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Фоторепортаж с Парада Победы в Южно-Сахалинске

Фоторепортаж с Парада Победы в Южно-Сахалинске

Его открыло шествие "Бессмертного полка". В этом году в нём приняло участие рекордное количество сахалинцев

На Парад Победы сахалинцы начали собираться задолго до его начала. Первые участники "Бессмертного полка" пришли еще в начале девятого утра. Их оказалось так много, что колонна растянулась по проспекту Победы от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской.

ASTV.RU вел прямую онлайн-трансляцию с Парада Победы

Горожане приходили целыми семьями, в руках у каждого был портрет родного человека, который воевал в Великой Отечественной Войне. В празднике принимали участие военная техника, а также военнослужащие различных родов войск.

С площади Победы жители и гости города проследовали на площадь Славы, для возложения цветов к Вечному огню.

В ряды "Бессмертного полка" в Южно-Сахалинске встало около 7 тысяч человек

 

Фотограф: Андрей Щербинин

Автор: Лиза Ре, 9 мая, в 18:45 +12
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Комментарии
Olka_25
Написано вчера, в 15:40
Отличные фотографии
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+4
Балтийская Килька
Написано сегодня, в 00:55
Фотографии превосходны! Столько лиц, настроений, столько радости и в то же время печали!
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+5
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