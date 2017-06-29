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В Южно-Сахалинске появился свежий лосось по 160 рублей

В Южно-Сахалинске появился свежий лосось по 160 рублей

Его привезли с северо-востока

В Южно-Сахалинске начали продавать доступную горбушу свежего улова. Киоски с надписью «Охлажденный дикий лосось» появились в нескольких районах областного центра. Цена килограмма неразделанной рыбы – 160 рублей.

Сегодня, 1 августа, торговля началась в районах «Янтаря», гостиницы «Турист», на улице Есенина и проспекте Победы. Как сообщается, горбуша поймана на северо-восточном побережье Сахалина и привезена из Смирныховского района.

Галерея
В Южно-Сахалинске появился свежий лосось по 160 рублей, Фото: 1
В Южно-Сахалинске появился свежий лосось по 160 рублей, Фото: 2
В Южно-Сахалинске появился свежий лосось по 160 рублей, Фото: 3
В Южно-Сахалинске появился свежий лосось по 160 рублей, Фото: 4
В Южно-Сахалинске появился свежий лосось по 160 рублей, Фото: 5
В Южно-Сахалинске появился свежий лосось по 160 рублей

В конце июля продажа свежей красной рыбы началась во многих районах Сахалинской области. Так, на севере – в Ногликах – цена килограмма составляет около 100 рублей, в Александровске доходит до 250 – 300 рублей, а в Корсакове ее сейчас можно найти по 140 рублей за килограмм.

В Южно-Сахалинске цена первого улова красной рыбы достигала 300 рублей за килограмм.

По первым данным путины 2017 года, улов лососевых в нынешнем сезоне ожидается ниже, чем во все предыдущие годы. К началу промысла его оценивали в 63,5 тысячи тонн, тогда как в 2016 году он составил 109 тысяч тонн, а в 2015-м – 98 тысяч. 

Автор: Евгений Кузьминов, сегодня, в 11:02 −2
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доступная рыба
Место
Южно-Сахалинск
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Комментарии
Naik
Написано сегодня, в 11:15
капец блин доступная рыба, видать только доступная депутатам у кого з.п от 150т.р. Ужас живем на море ловить нельзя и купить нельзя
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+7
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 11:18
Доступная рыба по 160 рублей за 1 кг........ ну-ну, доступная
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+2
Online
Ри Валерия Online
Написано сегодня, в 11:19
Наидоступнейшая рыба, я бы даже сказала!
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+2
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 11:21
ага а еще она наверное с прошлого года эта рыба
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+1
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 11:29
ну да, платить за 300 рублей за прошлогоднюю замороженную-размороженную-примороженную рыбу, обалдеть, хотя.... откуда в наших степях море и ВБР, улыбаемся, машем и продолжаем жрать кактус
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0
sensor-sakh
Написано сегодня, в 11:44
Ну дикий лосось может и стоит таких денег а нам бы подоступней подешевле чего своего родного домашнего сахалинского
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0
NIKizBYKW
Написано сегодня, в 11:57
Да ешьте вы её сами по такой доступной цене!!!
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+1
Online
Oldgamer Online
Написано сегодня, в 12:28 Отредактированно сегодня, в 12:29
Корыто-параша.....смотреть противно....
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