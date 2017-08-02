Сахалинцы предложили сделать фестиваль красок холи от радио АСТВ двухдневным

фото Мария Наумова

На праздник на анивском пляже приехали жители всех районов области

12-часовой марафон подарков, развлечений, музыки и ярких залпов настолько понравился многим гостям, что уже после заката многие подходили к организаторам и предлагали в следующем году фестиваль сделать двухдневным. Представители радио АСТВ обещали подумать над этим вопросом.

Организаторы также поблагодарили администрацию Анивского района за помощь в организации мероприятия.

Добавим, сейчас в инстаграм-аккаунте радио АСТВ проходит конкурс на лучшую фотографию с Фестиваля красок Холи-2017. Условия участия можно узнать тут.