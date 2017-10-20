Волейболистки "Сахалина" уступили аутсайдеру чемпионата России

Матч в Челябинске для сахалинских волейболисток с одной стороны не вызывал опасения - "Динамо-Метар" находился намного ниже островитянок в турнирной таблице, не выиграл ни одной встречи. Но с другой стороны - команда Константина Приходько подошла к игре не в оптимальном составе. В предыдущем туре травмировалась один из лидеров "Сахалина" Марина Диброва. В этой же встрече с "Заречье" повреждение получила связующая Екатерина Синицына. А спустя день после игры в Одинцово на тренировке подвернула голеностоп еще и Юлия Григорьева. В итоге после поездки в Подмосковье команда из-за травм лишилась трети своего состава.

Начало игры внушило веру в успех. Сахалинки довольно легко оставили за собой первый сет. Однако в двух следующих соперницы смогли взять верх над гостьями. Впрочем, в четвертой партии островные волейболистки сравняли счет по партиям, 2:2.

Однако на тай-брейке волейболистки "Динамо-Метар" смогли довольно быстро уйти в отрыв, 8:1. Впрочем, сахалинки снова проявили характер и нагнали своих соперниц, сравнив счет, 11:11. К сожалению, сил на то, чтобы "дожать" челябинок у островитянок не хватило. Хозяйки площадки вырвали победу в пятом сете, 15:12, и одержали первую победу в нынешнем сезоне.

Сейчас в чемпионате России будет небольшая пауза. Команды сыграют на предварительном этапе Кубка России. Наши девушки отправятся в Казань, где кроме местного "Динамо" им будут противостоять волейболистки "Воронежа" и все того же челябинского "Динамо-Метара". С ним, к слову, подопечным Константина Приходько предстоит сыграть в первой же встрече уже 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба островного спортивного клуба.