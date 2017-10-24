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Платные парковки могут появиться в Южно-Сахалинске

Платные парковки могут появиться в Южно-Сахалинске

Идею чиновники позаимствовали у Белгорода

Представители островной столицы побывали в Белгороде и изучили опыт реализации проекта по организации парковочного пространства, который успешно действует в этом городе третий год.

Проблема загруженности улиц актуальна для многих городов РФ. Сахалинская область, по статистическим данным, по количеству автомобилей находится на 12-м месте, а Южно-Сахалинск и вовсе один из лидеров. При этом центральная часть областного центра (планировка, ширина проездов) проектировалась десятки лет назад, и при строительстве городских магистралей, дворовых территорий не был предусмотрен большой рост обеспеченности населения личным транспортом. Как следствие, сегодня в Южно-Сахалинске наблюдается большая загруженность дорог, особенно в часы пик, а припаркованные вдоль городских улиц машины приводят к тому, что автовладельцы вынуждены передвигаться по центру дороги, заезжая на осевую линию. Это не только затрудняет движение и создает пробки на дорогах, но и повышает вероятность ДТП. Кроме того, в дневное время практически невозможно найти свободное место для парковки в центре города, автовладельцы паркуются в два ряда, ставят машины во дворах.

Подобные проблемы возникали и в Белгороде. Чтобы кардинально изменить ситуацию, создать возможность удобного передвижения пешеходов и транспортных средств, местная администрация внедрила проект «Белгородское парковочное пространство». Работы вели сразу по нескольким направлениям. В городе оборудовали придорожные и плоскостные парковки, которые оснастили электронными паркоматами, позволяющими произвести оплату на месте. Кроме того, были добавлены дополнительные способы заплатить за парковку, например с помощью СМС-сообщения, интернет-портала или приложения в телефоне. Стоимость парковки - 30 рублей в час для легкового транспорта. Важно отметить, что первые полчаса бесплатны, так как проект направлен не на получение прибыли, а имеет социальную направленность. В связи с этим большая часть автовладельцев старается не превышать время бесплатной стоянки, благодаря чему на центральных улицах города, возле медучреждений, школ, музеев и других социально значимых объектов теперь всегда есть свободные места для парковки.

Параллельно в городе была разработана правовая и нормативная база, а также программное и техническое оборудование для того, чтобы наказывать нарушителей, которые не оплачивают парковку либо бросают свои автомобили в неположенных местах. Налажено четкое взаимодействие с полицией, Госавтоинспекцией и службами эвакуации, по городу курсируют специализированные автомобили, оборудованные видеокамерами, проезжающие в зонах платных парковок каждые 15–20 минут. Они в режиме реального времени считывают номера автомобилей. Кроме того, работают и пешие инспекторы - они выявляют более хитрых нарушителей, которые, например, закрывают номера подручными средствами. Вся информация стекается в единую базу и анализируется. В итоге удалось создать работающую систему, и регулярные штрафы за нарушения со временем дисциплинировали автовладельцев.

Вместе с реализацией проекта были закрыты шлагбаумами все дворовые территории, находящиеся рядом с платными парковками, чтобы у автовладельцев не было соблазна ставить транспорт там.

Итогом реализации проекта стала разгрузка улиц от мешающих проезду автомобилей. Это отмечают и сами жители Белгорода, которые сначала негативно реагировали на введение платных парковок, но сейчас отмечают их пользу.

Добавим, что, увидев проект в действии, к нему подключились и представители бизнеса. Они за свои деньги оборудовали территорию перед своими предприятиями или торговыми точками платными парковками - в итоге увеличилась посещаемость, так как происходит постоянная ротация трафика.

В целом система платных парковок для России не нова, их постепенно внедряют во многих городах страны. Что касается Южно-Сахалинска, то возможность введения подобного способа регулирования загруженности улиц пока только на начальном этапе проработки, необходимо учесть множество нюансов и обсудить все детали со специалистами, а также с городской общественностью, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска. 

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Платные парковки могут появиться в Южно-Сахалинске , Фото: 24
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Платные парковки могут появиться в Южно-Сахалинске
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:50 +4
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Комментарии
Online
Andrey2017 Online
Написано сегодня, в 13:56
То-есть, чтобы разгрузить город, решили брать мзду за парковки. А где же обещанные мэром многоуровневые парковки, которыми обещали решить данную проблему? Вывод один- хитросделанная власть решила ничего не делать, а усложнить жизнь горожанам! Одним словом- уроды!
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+13
Svoy
Написано сегодня, в 15:09
Andrey2017, Бюджет то теперь как то надо восполнять. Сейчас начнут ломать головы, за что бы ещё плату взимать.
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+4
Bokassa
Написано сегодня, в 14:02
а когда появится платный воздух? жду-не дождусь, хочу этот освежающий морской бриз, за который потом надо расплачиваться простояв стотысячную очередь на почте по квитанции, полученной в зеленом банке, за которой тоже надо отстоять очередь человек этак в 800-900, а еще чтобы косяки были когда за воздух платишь, чтобы с диспетчером (которому по 2-3 часа дозваниваешься) ругаться, а потом жаловаться на качество в управление по реализации воздуха при атмосферном отделе стратосферного департамента, минисетрства по торговле родиной. Эх мячты-мячты.
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+7
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 14:15
Bokassa, МяЧТы сбываются....
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+3
Bokassa
Написано сегодня, в 14:23
MARBLE, но не у всех
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0
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 14:33
Bokassa, И вы решили , авось вас услышат....
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+1
Еще 1 комментарий
Online
Andrey2017 Online
Написано сегодня, в 14:06
А предприимчивые бизнесмены будут только рады такому повороту, понатыкают по всему городу платных парковок, и будут рубить бабло из воздуха.
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+7
SirGiant
Написано сегодня, в 14:17
Урррааааа! Как я обожаю эти моменты, когда родные рукамиводители находят новый способ отъема денег у меня!!!
Не, ну красссавы! А если платными парковками будут рукамиводить амурчане или родственники КОНа и иже с ним - ВАЩЕ НЕ УДИВЛЮСЬ!
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+7
crazydriver144
Написано сегодня, в 14:32
Пусть сначала бесплатные парковки сделают, а потом уже о платных пусть думают. Где альтернатива?
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+6
senchick
Написано сегодня, в 14:48
В Крыму, в отпуске брал машину на прокат и, мне вот лично понравилось, что есть платные парковки с "парковщиками". Очень даже удобно. Подъехал, дал денег и ни за что не переживаешь... Бесплатные конечно же рядом есть парковки, но очень удалены и постоянно забиты. К примеру: очень удобно, что платно паркуют чуть ли не на самой "канатке" - Канатная дорога Мисхор - Ай-Петри, а бесплатно пожалуйста на Семеизском шоссе, но там в радиусе километр трудно припарковаться, да и дорога узкая с движением больших туристических автобусов... и т.д. и т.п...
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+1
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 15:18
Отличный выход из положения, просто надо доить людей и все. Мы ферма, одна большая ферма. Если чиновник не знает как решить проблему, он начинает доить народ. Транспортный конский налог 15 лет собирают, где дороги ???
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+5
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 15:38 Отредактированно сегодня, в 15:40
как там говорил Селин в "убойной силе", это наша корова и мы её доем, так вот для наших чинуш мы и есть такая дойная корова
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+1
Whale
Написано сегодня, в 15:54 Отредактированно сегодня, в 15:54
Зашибись. Это чтобы ездить на работу на своей машине мне надо будет отстегивать около 6 тыс за парковку в месяц (это если будет стоить 30р в час).
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0
Кузовков Владимир
Написано сегодня, в 16:39
Whale, не забывайте где мы живём)) если в Белгородской области, где цены и зарплаты значительно ниже сахалинских, стоимость за час составляет 30 рублей, то у нас не меньше сотни будет стоить.
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+1
Eponchik
Написано сегодня, в 17:02
А каким образом это облегчит жизнь автомобилистам. Кроме как станет легче карман, ничего не изменится. Может уже пора с вилами в мэрию идти, пока не поздно.
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+1
Online
DashaA Online
Написано сегодня, в 18:09
Только этого не хватало!
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