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Женщину с ребенком спасли при пожаре в Южно-Сахалинске

Женщину с ребенком спасли при пожаре в Южно-Сахалинске

От огня пострадал мужчина

Пожар произошел в ночь с 31 июля на 1 августа. На улице Комсомольской, 85 загорелся частный дом.

По словам хозяйки строения, она с мужем находилась в гостях у соседей. Дома оставались бабушка с ребенком. Когда родители возвращались домой, они увидели, что горит пристройка к их дому. 

Женщину с ребенком и животных вывели из помещения. Пожар пытались потушить своими силами, но это не удалось.

Борясь с огнем хозяин дома получил ожоги первой степени.

Вызвали пожарных.

Как сообщили astv.ru  в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, сообщение о пожаре поступило в оперативные службы областного центра в 00:13. Первый пожарный расчет прибыл на место происшествия через пять минут. На тот момент дом горел на площади 100 кв. метров. Существовала угроза распространения огня на два соседних дома и легковой автомобиль.

Пожар был локализован в 02:20, а в 05:06 полностью ликвидирован. 

Пожар тушили 16 пожарных и 4 единицы техники.

Дополнение: По словам, очевидцев в течение следующего часа еще один пожар произошел неподалеку от дома на Комсомольской 85. На этот раз горела постройка по Яблочной 31. Огонь уничтожил дом практически дотла. 

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Женщину с ребенком спасли при пожаре в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Женщину с ребенком спасли при пожаре в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Женщину с ребенком спасли при пожаре в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Женщину с ребенком спасли при пожаре в Южно-Сахалинске, Фото: 4
Женщину с ребенком спасли при пожаре в Южно-Сахалинске, Фото: 5
Женщину с ребенком спасли при пожаре в Южно-Сахалинске, Фото: 6
Женщину с ребенком спасли при пожаре в Южно-Сахалинске
Автор: Кристина Арлушина, сегодня, в 10:51 0
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Комментарии
Naik
Написано сегодня, в 11:19
какой ужас
, главное что все живы здоровы
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+4
Online
ateriya Online
Написано сегодня, в 11:31
Ужас какой! Как это страшно. Мужчине выздоровления.
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0
Denis67
Написано сегодня, в 11:41
2 пожара в одном районе, один за другим? Есть о чём задуматься....
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+1
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