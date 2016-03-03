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Новые незаконные станы установили рыболовы в заказнике "Северный"

Новые незаконные станы установили рыболовы в заказнике "Северный"

Госорганы третий год не могут убрать эти лагеря с территории заповедника

В "Экологическую вахту Сахалина" продолжают поступать фотографии незаконных, но активно действующих рыболовецких станов в заказнике "Северный". В начале августа местные жители снова запечатлели на камеру целые рыбацкие городки с тяжелой техникой и складами ГСМ на западном побережье полуострова Шмидта (район устьев рек Конги, Черемшанка, Водопадная, Пильво), в бывшем посёлке Ныврово (пролив Куэгда) и на восточном берегу заказника в районе устьев рек Талики, Орлиная, Томи, Б. Лонгри, Хейтон. При этом любая деятельность, связанная с рыболовством и движением автотранспорта полностью запрещена режимом особой охраны заказника. 

Эпопея с выдворением из заказника "Северный" незаконно расположившихся там рыбопромышленников началась в 2015 году, когда после обращений охинских активистов и "Эковахты" на особо охраняемой природной территории внезапно обнаружили 13 станов с жилыми строениями, автотранспортом (краны, бульдозеры, вездеходы), складами ГСМ и десятками людей. По 5 станов в "Северном" разместили ООО "Оха" и ООО "Аури", по 1 стану - ООО "Восток", РХ "Музьво" и ООО НРК "Красная заря".

Охинцы неоднократно собирали подписи в защиту заказника - в июле 2015 года под обращением к губернатору области поставили подписи 1140 сахалинцев, а после того, как это не подействовало, в ноябре 2016 года обращение к президенту РФ подписали 1635 островитян, а очередное обращение к губернатору -  только 680 человек. Под электронной петицией президенту РФ подписалось более 2200 граждан.

По иску Охинской прокуратуры местный суд признал расположенные в заказнике рыболовецкие станы ООО "Оха" и ООО "Аури" незаконными и обязал их ликвидировать. 3 марта 2016 года это решение вступило в законную силу.

Неожиданным препятствием на пути исполнения этого судебного решения стал Охинский отдел судебных приставов. Оказалось, что Охинское лесничество предоставило суду неправильные координаты стана ООО "Оха" в устье реки Талики, не совпадающие с его фактическим местом расположения. В указанных в решении суда координатах стана нет, на что и сослались приставы, просто проигнорировав вторую часть судебного акта, где дается географическое описание расположения того же стана рыбаков.

На сегодняшний день, в дополнение к капитальному стану ООО "Оха" на реке Талики, добавились целые рыбацкие поселки в районе других рыбопромысловых участков этого предприятия, а также РПУ ООО "Аури", ООО "Восток", РХ "Уньгыш". Данные станы обслуживают не менее 15 ставных неводов, установленных на побережье заказника "Северный".

Последнее по счету обращение о незаконных станах в заказнике "Северный" "Эковахта Сахалина" направила в Сахалинское министерство лесного и охотничьего хозяйства, Охинскую и природоохранную прокуратуры еще 29 июня 2017 года. Однако за истекший месяц количество станов в заказнике только увеличилось, сообщает "Экологическая вахта Сахалина".

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:41 +1
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Комментарии
Elizabeth
Написано сегодня, в 12:47
Значит,отличная крыша у этих станов! Взорвать их и дело с концом!
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+5
Online
Triton Online
Написано сегодня, в 13:41
Elizabeth, значит такая крыша, которая либо круче органов либо они сами крыша
коли рассуждать логически
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0
senchick
Написано сегодня, в 12:51 Отредактированно сегодня, в 12:51
А чем у нас продолжает заниматься Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура??? И почему административное рассмотрение, а не уголовное? Или Глава Уголовного Кодекса РФ № 26: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, - подготовлена для дедушек с бабушками?????
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 12:55
Наглость зашкаливает...
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+6
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 13:01
Кто-то в доли....
а места красивые :)
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+1
Online
Елена Акшенцева Online
Написано сегодня, в 13:34
Зато Охинцев туда не пускают, ни за ягодой, ни на отдых, прикрываются пожароопасной ситуацией. Много десятков лет, это была заповедная зона, бережное отношение людей к этой девственой природе, наслаждение красотой - все это дарил полуостров Шмидта людям. В настоящее время, это уже нам попросту не принадлежит.
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+1
Online
Triton Online
Написано сегодня, в 13:45
Елена Акшенцева, все верно - заповедные места для сиятельных господ
простолюдинам места поплоше потянут
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0
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