Мэрия Южно-Сахалинска: выпуск муниципальных автобусов на маршруты выше нормативного
Сейчас в ремонте 23 машины
За последние годы в «Транспортной компании» Южно-Сахалинска не было случая, когда в ремонте одновременно находились бы 50 автобусов. Так администрация города ответила на запрос ASTV.RU. Проблемы с подвижным составом были названы одной из причин, по которым в областном центре может быть закрыт ряд маршрутов общественного транспорта.
По данным МУП «Транспортная компания», на сегодняшний день в ремонте находятся 23 автобуса. Часть автобусов находится на текущем краткосрочном ремонте, который выполняется из запчастей и расходников, имеющихся в наличии. Некоторые находятся на гарантийном ремонте. В ряде случаев автобусы встали на ремонт после ДТП – необходимо заказывать запчасти, не имеющиеся в наличии. Все закупки ведутся согласно 44 ФЗ, что увеличивает сроки проведения ремонта, говорится в ответе мэрии.
Согласно нормативу для автотранспортного предприятия коэффициент автобусов, которые должны находиться на линии, от общего количества единиц техники автопарка равен 0,75. Таким образом, из 209 новых автобусов на линии должно находиться не менее 156 единиц, остальные могут быть на текущем обслуживании или в ремонте. В «Транспортной компании» коэффициент выпуска автобусов на маршруты выше нормативного, подытожили в администрации.
Как накануне сообщал ASTV.RU, стали известны планы ликвидации нескольких автобусных маршрутов Южно-Сахалинска. Вскоре мэрия города уточнила, что проект находится в разработке и пока не утверждены окончательные список и даты оптимизации.
Довод про нормативы говорит только о том, что они пользуются нормативами для скота, а не для людей. Не должны люди по полчаса автобусы ждать. И забиваться в автобусы, как сельди в банку, тоже не должны.
Вообще есть вопросы по этому поводу и к руководству области в том числе. В городе ощущается явная нехватка автобусов. Частников разогнали, а оставшиеся не справляются с выделенными маршрутами. 2 года назад закупили автобусы, но их изначально не хватало, чтобы обслужить весь город. Так спрашивается, почему нельзя было докупить еще автобусов? Когда Москва решила отобрать наши миллиарды, такой вой все подняли, но, спрашивается, кто мешал эти миллиарды тратить на улучшение жизни людей? На те же автобусы. В чем проблема была купить еще 50-70 автобусов по цене в 5-7 миллионов каждый? Даже миллиарда на это не пришлось бы тратить.
Но кому бы это было нужно? Лучше пусть миллиарды лежат на счетах и проценты приносят.