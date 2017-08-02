Мертвого мужчину обнаружили под мостом в Поронайском районе

Вечером 4 августа в следственный отдел по Поронайску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что под железнодорожным мостом, расположенным на участке Вахрушев - Поронайск, обнаружено тело мужчины с гнилостными изменениями.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия личность погибшего и причины его смерти установить не удалось. Тело направлено в морг.

Следственным отделом по Поронайску проводится доследственная проверка.