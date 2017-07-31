новости
новости
Регистрация
Land Cruiser Prado и "Жигули" столкнулись на улице Пуркаева в Южно-Сахалинске

Land Cruiser Prado и "Жигули" столкнулись на улице Пуркаева в Южно-Сахалинске

Авария произошла 7 августа в первом часу дня

Сегодня, 7 августа в первом часу дня в Южно-Сахалинске на улице Пуркаева, в районе автомагазинов, столкнулись  Land Cruiser Prado и "Жигули".

По словам очевидцев, оба автомобиля получили механические повреждения.

По предварительным данным, люди в аварии не пострадали. 

Галерея
Land Cruiser Prado и "Жигули" столкнулись на улице Пуркаева в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Land Cruiser Prado и "Жигули" столкнулись на улице Пуркаева в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Land Cruiser Prado и "Жигули" столкнулись на улице Пуркаева в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Land Cruiser Prado и "Жигули" столкнулись на улице Пуркаева в Южно-Сахалинске
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:39 +1
Другие статьи по темам
Событие
ДТП
Место
Южно-Сахалинск
Популярное на ASTV
В руководстве сахалинской полиции прошли задержания
В руководстве сахалинской полиции прошли задержания
Погоню за неадекватным водителем в Южно-Сахалинске сняли на видео
Погоню за неадекватным водителем в Южно-Сахалинске сняли на видео
Семья из Холмска выиграла суд против медиков, чуть не погубивших их дочь
Семья из Холмска выиграла суд против медиков, чуть не погубивших их дочь
Два мощных циклона могут пройти над Сахалином на следующей неделе
Два мощных циклона могут пройти над Сахалином на следующей неделе

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 13:16
ох уж эти ленды...
Ответить
+1
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 13:18
Diego, сказал владелец жигулей...
Ответить
+4
Online
Nord Online
Написано сегодня, в 13:27
Сразу анекдот про 600 мерс и запорожец вспоминается.
Ответить
+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 14:01
Nord, про "подтяжками зацепился"?
Ответить
0
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 13:30
Кто то точно виноват...
Ответить
0
Bokassa
Написано сегодня, в 14:01
ну по традиции 90-х водитель жигулей сейчас пойдет хату продавать и кредиты брать
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
«Тигролет» начнет возить пассажиров из Южно-Сахалинска в Москву и обратно
«Тигролет» начнет возить пассажиров из Южно-Сахалинска в Москву и обратно
«Наш день»: 4 августа 2017
«Наш день»: 4 августа 2017
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru