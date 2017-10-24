Платные парковки могут появиться в Южно-Сахалинске

Представители островной столицы побывали в Белгороде и изучили опыт реализации проекта по организации парковочного пространства, который успешно действует в этом городе третий год.

Проблема загруженности улиц актуальна для многих городов РФ. Сахалинская область, по статистическим данным, по количеству автомобилей находится на 12-м месте, а Южно-Сахалинск и вовсе один из лидеров. При этом центральная часть областного центра (планировка, ширина проездов) проектировалась десятки лет назад, и при строительстве городских магистралей, дворовых территорий не был предусмотрен большой рост обеспеченности населения личным транспортом. Как следствие, сегодня в Южно-Сахалинске наблюдается большая загруженность дорог, особенно в часы пик, а припаркованные вдоль городских улиц машины приводят к тому, что автовладельцы вынуждены передвигаться по центру дороги, заезжая на осевую линию. Это не только затрудняет движение и создает пробки на дорогах, но и повышает вероятность ДТП. Кроме того, в дневное время практически невозможно найти свободное место для парковки в центре города, автовладельцы паркуются в два ряда, ставят машины во дворах.

Подобные проблемы возникали и в Белгороде. Чтобы кардинально изменить ситуацию, создать возможность удобного передвижения пешеходов и транспортных средств, местная администрация внедрила проект «Белгородское парковочное пространство». Работы вели сразу по нескольким направлениям. В городе оборудовали придорожные и плоскостные парковки, которые оснастили электронными паркоматами, позволяющими произвести оплату на месте. Кроме того, были добавлены дополнительные способы заплатить за парковку, например с помощью СМС-сообщения, интернет-портала или приложения в телефоне. Стоимость парковки - 30 рублей в час для легкового транспорта. Важно отметить, что первые полчаса бесплатны, так как проект направлен не на получение прибыли, а имеет социальную направленность. В связи с этим большая часть автовладельцев старается не превышать время бесплатной стоянки, благодаря чему на центральных улицах города, возле медучреждений, школ, музеев и других социально значимых объектов теперь всегда есть свободные места для парковки.

Параллельно в городе была разработана правовая и нормативная база, а также программное и техническое оборудование для того, чтобы наказывать нарушителей, которые не оплачивают парковку либо бросают свои автомобили в неположенных местах. Налажено четкое взаимодействие с полицией, Госавтоинспекцией и службами эвакуации, по городу курсируют специализированные автомобили, оборудованные видеокамерами, проезжающие в зонах платных парковок каждые 15–20 минут. Они в режиме реального времени считывают номера автомобилей. Кроме того, работают и пешие инспекторы - они выявляют более хитрых нарушителей, которые, например, закрывают номера подручными средствами. Вся информация стекается в единую базу и анализируется. В итоге удалось создать работающую систему, и регулярные штрафы за нарушения со временем дисциплинировали автовладельцев.

Вместе с реализацией проекта были закрыты шлагбаумами все дворовые территории, находящиеся рядом с платными парковками, чтобы у автовладельцев не было соблазна ставить транспорт там.

Итогом реализации проекта стала разгрузка улиц от мешающих проезду автомобилей. Это отмечают и сами жители Белгорода, которые сначала негативно реагировали на введение платных парковок, но сейчас отмечают их пользу.

Добавим, что, увидев проект в действии, к нему подключились и представители бизнеса. Они за свои деньги оборудовали территорию перед своими предприятиями или торговыми точками платными парковками - в итоге увеличилась посещаемость, так как происходит постоянная ротация трафика.

В целом система платных парковок для России не нова, их постепенно внедряют во многих городах страны. Что касается Южно-Сахалинска, то возможность введения подобного способа регулирования загруженности улиц пока только на начальном этапе проработки, необходимо учесть множество нюансов и обсудить все детали со специалистами, а также с городской общественностью, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.