Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 6-9 мая

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!
ТЕАТР
Сахалинский театр кукол
6-7 мая в 11.00, 12.00 (1,5+)
Сказка о том, как Медвежонок и Зайчонок борются со злой Кляксой, которая хочет раскрасить весь мир в чёрный цвет. Маленькие зрители узнают сколько цветов в радуге и какие они.
Спектакль "Опасный поворот"
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова
6 мая в 18.00 (16+)
В богатом особняке известного издателя проводят вечер его друзья. Случайный поворот разговора - и маски благопристойности и дружеского расположения падают, раскрывая истинные характеры собравшихся, а также несколько весьма опасных секретов. У каждого героя есть свой скелет в шкафу. И для некоторых правда может оказаться гибельной...
Спектакль "Чужой ребенок"
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова
7 мая в 18.00 (16+)
Юная Маня живет с семьей на даче и готовится к своей первой роли: ей предстоит сыграть девицу, забеременевшую от негодяя и с позором изгнанную из отчего дома. Начинающая актриса репетирует с таким надрывом и достоверностью, что "новость" о ее беременности мигом разлетается по всей округе. Скандал для того времени неслыханный!
Пьеса Василия Шкваркина - классика советской театральной школы, не сходящая с подмостков уже более 80 лет. Благодаря обаятельным героям, закрученной интриге и светлой, ностальгической атмосфере канувшей в прошлое эпохи она будет интересна и новому поколению зрителей.
СОБЫТИЯ
9 мая
ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
9 Мая
|
8.30 - сбор, перекресток ул. Комсомольской и пр. Победы
9.20 - начало шествия
9.50 - прибытие на площадь
|
Акция-шествие «Бессмертный полк»
|
10.00, пл. Победы
|
Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Великой Победы:
- военный парад
- митинг
|
11.00, пл. Славы
|
Возложение венков и цветов к Вечному огню
|
10.30-18.00, территория городского округа.
|
Концерты выездных фронтовых бригад по городу и планировочным районам.
|
12.00-14.00, городской парк, территория бывшего картодрома
|
Праздничный концерт «Звезда Победы!»
|
12.00-13.00, городской парк, территория Детской железной дороги
|
Праздничная программа «Поезд памяти ветеранов». Выставка «Оставшиеся в живых»
|
12.00-13.00, городской парк,сцена у механических аттракционов
|
Концерт Военного Духового оркестра «Случайный вальс»
|
13.00-16.00, городской парк,сцена у механических аттракционов
|
Концертная программа «Весны победное дыханье»
|
13.00-15.00, городской парк,площадка у скульптуры «Муза»
|
Тематическая инсталляция «Мы победили!»
|
14.30-15.00, городской парк, территория бывшего картодрома
|
Выступление финалистов городского конкурса «Наследники победы»
|
16.00-17.30, городской парк, территория бывшего картодрома
|
Выступление Ансамбля русской песни «Бабкины внуки» г. Москва
|
20.30, пл. Победы
|
Праздничная концертная программа.
|
22.00, пл. Победы
|
По завершении концерта фейерверк и военный салют.
Маршруты движений "фронтовых бригад"
Городской маршрут
1 машина
10.30 - Психоневрологический диспансер. Концерт.
12.00-15.30 - пл. Ленина. Концерт, работа полевой кухни.
16.00 -пл. Победы. Концерт, работа полевой кухни.
2 машина
11.30 - кинотеатр «Комсомолец». Концерт.
12.30-16.00 - Пл. Ленина. Концерт, работа полевой кухни.
16.30 - пл. Победы, Концерт, работа полевой кухни.
Пригородный маршрут
11.30 - ТЦ «Странник», пл/р Луговое. Концерт, работа полевой кухни
12.30 - ДШИ №4, пл/р Новоалександровск. Концерт.
14.30 - с. Дальнее, старый поселок, район памятника. Концерт, работа полевой кухни
15.30 - Сквер Пограничников. Концерт.
16.45 - Областная научная библиотека. Концерт.
Сельский маршрут
11.00 - Санаторий «Сахалинские минеральные воды». Концерт.
12.00 - с. Ключи. Концерт.
13.00 - с. Новая деревня. Концерт.
14.30 - с. Березняки. Концерт.
15.30 - с. Старорусское. Концерт.
18.00 - ЦНК «Радуга», пл/р Новоалександровск. Концерт, работа полевой кухни.
Сахалинский областной краеведческий музей
В праздничной программе:
11.00-11.45, 12.00-12.45, 13.00-13.45 - Экскурсии «Сахалинский тыл в годы Великой Отечественной войны» и «Освобождение южного Сахалина и Курильских островов в августе 1945 года»
11.00–11.30, 11.30–12.00, 12.30–13.00, 13.30–14.00 - Экскурсии по выставке «Сахалин — фронту. Нефтяники в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)»
11.30–12.30 - Интерактивная площадка «Победителям — УРА!»
Лекция о видах транспортных средств в истории Второй мировой войны и занятие по изготовлению модели танка Т-34 из бумаги.
12.00-14.00 - Концертная программа «Подвиг Великий наш славим!»
Выступление учащихся гимназии № 1 имени А. С. Пушкина, ансамбля «Odjas» и тренера школы цигун Новик Оксаны Викторовны с группой воспитанников.
12.30-14.00 - «Мы помним и гордимся!»
Конкурс рисунков на асфальте.
12.40-13.50 - Лекция «Собаки на Великой Отечественной войне»
14.05-15.10 - «Долг, выполненный с приключениями и мистикой»
Встреча с Артёмом Бандурой, председателем Сахалинского регионального отделения ООД «Поисковое движение России», с демонстрацией именных и редких предметов, найденных сахалинскими поисковиками.
15.15-16.45 - Лекция «Всё ли мы знаем об истории Великой Отечественной и Второй мировой войн»
17.00-18.00 - Концерт «Музыка военной поры»
Духовой оркестр Южно-Сахалинского гарнизона (дирижер О. Н. Шигалов).
Телефон для справок: 72–75–55.
ЯРИЛО ВЕСНУ ЗАВОДИЛО
Сахалинский зооботанический парк
6 мая, в 14.00
Встреча весны – один из старых и любимых праздников на Руси, с языческих времен.Творческая группа информационно-просветительского отдела разработала сценарий праздника, рассказывающий о встрече весны от летописей Древней Руси до сегодняшнего дня. В ходе фольклорного действа участники поиграют в русские народные игры, поводят хороводы, споют потешки. Праздник напомнит о древней славянской культуре, неразрывной связи человека с окружающей природой.
Дом культуры "Родина"
каб. 16А
6 мая, в 12.00
Вас научат делать подарки и украшения для дома своими руками - поделки из джутовых ниток, панно из солёного теста, декупаж и другие интересные темы не оставят вас равнодушными.
RS КАФЕ
ул. Ленина, 242
6 мая, в 12.00
Сахалинский зооботанический парк
7 мая, 14.00
Подробная информация по телефонам: 30-37-47 и 50-56-26.
Сахалинский зооботанический парк
6-9 мая, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00
Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости!
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
6 мая, в 13.00
Музей книги Чехова «Остров Сахалин» приглашает поучаствовать в викторине по творчеству Л.Н. Толстого. В Литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» стартовала викторина «Тайны экспонатов в кабинетах Льва Толстого» в рамках выставки «Когда не можешь не писать…»
Вопросы викторины адресованы одиночным посетителям, семейной аудитории и всем, кому интересна форма самостоятельного поиска ответов на вопросы. Посетителю предлагается бланк с вопросами о жизни и творчестве Льва Толстого. Необходимо внимательно рассмотреть предметы с выставки, а также включить воображение и немного поразмышлять. Заполненный опросный лист необходимо оставить в музее, указав контакты.
Победителей ждут открытия и памятные призы от организаторов викторины.
Итоги викторины подведут в «Дни Толстого» в музее 6 и 27 мая в 13.00.
Спешите открыть для себя новые факты из жизни великого писателя, увидеть предметы, окружавшие Льва Толстого, окунуться в атмосферу его рабочих кабинетов!
Телефон для справок: 43-65-09.
Адреналин, общественная организация
ул. Ленина, д. 239-В, кв 47,
тел. 8-914-746-12-68
7 мая,
Вашему вниманию предлагают путешествие, пожалуй, наодин из самых известных водных объектов Сахалина - Быковские пороги. "Бывший" водопад взорванный в советское время является популярным местом для туристов. Огромная скала, которая раньше служила дамбой для водопада, сейчас служит смотровой площадкой. В программе посещение школьного павильона эпохи Карафуто и прогулка по территории законсервированной шахты.
Майские выходные для детей
ИграMix
5 этаж, ТРК "Сити-молл"
30 апреля, 17.00
Парк развлечений ИграMix приглашает на майские выходные:
7 мая – Конкурс рисунков "Нарисуй свое солнце". Начало - 15.00.
Необходима предварительная запись по телефону: 708-825.
Мастер-класс "Сладкий букет из конфет"
Сахалинский Музей Медведя
ТРК Сити Молл, 5 этаж
6-7 мая и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00 или 12.00
Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев.
Запись на мастер-классы по телефонам 260-597, 22-72-83.
Сахалинский Музей Медведя
ТРК "Сити Молл", 5 этаж
6-9 мая, с 11.00
Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс!
Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83.
Мастер-класс "Солдатский орден"
Сахалинский Музей Медведя
ТРК "Сити Молл", 5 этаж
6-9 мая, с 11.00
Мы помним и гордимся подвигами дедов и прадедов! Сахалинский музей Медведя приглашает 6,7,8,9 мая на мастер-классы "Солдатский орден своими руками".
Подробнее и запись на мастер-классы по телефонам: 260-597, 22-72-83.
ВИА "ГвоздодёрЫ"
Арт-пространство "СтрекоZа"
ул. Чехова, 37
6 мая, в 22.30 (16+)
Музыка для ДУШЕВНО-УРАВНОвЗВЕШЕННЫХ людей!!!
Заслуженные хиты и новые композиции в исполнении всеми любимой группы. Пофестивалим!
Вход свободный.
Танцевально-музыкальная постановка "Фронтовая медсестра"
СТК "Горный воздух"
средняя площадка
9 мая, в 15.00
Развлекательная программа для всей семьи подготовлена совместно с общественной организацией "Танцевальный мир". Зрителям не только покажут интересное представление, но и вовлекут их в праздничный танец.
Начало в 15 часов. С 14.00 до 16.00 часов будет действовать бесплатный подъем на канатной дороге до места проведения праздника.
Сахалинская областной художественный музей
6 мая и каждую субботу, с 11.00
Расписание сеансов «Музейного кинозала» на 6 мая:
11.00 Русский музей. Годы войны. Авторская программа директора Русского музея В.А.Гусева
12.00 Художники блокадного Ленинграда в собрании Русского музея. Авторская программа директора Русского музея В.А.Гусева
14.00 Спасибо, Пермь. Годы войны. Авторская программа директора Русского музея В.А.Гусева
15.00 Праздники на Дворцовой. Две картины из одной эпохи.
ПРОСМОТР ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МУЗЕЯ БЕСПЛАТНЫЙ.
Мастер-класс гончарного дела
Сахалинский Музей Медведя
Сити-молл, 5 этаж
6-9 мая и каждую субботу и воскресенье с 11.00 (0+)
Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.
Зооботанический парк
6-9 мая, с 10.00 (0+)
Зооботанический парк Южно-Сахалинска спешит поделиться с горожанами радостной новостью. Малыш Гарик – первенец семьи зеленых мартышек Чипа и Дианы - теперь живет по соседству с родителями, в приматнике.
Детский карнавал улыбок
Кафе "Хантер-парк"
7 мая, в 12.00 (5+)
Кафе "Хантер Парк" открывает еженедельные детские праздники для детишек старше 5 лет. Лучшие наработки многолетнего труда от зажигательных детских ведущих. Сюрпризы, танцевальные и активные игры. Масса яркого реквизита и нарядная зона для фотографирования. Для маленьких гурманов специально разработали детское меню. Только свежие, вкусные и с добротой приготовленные блюда, обязательно понравятся ребятам.
Сахалинский Музей Медведя
(вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж).
6-7 мая
Телефон для справок: 26-05-97
Проект «Темная комната» - это познавательная экскурсия в полной темноте по тематическим помещениям, имитирующим настоящие жизненные пространства. Посетители погружаются в новую реальность, где все привычные предметы, запахи и вкусы обретают удивительные очертания. Необычный гид, для которого отсутствие света является частью повседневной жизни, будет надежным спутником на протяжении всей экскурсии. Темная часть экскурсии это не квест на выполнение заданий, а проверка чувств обычного человека, где он попробует ориентироваться в совершенной темноте в течении 20 минут. Затем Далее в светлой части экспозиции, гид обсудит с посетителями все что они «увидели», почувствовали, расскажет об азбуке Брайля и увлекательных фактах из жизни незрячих людей, об их достижениях и возможностях в современном мире.
Сахалинский Музей Медведя
(вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж).
6-7 мая и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30.
Телефон для справок: 26-05-97.
Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».
Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.
Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.
Чемпионат и первенство области по легкой атлетике
Спортивная школа летних видов спорта имени Э.М. Комнацкого
6 и 7 мая в областном центре пройдет чемпионат и первенство по легкой атлетике. В соревнованиях примут участие 200 спортсменов из Поронайска, Макарова, Долинска, Южно-Сахалинска, Корсакова, Анивы и Холмска. Спортсмены будут соревноваться в следующих дисциплинах: бег — 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1,5 км, 3 км (юноши), 5 км (мужчины), 400 м с барьером, прыжки в длину с разбега, метание копья, толкание ядра, эстафета 4х100 среди девушек и юношей. Также пройдет лично-командный зачет.
Вход свободный.
ДЮСШ игровых видов спорта
ул. Пограничная, 49,
Телефон: 22-01-38, 22-55-89
5-9 мая, с 10.00
На паркет выйдут 6 команд из Охи, Долинска, Корсакова, Холмска и Южно-Сахалинска.
5 мая в первом туре сразятся Южно-Сахалинск 2 «Опыт» и команда из Охи. Начало игры в 16.00. Парад открытия состоится в 17.45. Затем в борьбу вступятся Южно-Сахалинск 1 – Холмск, в 19.30 Долинск-Корсаков.
6 мая во втором туре сыграют Корсаков – Южно-Сахалинск 1. Игры начнутся в 11.00. В 12.45 можно поболеть за команды Охи и Долинска, в 14.30 Южно-Сахалинск 2 «Опыт» - Холмск.
Игры пройдут по 9 мая включительно в детско-спортивной школе игровых видов спорта.
Вход свободный.
Центральная площадь г. Корсакова
8 мая, 11.00
Участникам дадут старт 8 мая с центральной площади портового города.
После завершения велопробега, на площади Славы в областном центре участники возложат цветы к вечному огню, и почтут память погибших в годы Великой Отечественной Войны минутой молчания.
Площадь Славы
8 мая, 10.30
Торжественное открытие состоится 8 мая в 10.30 на площади Славы.
В легкоатлетической эстафете ежегодно принимают участие сборные команды общеобразовательных школ, средних специальных и высших учебных заведений, коллективов физкультуры, обществ и трудовых коллективов. Каждая сборная от общеобразовательных школ, ссузов и вузов для участия в эстафете может выставить по 12 представителей в мужскую и женскую команды. От трудовых коллективов планируется участие смешанных команд.
Дворец спорта "Кристалл"
ул. Горького, 29
7 мая, 11.00
Планируется, что соревнования соберут порядка 25 спортсменов от 10 до 17 лет, которые занимаются тяжелой атлетикой в "Кристалле" и на соответствующем отделении в школе ЦСКА. В силовых упражнениях "рывок" и "толчок" предстоит состязаться штангистам в весовых категориях от 34 до 90+ кг. Победители в личном зачете определятся в каждой весовой категории в классическом двоеборье.
Приглашаются все неравнодушные к этому виду спорту.
Вход свободный
Традиционный мотопробег
Территория автокомплекса "Доминант"
9 мая, 11.00 (16+)
Сбор мотоколонны состоится на территории автокомплекса "Доминант" в 11.00.
Начнется пробег, который пройдет по маршруту Южно-Сахалинск — мемориальный комплекс на Холмском перевале — Южно-Сахалинск, в 12.00.
В программе мероприятия: чествование и общение с ветеранами ВОВ, возложение цветов и венков у братской могилы, солдатская кухня.
Сахалинский областной государственный художественный музей
6-9 мая и каждый день до 6 июня, кроме понедельника
Выставка графических работ И Чоль Су, получившего широкое признание по всему миру, впервые будет представлена российскому зрителю.
Художник через философию буддизма напоминает нам о том, что нельзя забывать сегодня, что человек – только часть биоценоза и достичь гармонии можно благодаря объединению с другими людьми.
Выставка " Крест - святыня драгоценная"
Сахалинский областной краеведческий музей
6-7 мая и каждые день, кроме понедельника, до 28 мая, в 10.00.
Выставка посвящена исторической символике, а также типологии и бытованию нагрудных крестов у православных мирян России, в различных этнокультурных традициях. На выставке представлены образцы крестечного дела XII?XXI вв., предметы быта, костюмы.
Справки по телефону: 72-75-55
Выставка "Когда не можешь не писать…"
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
6-7 мая и каждый день до 28 мая, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные) (16+)
Выставка экспонатов из музея-усадьбы "Ясная Поляна" открылась с 1 марта. В основе проекта под названием "Когда не можешь не писать…" лежит создание творческой атмосферы, в которой Лев Толстой задумывал и создавал художественные и публицистические произведения. Будут представлены личные вещи писателя, фотографии Льва Николаевича и членов его семьи, издания романов, повестей и статей, созданных Толстым в разных кабинетах. Выставка позволяет узнать о важных событиях в жизни и творчестве писателя.
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
6-7 мая и каждый день, кроме понедельника до 19 июня (6+)
Выставка посвящена 70-летию образования Сахалинской области памяти и легендарного сахалинского фотографа. На выставке "Сахалин в цвете" можно увидеть красоту природы области на островах, яркие кадры из жизни сахалинцев, представителей коренных малочисленных народов севера Сахалина.
Сахалинский областной краеведческий музей
6-7 мая и каждый день, кроме понедельника, до 17 сентября
На выставке представлены подлинные документы и предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и корпоративного музея ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», раскрывающие героический труд сахалинских нефтяников в деле добычи нефти для нужд обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны.
Дополняют выставку копии статей военного периода, повествующие о жизни и труде жителей северного Сахалина в годы войны, о передовиках производства и о положении дел на фронтах.
На выставке представлены две инсталляции: кинотеатр «Нефтяник» и «Бытовое помещение нефтяника». Посетителю предоставляется возможность свободного доступа к инсталляции. Разрешается примерить телогрейку и сфотографироваться в ней, а также посмотреть фильмы, которые смотрели сахалинцы в годы времен Великой Отечественной войны: Х/ф «Два бойца», д/ф «Разгром немецких войск под Москвой», американский фильм «Серенада солнечной долины» и английская комедия «Джордж из Динки-джаза».
Сахалинский областной художественный музей
6-7 мая и каждый день, кроме понедельника, до 15 мая с 10.00.
На выставке будет представлено 70 работ учащихся, в возрасте от 12 до 19 лет, из 15 образовательных учреждений островного края - детских школ искусств, художественных школ, Сахалинского колледжа искусств из Южно-Сахалинска, Курильска, Корсакова, Холмска, Невельска, Александровска-Сахалинского, Анивы, Углегорска, Долинска. Посёлков: Тымовское, Стародубское, Троицкое, Быков.
Арт-галерея "Сахалин"
Дом Торговли, 2 этаж
6-7 мая, до 30 мая (18+)
Полотна сахалинских художников объединила тема красоты пластики женского тела. Галерея представляет работы четырех авторов. Тема Ню – это проверка на профессионализм художника, самый сложный жанр. Изобразить образ, наполнить его идеей, изобразить не просто обнаженную модель, но и создать сюжетную линию очень не просто.
Сахалинский областной государственный художественный музей
6-7 мая и каждый день, кроме понедельника с 10.00.
Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
6-7 мая и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.
Живые тропические бабочки
Областной краеведческий музей
6-7 мая, с 10.00 до 6 июня (0+)
В краеведческом музее можно наблюдать редкие виды бабочек в свободном полете, а также увидеть их рождение. Экспозиция захватывает с первого взгляда, дарит ощущение яркости жизни, полета и теплоты.
Посещение только по предварительной записи, телефону: 8–914–766–29–00.
Реальные Динозавры
Союз художников России, сахалинское региональное отделение ВТОО
6-7 мая с 10.00 до 15 мая
Яркая, концептуально новая выставка, бесспорно не оставит вас и ваших детей, без положительных эмоций!
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
6-7 маяи каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
6-7 мая и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
6-7 мая и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.
Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
ЖЕНЬКА party МАЁВКА в СтрекоZе
Арт-пространство "СтрекоZа"
ул. Чехова, 37
8 мая, 22.00 (18+)
Женский рок и песни военных лет в исполнении Жени Тодика.
Ночной клуб "DUKE"
7 мая, 22.00 (21+)
Не спим, тусим в ночном клубе «Duke».
Ночной клуб "DUKE"
8 мая, 22.00 (21+)
Всё дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему помним, какой ценой досталась нашим отцам и дедам та Победа, и каждый год отмечаем этот прекрасный праздник!
Ночной клуб "DUKE"
30 апреля, 22.00 (18+)
Не спим, тусим в ночном клубе «Duke»:
* DJ Baikov / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov
* Sexy - Go-Go - show!
* #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee
* Happy Hours: 2 коктейля по цене 1
* Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286.
Автор тысячи хитовых ремиксов, треков и мэшапов, сотрудничество с топовыми артистами: Dan Balan, Иракли, Serebro, Нюша, Movetown, Градусы, Burito, Тимати, Quest Pistols, ВиаГра, IOWA, Винтаж, Artik & Asti, Дорн, Макс Корж и другие...
№10 в TOP100 лучших диджеев России (PromoDJ, Bananastreet) и №37 в рейтинге профессиональных диджеев AlfaFutureRating. Четырежды номинировался на звание Best Mainstream DJ по версии Vklybe.TV!
КИНО
И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.
Ленинград, февраль 1942 года. У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть всего 72 часа, чтобы предотвратить катастрофу. Жизнь и смерть, любовь и предательство переплетаются в стремительно развивающихся событиях…
Коварный и злобный Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться домой, но прежде она должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию.
Раньше Ивана интересовали только шифровальные коды и хакерские программы, но всё меняется, когда он встречает красотку-француженку Анну со взрывным характером и русскими корнями. Оба летят в Сочи, чтобы принять участие в Чемпионате мира среди поваров: она выступает за Францию, а он — за Россию. Но Ивану ещё нужно разобраться в отношениях с недавно возникшим в его жизни папой — знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым, заслужить доверие его кулинарной суперкоманды, избежать тюрьмы за взлом сайта Минобороны и… помочь телеведущему Дмитрию Нагиеву сбежать из горного села в Абхазии, где его заставляют жениться.
Пристегните ремни — гонка продолжается. Гавана, Берлин, Нью-Йорк, для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на планете и по совместительству королева киберпреступности, дороги друзей разойдутся.
Встречайте, новый герой отправляется покорять город зверей! Он — пёс Боуди, и он не унывает, несмотря ни на что. Ему на роду написано сторожить родную деревню от волков, а он мечтает стать учеником живой рок-легенды, кота по имени Энгус. Однако у Энгуса совсем другие планы, да и волки подстерегают за каждым углом. Но если не вешать хвост, то всё в твоих лапах!
Эльдорадо, таинственная столица инков, загадочный Город Z… Вымысел или реальность? В 1925 году экспедиция полковника Фоссета, члена Королевского Географического общества, бесследно исчезла в джунглях Амазонии в поисках Города Z…
Она — секретный агент мирового уровня. На этот раз ее задача — предотвратить биологическую атаку на Лондон. Вовлеченная в большую шпионскую игру, она неизбежно сталкивается с миром двойных стандартов, паранойи, безнаказанности и предательства. Вокруг так много друзей, но кому из них на самом деле можно доверять? И кто из них тот неуловимый «крот», которого она должна вычислить, чтобы остановить террористов? Чтобы спасти Лондон, ей самой придется играть не по правилам…
Недалёкое будущее. Мэй устраивается на работу в глобальную интернет-компанию «Сфера», которую возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бэйли. Основатель «Сферы» замечает талантливую сотрудницу и приглашает её принять участие в прорывном эксперименте, который призван перевернуть представления миллиардов людей о возможностях индивида и границах личной свободы. Вскоре Мэй предстоит узнать о компании-гиганте Кремниевой долины пугающую правду. От поступков и смелости девушки будет зависеть судьба её друзей, близких и всего человечества.
Всем известно, что А. С. Пушкин — наше всё. Поэтому ученики современного московского лицея хотят во что бы то ни стало спасти великого поэта от неминуемой смерти на дуэли. Школьники с помощью машины времени переносят Александра Сергеевича в XXI век, но и в наши дни его подстерегает немало опасностей.
Все в сборе: землянин Питер Квилл (Звездный Лорд), молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот. Герои не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда даже с пользой) для окружающих. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?
Когда подпольная сделка по продаже оружия феерически летит под откос, целый склад превращается в масштабное поле битвы. Слова закончились, и заговорили стволы. Приз в игре на выживание — кейс с большой суммой денег, но унести его не так просто. Здесь вооружены все, каждый сам за себя, а хаос правит бал.
Вот такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!
Хочется и адреналина и кроликов и Гарика (его, кстати, не затискали еще?). Хочется концертов в Великий День Победы! Хочется кины разной, спектаклей интересных! Эхма!
Раз мы с Ню не сходили на НЮ, то можно в этот разок с Ню сходить на НЮ?
С наступающими всех праздниками!!!!!
ПыСы я была как-то в глубокой юности на НЮ в Сочи...ну я там наНЮнилась вдоволь. Такие крутенкие произведения искуйства были...просто НЮшные)))