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Взлом квартиры и поджог: сахалинец отомстил любовнику жены
фото очевидцев

Взлом квартиры и поджог: сахалинец отомстил любовнику жены

Запутанным делом занимается полиция

Вечером 31 июля в оперативные службы Томари поступило сообщение о пожаре на третьем этаже в многоквартирном доме №5 по улице А. Буюклы. А в полицию - сообщение о нападении на одного из жильцов этого дома.

По словам местных жителей, один из томаринцев приревновал жену. Он пришел к предполагаемому любовнику на ул. А. Буюклы, взломал дверь в его квартиру. Хозяин в это время спал.

По предварительной информации, взломщик приставил нож к горлу спящего. Тот проснулся, завязалась драка. Владельцу квартиры удалось убежать. Он сразу отправился в полицию. В это время ревнивый сахалинец облил часть квартиры любовника жены бензином и поджег. 

Пожарные оперативно потушили пожар. Огнем повреждено 8 кв. метров жилья. 

Злоумышленник задержан.

Обстоятельства происшествия уточняются. 

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Взлом квартиры и поджог: сахалинец отомстил любовнику жены, Фото: 1
Взлом квартиры и поджог: сахалинец отомстил любовнику жены, Фото: 2
Взлом квартиры и поджог: сахалинец отомстил любовнику жены, Фото: 3
Взлом квартиры и поджог: сахалинец отомстил любовнику жены
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:10 +2
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Томари
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Комментарии
Online
Ри Валерия Online
Написано сегодня, в 11:16
Страсти-мордасти прямо!!!
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+1
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Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 11:17
нифига се жооот
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+1
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 11:18
Каждый день новые любовные сцены, и открывающимися порталами на стороне, у женщин
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+2
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Stage Online
Написано сегодня, в 11:21
Баба виновата! Ее че за уши тянули?
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0
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ateriya Online
Написано сегодня, в 11:36
Ой прям детектив. Как относишься к жене так и получай. Если сидишь весь день и ночь за компьютером,внимания на жену не обращаешь,то и поделом тебе. Она и будет искать того,кто с ней хотя бы разговаривает и внимание ей уделяет. А ты муж сиди рогатый с компьютером своим.
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+1
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jhon111 Online
Написано сегодня, в 12:37
ateriya, во во! золотые слова
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0
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jkmu Online
Написано сегодня, в 11:36
Очень запутанное дело....
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(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 11:57
городок там малюсинький, все про всех знают... кто где и с кем...
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0
Korennoy
Написано сегодня, в 12:05
Народ видимо прогрелся к августу, такие жаркие страсти кипят чуть ли не каждый день
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0
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Abbatissa Online
Написано сегодня, в 12:36
Итальянские страсти по-сахалински. Надеюсь, жена не пострадала
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Vings Online
Написано сегодня, в 12:38
Офигительная история. У кого-то шуры-муры, а у кого-то квартиры залиты после пожара.
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