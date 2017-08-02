фото Мария Наумова
Сахалинцы предложили сделать фестиваль красок холи от радио АСТВ двухдневным
На праздник на анивском пляже приехали жители всех районов области
12-часовой марафон подарков, развлечений, музыки и ярких залпов настолько понравился многим гостям, что уже после заката многие подходили к организаторам и предлагали в следующем году фестиваль сделать двухдневным. Представители радио АСТВ обещали подумать над этим вопросом.
Организаторы также поблагодарили администрацию Анивского района за помощь в организации мероприятия.
Добавим, сейчас в инстаграм-аккаунте радио АСТВ проходит конкурс на лучшую фотографию с Фестиваля красок Холи-2017. Условия участия можно узнать тут.
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Написано сегодня, в 13:45
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