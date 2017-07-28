Ночной ремонт на улице Комсомольской не дает спать южносахалинцам

Фото и видео очевидцев

Ночной ремонт начался на улице Комсомольской в Южно-Сахалинске. Недовольные жители областного центра присылают в редакцию astv.ru видео, на которых отчетливо видно - рабочие ремонтируют дорогу в четыре утра.

- На часах 4:30. Картина замечательная - строители начали возить грунт и работать на экскаваторе. Их смена закончится примерно в обед, и скорее всего они пойдут спать. А мы, простые жители, после раннего подъемы будем вкалывать на работе, - сетует очевидец.

Напомним, здесь проходит реконструкция двух участков дороги: от Коммунистического проспекта до улицы Тихоокеанской, и от нее же до проспекта Победы. Специалисты должны полностью переложить инженерные сети, ливневые канализации, заменить наружное освещение. Кроме того, дорожное полотно будет расширено до 4 полос, появятся новые тротуары и озеленение.

- Мы вроде как и не довольны столь долгим ремонтом. Постоянный шум, пыль, грязь, к магазину на Комсомольской не пройти. Да и предприниматели терпят убытки. Но с другой стороны спать по ночам тоже хочется, - отмечает местная жительница. - Власти обещали учесть мнение местных жителей, прежде чем начинать ночной ремонт. И большинство высказалось против. Но видимо наше мнение не так важно.