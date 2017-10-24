Поезд сбил мужчину в Южно-Сахалинске

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Накануне, 29 октября днем на 41 км железной дороги Корсаков - Ноглики, между проспектом Победы и улицей Пограничной в Южно-Сахалинске, грузовой поезд сбил мужчину.

Как стало известно astv.ru, состав двигался из областного центра в сторону Корсакова. Машинист, увидев человека, пересекающего пути, экстренно затормозил. Скорость тепловоза на тот момент была небольшой, но избежать столкновения не удалось. От удара мужчину отбросило в сторону.

По словам очевидцев, пострадавший был нетрезв, получил ссадины и ушибы. С места происшествия его увезли медики скорой помощи.