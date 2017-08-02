фото и видео очевидцев
Три человека пострадали при ДТП в Анивском районе
Авария произошла днем 8 августа
ДТП произошло сегодня, 8 августа примерно в 11:45 в Анивском районе между селами Петропавловское и Воскресенское.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса Toyota Hiace двигался со стороны Анивы в сторону Южно-Сахалинска. Он не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет.
В результате аварии пострадали три человека.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.
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5 Три человека пострадали при ДТП в Анивском районе
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Комментарии
Elizabeth
Написано сегодня, в 12:50
ПДД никто не отменял! Скорейшего выздоровления
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+2
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КисМа") Online
Написано сегодня, в 13:03
К селу "Успенское" уже пора попА вызывать с кадилом
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+2
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Diego Online
Написано сегодня, в 13:33
КисМа"), КисМа"),
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+1
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vert Online
Написано сегодня, в 13:18
а по-моему, это другая местность. за с. Воскресенское в сторону поста поворот.
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Alexsandr_31 Online
Написано сегодня, в 13:24
Сколько же он шел? Явно не 60 судя по повреждениям
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evgenytolich Online
Написано сегодня, в 13:31
Эта и субботняя авария произошли в районе, с.Петропавловское. Священника с кадилом посылать туда!
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