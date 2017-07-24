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Сончас посреди дороги устроили рабочие в Южно-Сахалинске
фото очевидцев

Сончас посреди дороги устроили рабочие в Южно-Сахалинске

Обеденный перерыв они проводят, не покидая стройплощадки

В Южно-Сахалинске продолжается ремонт улицы Комсомольской.  Администрация областного центра обещала, что работы завершатся раньше на полтора месяца.

Благодаря усилению рабочих бригад два участка улицы планируют открыть для движения к середине сентября. Сейчас на участке задействовано более 100 рабочих и до 40 единиц техники. Работы ведутся почти круглосуточно.

Судя по фото, оказавшемуся в распоряжении редакции astv.ru, дорожники не покидают рабочие места даже в обеденный перерыв. 

Напомним, дорожные рабочие уже не первый раз попадают в объектив горожан. В мае южносахалинцы сняли на видео, как живая цепь по кирпичику разбирала улицу Комсомольскую.

 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:14 +2
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 14:22
лучше бы вместо 100 рабочих взяли 30 профессионалов
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+13
S.V.
Написано сегодня, в 14:25
хохма))))))))
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+3
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 14:27
а куда им идти..
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+5
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 14:27
Идут с опережением графика выполнения подрядных работ, можно и не спешить)
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0
Rola
Написано сегодня, в 14:59
Netu_nika, т.е. они должны пахать без перерыва на отдых?
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+4
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 15:02
Rola, на карьерах, и других организациях труд не менее сложный физически, но там работодатель не позволяет спать! Да и ТК не предусмотрено это
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−1
Rola
Написано сегодня, в 15:06
Netu_nika, что не предусматривает? Время для труда и для отдыха?
Вы сейчас пытаетесь потроллить?
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+6
Еще 3 комментария
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 14:31
Восьмичасовой рабочий сон.
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+14
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 14:31 Отредактированно сегодня, в 14:32
Вчера перед сном собрался пресс качнуть. Сегодня так и проснулся: руки на затылке, ноги под диваном.

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+7
jkmu
Написано сегодня, в 14:34
Они просто устали.... вот и все...это же обеденный перерыв.
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+5
Сергей Маслаков
Написано сегодня, в 14:48
Дайте людям вагончик для отдыха и проблема решена. А то они и так с утра до поздней ночи работают, отдохнуть людям уже нельзя.
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+20
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 14:50
контрафактный алкоголь всему виной, а не сон час
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0
ivanova25
Написано сегодня, в 14:53
Это нарушение прав рабочих, а что им делать то, тоже люди же, устали.
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+4
Елена Акшенцева
Написано сегодня, в 14:53
люди не железные, все это ручной тяжелый труд.
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+9
Rola
Написано сегодня, в 15:00
В новостях нужно обязательно показывать, что рабочие имеют право на отдых?
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+3
KsuKsu
Написано сегодня, в 15:02
Главное потом начальство отсчитается что всё с опережением графика.... а как люди пашут пофиг
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+5
Alenushka
Написано сегодня, в 15:15
Война войной, а обед по расписанию!
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+2
lvista
Написано сегодня, в 15:45
Бедные люди..в скотских условиях работают. Даже места для отдыха не оборудовано. Еще есть и те, кто не стесняется стебаться
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+6
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 17:01
елки-палки, а на чем это они спят?это что, ковер? О_о
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+1
Online
ateriya Online
Написано сегодня, в 17:32
Даже нет условий для отдыха. Позор. 21век на дворе а люди как собаки на улице. Хоть бы какую то впхтовку для отдыха подогнали. Работников за людей даже не считают. Все быстрей да быстрей. Закончить объект. Хоть бы позаботились о работниках. Эээх Рассея.
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0
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