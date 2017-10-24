новости
новости
Регистрация
Поезд сбил мужчину в Южно-Сахалинске
popularmechanics.com

Поезд сбил мужчину в Южно-Сахалинске

Нетрезвый сахалинец пересекал железнодорожные пути в неположенном месте

Накануне, 29 октября днем на 41 км железной дороги Корсаков - Ноглики, между проспектом Победы и улицей Пограничной в Южно-Сахалинске, грузовой поезд сбил мужчину. 

Как стало известно astv.ru, состав двигался из областного центра в сторону Корсакова. Машинист, увидев человека, пересекающего пути, экстренно затормозил. Скорость тепловоза на тот момент была небольшой, но избежать столкновения не удалось. От удара мужчину отбросило в сторону. 

По словам очевидцев, пострадавший был нетрезв, получил ссадины и ушибы. С места происшествия его увезли медики скорой помощи. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:24 +3
Другие статьи по темам
Место
Южно-Сахалинск
Прочее
железная дорога
Популярное на ASTV
Договорились: с 2019 года распределение денег по СРП будет 50 на 50
Договорились: с 2019 года распределение денег по СРП будет 50 на 50
Мужчину с ребенком сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
Мужчину с ребенком сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
Холмчанка пыталась украсть более миллиона рублей, обманув соцзащиту
Холмчанка пыталась украсть более миллиона рублей, обманув соцзащиту
Водителю рейса Холмск-Правда стало плохо во время движения
Водителю рейса Холмск-Правда стало плохо во время движения

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Русалка Обыкновенная
Написано сегодня, в 14:28
Шары зальют и шарятся, где не положено! Слепо-глухо-тупые.
Ответить
+6
Online
Виктория Online
Написано сегодня, в 14:35
Русалка Обыкновенная, а потом РЖД еще и компенсацию таким выплачивает
Ответить
+10
Warg
Написано сегодня, в 15:58
Русалка Обыкновенная,
Или наушники оденут и капюшон.
Ответить
+2
leksoos13
Написано сегодня, в 16:24
Виктория, ага-ждемс новости о подаче иска к ржд((((
Ответить
+2
_ekhidna_
Написано сегодня, в 14:33
балбес...машинисту теперь головняк
Ответить
+4
Netu_nika
Написано сегодня, в 14:37
Я вот одного не пойму, поезд видно и слышно очень далеко, как можно под него попасть то? даже если в хлам синий, отойти то все равно можно... дебил короче
Ответить
+7
crazydriver144
Написано сегодня, в 14:38
не удивлюсь, если этот бухарик отделается лёгким испугом, пьянчугам везёт
Ответить
+1
aRcCaxxxalNHa
Написано сегодня, в 14:46
Очередной иск РЖД?
Ответить
+3
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 15:10
Жаль что не на 15 суток идиота синюшного увезли.
Ответить
+5
leksoos13
Написано сегодня, в 16:25
Vladiksakh65, а надо бы. За появление в общественном месте в состоянии алког. Отсидеть может и после больнички
Ответить
+3
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 17:19
leksoos13, Согласен с вами на все +100500.
Ответить
0
Alexsandr_31
Написано сегодня, в 16:36
А может белка посетила...и он сам набросился на железное чудовище...
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Южносахалинцев приглашают на встречу с музыкантом группы «Ва-Банкъ»
Южносахалинцев приглашают на встречу с музыкантом группы «Ва-Банкъ»
Платные парковки могут появиться в Южно-Сахалинске
Платные парковки могут появиться в Южно-Сахалинске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru