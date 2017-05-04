Фоторепортаж с Парада Победы в Южно-Сахалинске

Его открыло шествие "Бессмертного полка". В этом году в нём приняло участие рекордное количество сахалинцев

На Парад Победы сахалинцы начали собираться задолго до его начала. Первые участники "Бессмертного полка" пришли еще в начале девятого утра. Их оказалось так много, что колонна растянулась по проспекту Победы от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской.

ASTV.RU вел прямую онлайн-трансляцию с Парада Победы

Горожане приходили целыми семьями, в руках у каждого был портрет родного человека, который воевал в Великой Отечественной Войне. В празднике принимали участие военная техника, а также военнослужащие различных родов войск.

С площади Победы жители и гости города проследовали на площадь Славы, для возложения цветов к Вечному огню.

В ряды "Бессмертного полка" в Южно-Сахалинске встало около 7 тысяч человек

Фотограф: Андрей Щербинин