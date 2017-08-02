Однодневная школа волонтеров откроется в Южно-Сахалинске

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15 августа в Южно-Сахалинске откроется «Школа EVENTволонтеров». Организатором мероприятия является Центр молодежных инициатив. Главная цель школы это развитие добровольческого движения в областном центре.

Обучающая программа рассчитана на один день. С участниками проведут активные тренинги на знакомство и коммуникацию, расскажут, как организовать мероприятие, об особенностях работы звукорежиссера. Молодежи презентуют план работы волонтерского центра, после чего вместе с координаторами организации ребята обсудят план работы 2018 год.

Запланированы также мастер-классы по твистингу (моделированию фигур из шаров) и аквагриму. Во второй половине дня участникам школы предстоит в группах разработать концепции собственных мероприятий и затем презентовать свои наработки. Лучшие идеи будут включены в план работы волонтерского центра Южно-Сахалинска на 2018 год.

На следующий день волонтеры выйдут на улицы города для проведения акции, посвященной Дню государственного флага России.

Участникам школы необходимо заранее оставить заявку. Для этого нужно указать ФИО, дату рождения, место работы или учебы, контактный телефон, ссылку на личную страницу в социальной сети в Вконтакте и описать ожидания от участия в этом проекте. Есть и особое условие — участники должны быть старше 14 лет.

Школа EVENTволонтеров состоится в волонтерском центре Южно-Сахалинска, который располагается в молодежной гостиной «Камин» ЦМИ по адресу: улица Поповича, 20А.

Подробную информацию можно узнать по телефону: 31-26-82 (доб 2), сообщает пресс-служба МБУ "ЦМИ".