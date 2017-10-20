Мэрия Южно-Сахалинска: выпуск муниципальных автобусов на маршруты выше нормативного

За последние годы в «Транспортной компании» Южно-Сахалинска не было случая, когда в ремонте одновременно находились бы 50 автобусов. Так администрация города ответила на запрос ASTV.RU. Проблемы с подвижным составом были названы одной из причин, по которым в областном центре может быть закрыт ряд маршрутов общественного транспорта.

По данным МУП «Транспортная компания», на сегодняшний день в ремонте находятся 23 автобуса. Часть автобусов находится на текущем краткосрочном ремонте, который выполняется из запчастей и расходников, имеющихся в наличии. Некоторые находятся на гарантийном ремонте. В ряде случаев автобусы встали на ремонт после ДТП – необходимо заказывать запчасти, не имеющиеся в наличии. Все закупки ведутся согласно 44 ФЗ, что увеличивает сроки проведения ремонта, говорится в ответе мэрии.

Согласно нормативу для автотранспортного предприятия коэффициент автобусов, которые должны находиться на линии, от общего количества единиц техники автопарка равен 0,75. Таким образом, из 209 новых автобусов на линии должно находиться не менее 156 единиц, остальные могут быть на текущем обслуживании или в ремонте. В «Транспортной компании» коэффициент выпуска автобусов на маршруты выше нормативного, подытожили в администрации.

Как накануне сообщал ASTV.RU, стали известны планы ликвидации нескольких автобусных маршрутов Южно-Сахалинска. Вскоре мэрия города уточнила, что проект находится в разработке и пока не утверждены окончательные список и даты оптимизации.