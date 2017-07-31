Land Cruiser Prado и "Жигули" столкнулись на улице Пуркаева в Южно-Сахалинске

Сегодня, 7 августа в первом часу дня в Южно-Сахалинске на улице Пуркаева, в районе автомагазинов, столкнулись Land Cruiser Prado и "Жигули".

По словам очевидцев, оба автомобиля получили механические повреждения.

По предварительным данным, люди в аварии не пострадали.