Land Cruiser Prado и "Жигули" столкнулись на улице Пуркаева в Южно-Сахалинске
Авария произошла 7 августа в первом часу дня
Сегодня, 7 августа в первом часу дня в Южно-Сахалинске на улице Пуркаева, в районе автомагазинов, столкнулись Land Cruiser Prado и "Жигули".
По словам очевидцев, оба автомобиля получили механические повреждения.
По предварительным данным, люди в аварии не пострадали.
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3 Land Cruiser Prado и "Жигули" столкнулись на улице Пуркаева в Южно-Сахалинске
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Комментарии
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Diego Online
Написано сегодня, в 13:16
ох уж эти ленды...
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+1
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marrozz Online
Написано сегодня, в 13:18
Diego, сказал владелец жигулей...
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Nord Online
Написано сегодня, в 13:27
Сразу анекдот про 600 мерс и запорожец вспоминается.
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 14:01
Nord, про "подтяжками зацепился"?
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Karu Online
Написано сегодня, в 13:30
Кто то точно виноват...
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Bokassa
Написано сегодня, в 14:01
ну по традиции 90-х водитель жигулей сейчас пойдет хату продавать и кредиты брать
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