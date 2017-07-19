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В Южно-Сахалинске на ремонт закрывается еще один перекресток

В Южно-Сахалинске на ремонт закрывается еще один перекресток

Ремонтные работы пройдут через Хабаровскую улицу

Сегодня в 14 часов будет закрыто движение на еще одном участке улицы Комсомольской. Полностью закроется проезд по перекрестку с Хабаровской. Это связано с ремонтом теплотрассы.

На участке Комсомольской от улицы Невельской до Коммунистического проспекта ведется прокладка участка теплотрассы протяженностью 360 метров. Сейчас стройка пересекает Хабаровскую, что и стало причиной закрытия.

По сообщению Сахалинской коммунальной компании, перекресток вновь будет открыт вечером в  воскресенье, 30 июля. Пока же объезд предусмотрен по улицам Курильской, Леонова, а также Коммунистическому проспекту.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:41 +3
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 12:23
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+2
Алексей Ермоленко
Написано сегодня, в 13:24
Это конечно хорошо что делается,меняется ремонтируется,НО,в такой интересной позе город я еще не видел

P.S. чувствую себя читером отказавшись от автомобиля в городе
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+1
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 14:18
Да нее... уже не страшно.... уже привыкли :)
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