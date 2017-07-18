Первая горбуша по доступной цене появилась в Корсакове. К реализации продукции приступил участник проекта «Региональный продукт «Доступная рыба» ООО «Прибой Корсаков».

Как сообщают в районной администрации, продажа рыбы стартовала с 10.00 часов утра в павильоне по ул. Краснофлотской, 30. Первый завоз составил 300 килограмм. Отпускная цена рыбы -140 рублей за кг.

Напомним, приобрести рыбу по доступной цене на сегодняшний день можно по адресам: ул. Корсаковская, 22/1 и Октябрьская, 15 («Рыбная лавка»), ул. Первомайская, 4 («Рыбный остров»), ул. Советская, 33/1, («Морепродукты»), ул. Октябрьская, 15 («Дары моря»), ул. Советская, 33/1 («Морепродукты»), ул. Нагорная, 1 («Магнит»), ул. Вокзальная, 42 («Любимый»), ул. Краснофлотская, 9 («Бриз»), ул. Нагорная, 62 («Первый социальный»), Приморский бульвар, 14 («49-ый»), ул. Комсомольская, 6 («Март»), а также в селах: Озерское, Чапаево, Соловьевка, Новиково, Охотское.