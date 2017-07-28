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Ночной ремонт на улице Комсомольской не дает спать южносахалинцам
Фото и видео очевидцев

Ночной ремонт на улице Комсомольской не дает спать южносахалинцам

3 августа в 4:30 горожан разбудил шум строительной техники

Ночной ремонт начался на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске. Недовольные жители областного центра присылают в редакцию astv.ru видео, на которых отчетливо видно - рабочие ремонтируют дорогу в четыре утра. 

- На часах 4:30. Картина замечательная - строители начали возить грунт и работать на экскаваторе. Их смена закончится примерно в обед, и скорее всего они пойдут спать. А мы, простые жители, после раннего подъемы будем вкалывать на работе, - сетует очевидец.

Напомним, здесь проходит реконструкция двух участков дороги: от Коммунистического проспекта до улицы Тихоокеанской, и от нее же до проспекта Победы. Специалисты должны полностью переложить инженерные сети, ливневые канализации, заменить наружное освещение. Кроме того, дорожное полотно будет расширено до 4 полос, появятся новые тротуары и озеленение.

- Мы вроде как и не довольны столь долгим ремонтом. Постоянный шум, пыль, грязь, к магазину на Комсомольской не пройти. Да и предприниматели терпят убытки. Но с другой стороны спать по ночам тоже хочется, - отмечает местная жительница. - Власти обещали учесть мнение местных жителей, прежде чем начинать ночной ремонт. И большинство высказалось против. Но видимо наше мнение не так важно.

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 10:17 +2
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ремонтдорогаулицаночьсонсондляслабаковшум
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 10:22
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+7
senchick
Написано сегодня, в 10:39
Обеспечивает покой российских граждан в ночное время и выходные дни закон № 52 ФЗ. В части, касающейся охраны здоровья граждан, данный закон устанавливает уровень шума, который не должен превышать значение 40 дБ с 7:00 и до 23:00 и 30 дБ в ночное время (с 23:00 до 7:00).
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+3
Victor
Написано сегодня, в 11:04
senchick, звук в 100дБ при закрытых окнах с улицы не слышно.Но сстроительная техника превышает однозначно и 100
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0
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 12:57
senchick, а кто замеры делал? Хотя суды сказали, любой шум мешающий отдыхать. Но люди разные, одни при танках спят, другие при шуме листвы просыпаются.
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0
yur
Написано сегодня, в 11:04
Через пластиковые окна ничего не слышно.
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−1
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 11:19
yur, а чего тут слышать, когда дом подскакивает от ударов ковша .. Однозначно не правы строители в данной ситуации...
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+1
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 11:19 Отредактированно сегодня, в 11:20
Это больная тема,и обжигаться мы будем ещё очень долго из-за грёбанной толлерантности и жадности...
Спросите у гастрбайтеров,работающих на стройках и ремонтах дорог,какие у них есть дипломы,что они закончили и с какой квалификацией...затем поинтересуйтесь за эти так называемые учебные заведения....Понимаю,что это муторно и долго,но это вот видимый факт их деятельности.
И вопреки старой залипухе из 90-ых,что якобы они такие работяги,а русские лентяи,в эту шнягу уже никто не верит.
Работяги китайцы и северокрейцы!..а эти "гости" не шевелятся,ползают как черепахи!..они давно уже смекнули,что солдат спит,а служба идёт...на каждом ремонтируемом участке дорог находится приличная бригада приезжих,ходят как на прогулке,работаю ужасно медленно,сколько раз наблюдал...отсюда и темпы работ....а всё потому,что мы имеем право на полный соцпакет и соблюдение ТК(график рабочих часов в день и в месяц),и налоги платить за нас надо,и пенсию отчислять,и ещё много чего...и всего этого можно избежать,наняв на работу таких вот "работящих"...
вот вам результат...там,где обьём работы на две недели,делается месяц-полтора...
Ничего удивительного...Зато власти поставят галочки по всем пунктам всех реализуемых программ.
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0
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 11:31
а если в ночную работаю и сплю днем, то они и днем работой будут мешать. Ничего сташного, потерпят. А то так этот ремонт годами делать, чтобы никого не разбудить. Скоро 1 сентября, вот тогда они поймут, что такое коллапс
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−1
Маргарита
Написано сегодня, в 11:44
Ну вот не обижайтесь кому минус влепила! Вы видимо там не живете, раз считаете: шума не слышно и потерпите!
Шум есть, вибрация постоянная! Я посмотрю потом на вас таких деятельных, как вы потерпите, когда у вас будет ночью техника работать! Невыспавшийся бухгалтер ночью-это пустая голова днём на работе! А в домах есть и маленькие дети! И старики! Негодуете, что пробки есть из-за ремонта, ну так вот: ПОТЕРПИТЕ! Я тоже водитель и спокойно отношусь к пробкам. В конце концов не Москва, которая стоИт колом постоянно!
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