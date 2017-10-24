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Южносахалинцы задержали наркомана, ограбившего их соседку
gelpriboy.ru

Южносахалинцы задержали наркомана, ограбившего их соседку

Он отобрал у пенсионерки мобильный телефон

Южносахалинцы задержали мужчину, ограбившего их соседку.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, события происходили в районе улицы Горького 29 октября. Утром 64-летняя пенсионерка вышла погулять с собакой. Когда она отошла к лесополосе, на нее напал неизвестный и отнял мобильный телефон. Происшествие увидел в окно сосед потерпевшей. Он сразу выбежал к ней на помощь, но злоумышленник успел скрыться. На крики пожилой женщины также вышли еще одна соседка и ее 15-летний сын.

Узнав о произошедшем, подросток решил позвонить по номеру потерпевшей. К удивлению, злоумышленник взял трубку. При дальнейшем разговоре стало понятно, что тот находится в состоянии опьянения. Юноше удалось завязать с ним диалог и даже договориться о встрече, чтобы тот вернул телефон. В этот момент сосед потерпевшей объезжал на своей машине близлежащие дворы в поисках напавшего на соседку мужчину.  

Узнав, где находится злоумышленник, подросток рассказал об этом своему соседу, который задержал его и сообщил о происшествии в полицию.

Стражи порядка доставили подозреваемого в Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску, где последний дал признательные показания. 

Как оказалось, злоумышленник - 30-летний житель областного центра - ранее неоднократно судим, и является потребителем наркотических средств. В настоящий момент он задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ  (основания задержания подозреваемого). Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ – грабеж.

За свой поступок юноша и мужчина будут поощрены руководством УМВД России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:38 +6
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Место
Южно-Сахалинск
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 13:49
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+9
Senor_Tomato
Написано сегодня, в 13:53
Молодцы соседи! Есть ещё не ровнодушные люди.
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+8
Netu_nika
Написано сегодня, в 14:02
целая история, по которой можно снять остросюжетный фильм. У автора статьи по изложению в школе твердая 5 была за содержание
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+5
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 14:23
Респект!!!
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+1
crazydriver144
Написано сегодня, в 14:36
Похвально! Парняга красавчик! Развёл наркошу!
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+2
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 15:41
ну чё тут скажешь, побольше бы таких неравнодушных людей
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+2
Б_о_с_о_н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 17:01
Как страшно за детей!
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