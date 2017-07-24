фото очевидцев
Сончас посреди дороги устроили рабочие в Южно-Сахалинске
Обеденный перерыв они проводят, не покидая стройплощадки
В Южно-Сахалинске продолжается ремонт улицы Комсомольской. Администрация областного центра обещала, что работы завершатся раньше на полтора месяца.
Благодаря усилению рабочих бригад два участка улицы планируют открыть для движения к середине сентября. Сейчас на участке задействовано более 100 рабочих и до 40 единиц техники. Работы ведутся почти круглосуточно.
Судя по фото, оказавшемуся в распоряжении редакции astv.ru, дорожники не покидают рабочие места даже в обеденный перерыв.
Напомним, дорожные рабочие уже не первый раз попадают в объектив горожан. В мае южносахалинцы сняли на видео, как живая цепь по кирпичику разбирала улицу Комсомольскую.
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