В Южно-Сахалинске начали продавать доступную горбушу свежего улова. Киоски с надписью «Охлажденный дикий лосось» появились в нескольких районах областного центра. Цена килограмма неразделанной рыбы – 160 рублей.

Сегодня, 1 августа, торговля началась в районах «Янтаря», гостиницы «Турист», на улице Есенина и проспекте Победы. Как сообщается, горбуша поймана на северо-восточном побережье Сахалина и привезена из Смирныховского района.

Галерея 5 В Южно-Сахалинске появился свежий лосось по 160 рублей

В конце июля продажа свежей красной рыбы началась во многих районах Сахалинской области. Так, на севере – в Ногликах – цена килограмма составляет около 100 рублей, в Александровске доходит до 250 – 300 рублей, а в Корсакове ее сейчас можно найти по 140 рублей за килограмм.

В Южно-Сахалинске цена первого улова красной рыбы достигала 300 рублей за килограмм.

По первым данным путины 2017 года, улов лососевых в нынешнем сезоне ожидается ниже, чем во все предыдущие годы. К началу промысла его оценивали в 63,5 тысячи тонн, тогда как в 2016 году он составил 109 тысяч тонн, а в 2015-м – 98 тысяч.