«Тигролет» начнет возить пассажиров из Южно-Сахалинска в Москву и обратно

31 июля 2017 года в Свидетельство о государственной регистрации аэродрома «Южно-Сахалинск» (Хомутово) внесена запись о пригодности его к эксплуатации воздушного судна Boeing -747 в шести модификациях и самолета Ан-124–100. Соответствующее распоряжение подписал руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько.

Это долгожданное событие открывает большие перспективы для развития экономики Сахалинской области и Дальнего Востока. Получение разрешения стало возможным благодаря реконструкциивзлетно-посадочной полосы аэропорта, завершенной в прошлом году, установке новой светосигнальной системы, а также трудоемкой работе коллектива предприятия по подготовке необходимых документов. Как отмечают в аэропорту, это событие является знаковым моментом для интенсивного развития инфраструктуры гражданской авиации Сахалина, а также логистики пассажирских и грузовых перевозок.

Boeing-747–400 авиакомпании «Россия»

Воздушная гавань Южно-Сахалинска теперь на постоянной основе сможет осуществлять прием и выпуск пассажирских самолетов Boeing: В-747–400ER, B-747ER Freighter, В-747–400, В-747–400F, а также грузовых B-747–8F и B-747–8.

Boeing-747–8F авиакомпании «AirBridgeCargo»

Кроме того, аэропорт областной столицы прошел сертификацию на постоянный прием/выпуск Ан-124–100. Ан-124 «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр» аэропорт «Южно-Сахалинск» принимает по разовым разрешениям, начиная с 2010 года.

Ан-124–100 авиакомпании «Волга-Днепр»

Разрешение на прием вышеперечисленных воздушных судов ждали не только в АО «Южно-Сахалинск», но и в авиакомпаниях, осуществляющих пассажирские и чартерные грузовые перевозки. Самый южный областной аэропорт широко востребован в логистике грузов, включающих тяжеловесное нефтегазовое оборудование, авиационная перевозка которых возможна только на крупногабаритных воздушных судах.

«В 2016 году из областного бюджета были выделены значительные средства на модернизацию ВПП и светосигнального оборудования. Эта реконструкция позволила руководству аэропорта «Южно-Сахалинск» перейти к решению вопроса о том, чтобы на постоянной основе допустить крупные воздушные суда Boeing-747 и Ан-124 «Руслан» для осуществления пассажирских и грузовых перевозок. В свое время к нам поступили обращения от авиакомпаний «Волга-Днепр» и «ЭйрБриджКарго» о том, чтобы рассмотреть допуск нашего аэродрома к приему/выпуску крупногабаритных воздушных судов. В этом году мы дали нашим партнерам положительный ответ от руководства предприятия», – рассказал первый заместитель генерального директора АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» Владимир Беляков, возглавлявший комиссию по подготовке соответствующих документов.

Работа по получению разрешения на допуск этих типов воздушных судов велась в аэропорту областной столицы практически с 2006 года, с тех пор, как началась разработка проекта модернизации аэродрома. В рамках проведенной модернизации обочины взлетно-посадочной полосы аэропорта «Южно-Сахалинск» были расширены, и общая ширина ВПП увеличилась с 45 до 60 метров, что теперь позволяет принимать крупногабаритные широкофюзеляжные самолеты. Кроме того, благодаря усилению средней части ВПП длиной 2200 метров, появилась возможность не ограничивать полеты по максимальному взлетному весу.

По словам генерального директора АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» Никиты Полонского, разрешение Росавиации дает возможность строить серьезные планы на будущее. Аэропорт «Южно-Сахалинск» находится практически в середине маршрута следования воздушных судов с западного побережья США до юго-восточной Азии, что открывает новые перспективы сотрудничества с иностранными авиакомпаниями. Планируется, что в будущем авиакомпании смогут использовать аэродром «Южно-Сахалинск» для дозаправки, что позволит им увеличить коммерческую загрузку самолетов, а воздушная гавань сможет повысить уровень доходов за счет дополнительного обслуживания воздушных судов.

В случае положительной динамики в этом вопросе и заключения долгосрочных договоров вполне возможно создание в аэропорту службы по дополнительному техническому сопровождению воздушных судов данных типов на перроне. Это предполагает появление новых рабочих мест, приобретение соответствующей техники, а также дополнительной прибыли у смежных компаний, задействованных в обслуживании этих типов воздушных судов.

Разрешение на прием/выпуск пассажирского Boeing-747–400 означает и возможность прилета на Сахалин самолета авиакомпании «Россия», названного в честь города Южно-Сахалинска, в ближайшей перспективе. Лайнер, фюзеляж которого украшает амурский тигр, имеет вместимость 522 пассажирских кресла. Учитывая растущий пассажиропоток воздушной гавани, вполне возможно, что ласково названный «Тигролет» уже в ближайшее время сможет осуществлять популярный рейс Южно-Сахалинск-Москва.