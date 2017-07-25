Взлом квартиры и поджог: сахалинец отомстил любовнику жены

фото очевидцев

Вечером 31 июля в оперативные службы Томари поступило сообщение о пожаре на третьем этаже в многоквартирном доме №5 по улице А. Буюклы. А в полицию - сообщение о нападении на одного из жильцов этого дома.

По словам местных жителей, один из томаринцев приревновал жену. Он пришел к предполагаемому любовнику на ул. А. Буюклы, взломал дверь в его квартиру. Хозяин в это время спал.

По предварительной информации, взломщик приставил нож к горлу спящего. Тот проснулся, завязалась драка. Владельцу квартиры удалось убежать. Он сразу отправился в полицию. В это время ревнивый сахалинец облил часть квартиры любовника жены бензином и поджег.

Пожарные оперативно потушили пожар. Огнем повреждено 8 кв. метров жилья.

Злоумышленник задержан.

Обстоятельства происшествия уточняются.