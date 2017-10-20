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Мэрия Южно-Сахалинска: выпуск муниципальных автобусов на маршруты выше нормативного

Мэрия Южно-Сахалинска: выпуск муниципальных автобусов на маршруты выше нормативного

Сейчас в ремонте 23 машины

За последние годы в «Транспортной компании» Южно-Сахалинска не было случая, когда в ремонте одновременно находились бы 50 автобусов. Так администрация города ответила на запрос ASTV.RU. Проблемы с подвижным составом были названы одной из причин, по которым в областном центре может быть закрыт ряд маршрутов общественного транспорта.

По данным МУП «Транспортная компания», на сегодняшний день в ремонте находятся 23 автобуса. Часть автобусов находится на текущем краткосрочном ремонте, который выполняется из запчастей и расходников, имеющихся в наличии. Некоторые находятся на гарантийном ремонте. В ряде случаев автобусы встали на ремонт после ДТП – необходимо заказывать запчасти, не имеющиеся в наличии. Все закупки ведутся согласно 44 ФЗ, что увеличивает сроки проведения ремонта, говорится в ответе мэрии.

Согласно нормативу для автотранспортного предприятия коэффициент автобусов, которые должны находиться на линии, от общего количества единиц техники автопарка равен 0,75.  Таким образом, из 209 новых автобусов на линии должно находиться не менее 156 единиц, остальные могут быть на текущем обслуживании или в ремонте.  В «Транспортной компании» коэффициент выпуска автобусов на маршруты выше нормативного, подытожили в администрации.

Как накануне сообщал ASTV.RU, стали известны планы ликвидации нескольких автобусных маршрутов Южно-Сахалинска. Вскоре мэрия города уточнила, что проект находится в разработке и пока не утверждены окончательные список и даты оптимизации.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:11 −4
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Комментарии
TROL
Написано сегодня, в 10:23
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+7
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 11:17
нормативы нормативами, но вечером после 20.00 хрен куда доберешься на общественном транспорте
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+3
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 11:19
marrozz, такая ситуация уже много лет... Это в СССР можно было до полдвенадцатого куда надо доехать...
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+7
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 11:21 Отредактированно сегодня, в 11:22
НюНик_просто_Анна, с Ново-Александровки и пол первого уезжал! При СССР
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 12:37
ostrovsakhalin, до 24 автобусы ходили.
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+3
Еще 1 комментарий
Ира Ира
Написано сегодня, в 11:37
что за вранье????уехать ни с одной остановки в любую точку города в течении получаса практически не возможно, по причине отсутствия автобусов!!!
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+3
anmari
Написано сегодня, в 11:55
Да обяжите всех сотрудников муниципалитета поездить на автобусах пару месяцев, а транспортников - год. Только на автобусах и никаких машин. Никуда. И к туристическим местам и местам отдыха тоже. Все проблемы сразу увидятся
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+2
anmari
Написано сегодня, в 11:58
Один плюсище могу поставить нашему ПАТП - за то что автобусы на газу, Но вот все равно в городе есть вонючие-вонючие старые страшилища. Почему их допускают до работы? Даже если частник - нельзя на таких работать
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+1
Online
Hasen Online
Написано сегодня, в 14:19
anmari, при чем тут патп ? автобусы закупает область
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0
Кузовков Владимир
Написано сегодня, в 15:48
По-любому брешут по поводу автобусов. Автобусам этим от силы пара лет а они уже на ладан дышат. И все это наверняка от неправильной эксплуатации, несвоевременных ремонтов.
Довод про нормативы говорит только о том, что они пользуются нормативами для скота, а не для людей. Не должны люди по полчаса автобусы ждать. И забиваться в автобусы, как сельди в банку, тоже не должны.
Вообще есть вопросы по этому поводу и к руководству области в том числе. В городе ощущается явная нехватка автобусов. Частников разогнали, а оставшиеся не справляются с выделенными маршрутами. 2 года назад закупили автобусы, но их изначально не хватало, чтобы обслужить весь город. Так спрашивается, почему нельзя было докупить еще автобусов? Когда Москва решила отобрать наши миллиарды, такой вой все подняли, но, спрашивается, кто мешал эти миллиарды тратить на улучшение жизни людей? На те же автобусы. В чем проблема была купить еще 50-70 автобусов по цене в 5-7 миллионов каждый? Даже миллиарда на это не пришлось бы тратить.
Но кому бы это было нужно? Лучше пусть миллиарды лежат на счетах и проценты приносят.
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+3
Обезьян_В_кедахЪ
Написано сегодня, в 17:22
в мэрии то небось на маршрутных автобусах не ездят на работу..
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+1
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