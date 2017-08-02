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Мертвого мужчину обнаружили под мостом в Поронайском районе

Мертвого мужчину обнаружили под мостом в Поронайском районе

Личность погибшего пока не установили

Вечером 4 августа в следственный отдел по Поронайску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что под железнодорожным мостом, расположенным на участке Вахрушев - Поронайск, обнаружено тело мужчины с гнилостными изменениями.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия личность погибшего и причины его смерти установить не удалось. Тело направлено в морг. 

Следственным отделом по Поронайску проводится доследственная проверка. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:20 +1
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Место
Поронайский район
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