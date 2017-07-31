После замены сети централизованного водопровода там будут восстанавливать дорожное покрытие

Переулок Алтайский в Южно-Сахалинске закрывают до конца августа.

Как сообщают в пресс-службе администрации областного центра, в пер. Алтайском от пл. Славы до поворота на гостиницу «Санта Ризот отель» после замены сети централизованного водопровода будет восстановлено дорожное покрытие.

В связи с этим с 14.00 7 августа до вечера 31 августа ограничат движение для всех видов транспорта.

Позже на указанном участке будет произведено комплексное благоустройство, включающее частичное расширение проезжей части, ремонт моста, обустройство тротуаров, бордюров и уличного освещения.

Администрация Южно-Сахалинска просит водителей и пешеходов быть внимательными и учитывать эти обстоятельства при движении по указанному району.