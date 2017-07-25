Женщину с ребенком спасли при пожаре в Южно-Сахалинске

Пожар произошел в ночь с 31 июля на 1 августа. На улице Комсомольской, 85 загорелся частный дом.

По словам хозяйки строения, она с мужем находилась в гостях у соседей. Дома оставались бабушка с ребенком. Когда родители возвращались домой, они увидели, что горит пристройка к их дому.

Женщину с ребенком и животных вывели из помещения. Пожар пытались потушить своими силами, но это не удалось.

Борясь с огнем хозяин дома получил ожоги первой степени.

Вызвали пожарных.

Как сообщили astv.ru в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, сообщение о пожаре поступило в оперативные службы областного центра в 00:13. Первый пожарный расчет прибыл на место происшествия через пять минут. На тот момент дом горел на площади 100 кв. метров. Существовала угроза распространения огня на два соседних дома и легковой автомобиль.

Пожар был локализован в 02:20, а в 05:06 полностью ликвидирован.

Пожар тушили 16 пожарных и 4 единицы техники.

Дополнение: По словам, очевидцев в течение следующего часа еще один пожар произошел неподалеку от дома на Комсомольской 85. На этот раз горела постройка по Яблочной 31. Огонь уничтожил дом практически дотла.