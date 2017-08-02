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Сахалинцы предложили сделать фестиваль красок холи от радио АСТВ двухдневным
фото Мария Наумова

Сахалинцы предложили сделать фестиваль красок холи от радио АСТВ двухдневным

На праздник на анивском пляже приехали жители всех районов области

12-часовой марафон подарков, развлечений, музыки и ярких залпов настолько понравился многим гостям, что уже после заката многие подходили к организаторам и предлагали в следующем году фестиваль сделать двухдневным. Представители радио АСТВ обещали подумать над этим вопросом.

Организаторы также поблагодарили администрацию Анивского района за помощь в организации мероприятия. 

Добавим, сейчас в инстаграм-аккаунте радио АСТВ проходит конкурс на лучшую фотографию с Фестиваля красок Холи-2017. Условия участия можно узнать тут.

Автор: Настасья Жукова, сегодня, в 13:50 +1
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Событие
фестиваль красок холи
Место
Анивский районАнива
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Написано сегодня, в 13:45
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