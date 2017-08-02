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Три человека пострадали при ДТП в Анивском районе
фото и видео очевидцев

Три человека пострадали при ДТП в Анивском районе

Авария произошла днем 8 августа

ДТП произошло сегодня, 8 августа примерно в 11:45 в Анивском районе между селами Петропавловское и Воскресенское.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Toyota Hiace двигался со стороны Анивы в сторону Южно-Сахалинска. Он не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет.

В результате аварии пострадали три человека.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.

 

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Три человека пострадали при ДТП в Анивском районе
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:42 +1
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Комментарии
Elizabeth
Написано сегодня, в 12:50
ПДД никто не отменял! Скорейшего выздоровления
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+2
Online
КисМа") Online
Написано сегодня, в 13:03
К селу "Успенское" уже пора попА вызывать с кадилом
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+2
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 13:33
КисМа"), КисМа"),
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+1
Online
vert Online
Написано сегодня, в 13:18
а по-моему, это другая местность. за с. Воскресенское в сторону поста поворот.
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0
Online
Alexsandr_31 Online
Написано сегодня, в 13:24
Сколько же он шел? Явно не 60 судя по повреждениям
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0
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evgenytolich Online
Написано сегодня, в 13:31
Эта и субботняя авария произошли в районе, с.Петропавловское. Священника с кадилом посылать туда!
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