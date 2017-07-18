новости
новости
Регистрация
Горбуша по доступной цене появилась в Корсакове

Горбуша по доступной цене появилась в Корсакове

Первый завоз составил 300 килограмм

Первая горбуша по доступной цене появилась в Корсакове. К реализации продукции приступил участник проекта «Региональный продукт «Доступная рыба» ООО «Прибой Корсаков».

Как сообщают в районной администрации, продажа рыбы стартовала с 10.00 часов утра в павильоне по ул. Краснофлотской, 30. Первый завоз составил 300 килограмм. Отпускная цена рыбы -140 рублей за кг.

Напомним, приобрести рыбу по доступной цене на сегодняшний день можно по адресам: ул. Корсаковская, 22/1 и Октябрьская, 15 («Рыбная лавка»), ул. Первомайская, 4 («Рыбный остров»), ул. Советская, 33/1, («Морепродукты»), ул. Октябрьская, 15 («Дары моря»), ул. Советская, 33/1 («Морепродукты»), ул. Нагорная, 1 («Магнит»), ул. Вокзальная, 42 («Любимый»), ул. Краснофлотская, 9 («Бриз»), ул. Нагорная, 62 («Первый социальный»), Приморский бульвар, 14 («49-ый»), ул. Комсомольская, 6 («Март»), а также в селах: Озерское, Чапаево, Соловьевка, Новиково, Охотское.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:10 +1
Другие статьи по темам
Место
Корсаков
Прочее
торговлягорбуша
Популярное на ASTV
Молодая женщина пропала на юге Сахалина
Молодая женщина пропала на юге Сахалина
В Луговом найдена маленькая девочка без родителей
В Луговом найдена маленькая девочка без родителей
Вахтовка сорвалась в обрыв в Углегорском районе
Вахтовка сорвалась в обрыв в Углегорском районе
Пенсионер пропал по дороге из Макарова в больницу в Южно-Сахалинск
Пенсионер пропал по дороге из Макарова в больницу в Южно-Сахалинск

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Rola Online
Написано сегодня, в 12:49
н-даааа, кто бы сказал лет 10 назад, что в сезон путины будут нам подавать новости о ценах на горбушу и еще с адресами продаж

а, вообще, что-то совсем не смешно, грустно всё это
Ответить
+1
senchick
Написано сегодня, в 12:52
Какая-то не доступная все же цена....
Ответить
+3
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 13:00
мда, нет слов, ждем программы доступный газ и доступное море
Ответить
+2
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 15:24
Продавец грустный какой то.
Ответить
0
kholmchanin
Написано сегодня, в 15:44
Появились первые счастливчики, Приятного Аппетита! А у нас
прошлогодняя по 200...
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Школьницу из Соловьевки отправили на лечение в Москву
Школьницу из Соловьевки отправили на лечение в Москву
«Сахалинский триатлон IRONSAKH» пройдет в Корсаковском районе
«Сахалинский триатлон IRONSAKH» пройдет в Корсаковском районе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru