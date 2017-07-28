Ночной ремонт на улице Комсомольской не дает спать южносахалинцам
3 августа в 4:30 горожан разбудил шум строительной техники
Ночной ремонт начался на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске. Недовольные жители областного центра присылают в редакцию astv.ru видео, на которых отчетливо видно - рабочие ремонтируют дорогу в четыре утра.
- На часах 4:30. Картина замечательная - строители начали возить грунт и работать на экскаваторе. Их смена закончится примерно в обед, и скорее всего они пойдут спать. А мы, простые жители, после раннего подъемы будем вкалывать на работе, - сетует очевидец.
Напомним, здесь проходит реконструкция двух участков дороги: от Коммунистического проспекта до улицы Тихоокеанской, и от нее же до проспекта Победы. Специалисты должны полностью переложить инженерные сети, ливневые канализации, заменить наружное освещение. Кроме того, дорожное полотно будет расширено до 4 полос, появятся новые тротуары и озеленение.
- Мы вроде как и не довольны столь долгим ремонтом. Постоянный шум, пыль, грязь, к магазину на Комсомольской не пройти. Да и предприниматели терпят убытки. Но с другой стороны спать по ночам тоже хочется, - отмечает местная жительница. - Власти обещали учесть мнение местных жителей, прежде чем начинать ночной ремонт. И большинство высказалось против. Но видимо наше мнение не так важно.
Спросите у гастрбайтеров,работающих на стройках и ремонтах дорог,какие у них есть дипломы,что они закончили и с какой квалификацией...затем поинтересуйтесь за эти так называемые учебные заведения....Понимаю,что это муторно и долго,но это вот видимый факт их деятельности.
И вопреки старой залипухе из 90-ых,что якобы они такие работяги,а русские лентяи,в эту шнягу уже никто не верит.
Работяги китайцы и северокрейцы!..а эти "гости" не шевелятся,ползают как черепахи!..они давно уже смекнули,что солдат спит,а служба идёт...на каждом ремонтируемом участке дорог находится приличная бригада приезжих,ходят как на прогулке,работаю ужасно медленно,сколько раз наблюдал...отсюда и темпы работ....а всё потому,что мы имеем право на полный соцпакет и соблюдение ТК(график рабочих часов в день и в месяц),и налоги платить за нас надо,и пенсию отчислять,и ещё много чего...и всего этого можно избежать,наняв на работу таких вот "работящих"...
вот вам результат...там,где обьём работы на две недели,делается месяц-полтора...
Ничего удивительного...Зато власти поставят галочки по всем пунктам всех реализуемых программ.
Шум есть, вибрация постоянная! Я посмотрю потом на вас таких деятельных, как вы потерпите, когда у вас будет ночью техника работать! Невыспавшийся бухгалтер ночью-это пустая голова днём на работе! А в домах есть и маленькие дети! И старики! Негодуете, что пробки есть из-за ремонта, ну так вот: ПОТЕРПИТЕ! Я тоже водитель и спокойно отношусь к пробкам. В конце концов не Москва, которая стоИт колом постоянно!