.30-14.00 - «Мы помним и гордимся!» Конкурс рисунков на асфальте. 12.40-13.50 - Лекция «Собаки на Великой Отечественной войне» 14.05-15.10 - «Долг, выполненный с приключениями и мистикой» Встреча с Артёмом Бандурой, председателем Сахалинского регионального отделения ООД «Поисковое движение России», с демонстрацией именных и редких предметов, найденных сахалинскими поисковиками. 15.15-16.45 - Лекция «Всё ли мы знаем об истории Великой Отечественной и Второй мировой войн» 17.00-18.00 - Концерт «Музыка военной поры» Духовой оркестр Южно-Сахалинского гарнизона (дирижер О. Н. Шигалов). Телефон для справок: 72–75–55.

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

6 и 7 мая в областном центре пройдет чемпионат и первенство по легкой атлетике. В соревнованиях примут участие 200 спортсменов из Поронайска, Макарова, Долинска, Южно-Сахалинска, Корсакова, Анивы и Холмска. Спортсмены будут соревноваться в следующих дисциплинах: бег — 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1,5 км, 3 км (юноши), 5 км (мужчины), 400 м с барьером, прыжки в длину с разбега, метание копья, толкание ядра, эстафета 4х100 среди девушек и юношей. Также пройдет лично-командный зачет.

Планируется, что соревнования соберут порядка 25 спортсменов от 10 до 17 лет, которые занимаются тяжелой атлетикой в "Кристалле" и на соответствующем отделении в школе ЦСКА. В силовых упражнениях "рывок" и "толчок" предстоит состязаться штангистам в весовых категориях от 34 до 90+ кг. Победители в личном зачете определятся в каждой весовой категории в классическом двоеборье.

В легкоатлетической эстафете ежегодно принимают участие сборные команды общеобразовательных школ, средних специальных и высших учебных заведений, коллективов физкультуры, обществ и трудовых коллективов. Каждая сборная от общеобразовательных школ, ссузов и вузов для участия в эстафете может выставить по 12 представителей в мужскую и женскую команды. От трудовых коллективов планируется участие смешанных команд.

После завершения велопробега, на площади Славы в областном центре участники возложат цветы к вечному огню, и почтут память погибших в годы Великой Отечественной Войны минутой молчания.

6 мая во втором туре сыграют Корсаков – Южно-Сахалинск 1. Игры начнутся в 11.00. В 12.45 можно поболеть за команды Охи и Долинска, в 14.30 Южно-Сахалинск 2 «Опыт» - Холмск.

5 мая в первом туре сразятся Южно-Сахалинск 2 «Опыт» и команда из Охи. Начало игры в 16.00. Парад открытия состоится в 17.45. Затем в борьбу вступятся Южно-Сахалинск 1 – Холмск, в 19.30 Долинск-Корсаков.

Выставка посвящена исторической символике, а также типологии и бытованию нагрудных крестов у православных мирян России, в различных этнокультурных традициях. На выставке представлены образцы крестечного дела XII?XXI вв., предметы быта, костюмы.

6-7 мая и каждые день, кроме понедельника, до 28 мая, в 10.00.

Художник через философию буддизма напоминает нам о том, что нельзя забывать сегодня, что человек – только часть биоценоза и достичь гармонии можно благодаря объединению с другими людьми.

Полотна сахалинских художников объединила тема красоты пластики женского тела. Галерея представляет работы четырех авторов. Тема Ню – это проверка на профессионализм художника, самый сложный жанр. Изобразить образ, наполнить его идеей, изобразить не просто обнаженную модель, но и создать сюжетную линию очень не просто.

На выставке будет представлено 70 работ учащихся, в возрасте от 12 до 19 лет, из 15 образовательных учреждений островного края - детских школ искусств, художественных школ, Сахалинского колледжа искусств из Южно-Сахалинска, Курильска, Корсакова, Холмска, Невельска, Александровска-Сахалинского, Анивы, Углегорска, Долинска. Посёлков: Тымовское, Стародубское, Троицкое, Быков.

6-7 мая и каждый день, кроме понедельника, до 15 мая с 10.00.

На выставке представлены две инсталляции: кинотеатр «Нефтяник» и «Бытовое помещение нефтяника». Посетителю предоставляется возможность свободного доступа к инсталляции. Разрешается примерить телогрейку и сфотографироваться в ней, а также посмотреть фильмы, которые смотрели сахалинцы в годы времен Великой Отечественной войны: Х/ф «Два бойца», д/ф «Разгром немецких войск под Москвой», американский фильм «Серенада солнечной долины» и английская комедия «Джордж из Динки-джаза».

Дополняют выставку копии статей военного периода, повествующие о жизни и труде жителей северного Сахалина в годы войны, о передовиках производства и о положении дел на фронтах.

На выставке представлены подлинные документы и предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и корпоративного музея ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», раскрывающие героический труд сахалинских нефтяников в деле добычи нефти для нужд обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны.

Выставка посвящена 70-летию образования Сахалинской области памяти и легендарного сахалинского фотографа. На выставке "Сахалин в цвете" можно увидеть красоту природы области на островах, яркие кадры из жизни сахалинцев, представителей коренных малочисленных народов севера Сахалина.

Выставка экспонатов из музея-усадьбы "Ясная Поляна" открылась с 1 марта. В основе проекта под названием "Когда не можешь не писать…" лежит создание творческой атмосферы, в которой Лев Толстой задумывал и создавал художественные и публицистические произведения. Будут представлены личные вещи писателя, фотографии Льва Николаевича и членов его семьи, издания романов, повестей и статей, созданных Толстым в разных кабинетах. Выставка позволяет узнать о важных событиях в жизни и творчестве писателя.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

6-7 мая и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

В краеведческом музее можно наблюдать редкие виды бабочек в свободном полете, а также увидеть их рождение. Экспозиция захватывает с первого взгляда, дарит ощущение яркости жизни, полета и теплоты.

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

6-7 мая и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Всё дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему помним, какой ценой досталась нашим отцам и дедам та Победа, и каждый год отмечаем этот прекрасный праздник!

КИНО

И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.

Ленинград, февраль 1942 года. У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть всего 72 часа, чтобы предотвратить катастрофу. Жизнь и смерть, любовь и предательство переплетаются в стремительно развивающихся событиях…

Коварный и злобный Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться домой, но прежде она должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию.

Раньше Ивана интересовали только шифровальные коды и хакерские программы, но всё меняется, когда он встречает красотку-француженку Анну со взрывным характером и русскими корнями. Оба летят в Сочи, чтобы принять участие в Чемпионате мира среди поваров: она выступает за Францию, а он — за Россию. Но Ивану ещё нужно разобраться в отношениях с недавно возникшим в его жизни папой — знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым, заслужить доверие его кулинарной суперкоманды, избежать тюрьмы за взлом сайта Минобороны и… помочь телеведущему Дмитрию Нагиеву сбежать из горного села в Абхазии, где его заставляют жениться.

Пристегните ремни — гонка продолжается. Гавана, Берлин, Нью-Йорк, для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на планете и по совместительству королева киберпреступности, дороги друзей разойдутся.

Встречайте, новый герой отправляется покорять город зверей! Он — пёс Боуди, и он не унывает, несмотря ни на что. Ему на роду написано сторожить родную деревню от волков, а он мечтает стать учеником живой рок-легенды, кота по имени Энгус. Однако у Энгуса совсем другие планы, да и волки подстерегают за каждым углом. Но если не вешать хвост, то всё в твоих лапах!

Эльдорадо, таинственная столица инков, загадочный Город Z… Вымысел или реальность? В 1925 году экспедиция полковника Фоссета, члена Королевского Географического общества, бесследно исчезла в джунглях Амазонии в поисках Города Z…

Она — секретный агент мирового уровня. На этот раз ее задача — предотвратить биологическую атаку на Лондон. Вовлеченная в большую шпионскую игру, она неизбежно сталкивается с миром двойных стандартов, паранойи, безнаказанности и предательства. Вокруг так много друзей, но кому из них на самом деле можно доверять? И кто из них тот неуловимый «крот», которого она должна вычислить, чтобы остановить террористов? Чтобы спасти Лондон, ей самой придется играть не по правилам…

Недалёкое будущее. Мэй устраивается на работу в глобальную интернет-компанию «Сфера», которую возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бэйли. Основатель «Сферы» замечает талантливую сотрудницу и приглашает её принять участие в прорывном эксперименте, который призван перевернуть представления миллиардов людей о возможностях индивида и границах личной свободы. Вскоре Мэй предстоит узнать о компании-гиганте Кремниевой долины пугающую правду. От поступков и смелости девушки будет зависеть судьба её друзей, близких и всего человечества.

Всем известно, что А. С. Пушкин — наше всё. Поэтому ученики современного московского лицея хотят во что бы то ни стало спасти великого поэта от неминуемой смерти на дуэли. Школьники с помощью машины времени переносят Александра Сергеевича в XXI век, но и в наши дни его подстерегает немало опасностей.

Все в сборе: землянин Питер Квилл (Звездный Лорд), молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот. Герои не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда даже с пользой) для окружающих. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?

Когда подпольная сделка по продаже оружия феерически летит под откос, целый склад превращается в масштабное поле битвы. Слова закончились, и заговорили стволы. Приз в игре на выживание — кейс с большой суммой денег, но унести его не так просто. Здесь вооружены все, каждый сам за себя, а хаос правит бал.

Вот такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!