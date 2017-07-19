В Южно-Сахалинске на ремонт закрывается еще один перекресток

Сегодня в 14 часов будет закрыто движение на еще одном участке улицы Комсомольской. Полностью закроется проезд по перекрестку с Хабаровской. Это связано с ремонтом теплотрассы.

На участке Комсомольской от улицы Невельской до Коммунистического проспекта ведется прокладка участка теплотрассы протяженностью 360 метров. Сейчас стройка пересекает Хабаровскую, что и стало причиной закрытия.

По сообщению Сахалинской коммунальной компании, перекресток вновь будет открыт вечером в воскресенье, 30 июля. Пока же объезд предусмотрен по улицам Курильской, Леонова, а также Коммунистическому проспекту.