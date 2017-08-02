Три человека пострадали при ДТП в Анивском районе

фото и видео очевидцев

ДТП произошло сегодня, 8 августа примерно в 11:45 в Анивском районе между селами Петропавловское и Воскресенское.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса Toyota Hiace двигался со стороны Анивы в сторону Южно-Сахалинска. Он не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет.

В результате аварии пострадали три человека.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.