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Дарья Хохлова успешно стартовала на международном шахматном турнире

Дарья Хохлова успешно стартовала на международном шахматном турнире

Она единственная представительница Сахалинской области

В Санкт-Петербурге, где проходит крупный международный шахматный турнир, посвященный памяти Михаила Ивановича Чигорина, сообщает пресс-служба сахалинского минспорта. Единственная представительница Сахалинской области Дарья Хохлова на старте имела 155-й рейтинг среди участников. Сейчас она занимает 110 место, набрав 3,5 очка из 6 возможных (прибавка в рейтинге составляет 33,6 пунктов ЭЛО).

На старте Дарья выиграла две партии, а в третьем туре сыграла вничью с членом сборной команды России Анастасией Боднарук. Проиграв две партии подряд, в шестом туре Дарья Хохлова нанесла поражение Софье Погорельских из Самары.

Сегодня состоятся партии седьмого тура. Дарья сыграет черными с мастером ФИДЕ из Санкт-Петербурга Маратом Аскеровым.

Напомним, что участниками состязаний являются свыше 360 шахматистов (среди которых более 40 международных гроссмейстеров) из десятка стран.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:14 +2
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 11:19
Молодчинка девочка!
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