В день ВДВ десантников увезут из Южно-Сахалинска на море

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2 августа в Южно-Сахалинске пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню воздушно-десантных войск. Программа, по словам устроителей, будет разнообразнее прошлогодней.

– В этом году из нового у нас будут показательные выступления по рукопашному бою, выступления гиревиков и строевая подготовка, – сообщил ASTV.RU председатель регионального отделения Союза десантников России Павел Захаров.

Отмечать праздник начнут с 9 часов утра, когда стартует автопробег с флагами по маршруту Новоалександровск – Южно-Сахалинск – Корсаков – Южно-Сахалинск. Он финиширует в 11 часов на площади Ленина.

В полдень военно-спортивный клуб «Десантник» представит гостям показательные выступления по рукопашному бою, после чего начнутся соревнования по гиревому спорту среди десантников. Затем зрителям покажут строевую подготовку.

С 13:30 от площади Ленина по Коммунистическому проспекту до площади Славы пойдет колонна из ветеранов и служащих ВДВ, а также из подразделения курсантов клуба «Десантник», где возле памятника «Скорбящей матери» завершится торжественным митингом.

На праздник приглашены командование 68-го армейского корпуса, дислоцированного в островной области, высшие должностные лица правительства Сахалинской области и администрации Южно-Сахалинска.

Также во время мероприятия наградят участников, отличившихся в патриотическом воспитании, а курсанты получат голубые береты и нагрудные знаки, как символы ВДВ.

Организаторы планируют, что после митинга желающие продолжить празднование десантники отправятся на море. Там они, по замыслу, пробудут до конца дня. Курсанты же в прошлом году отправлялись на прогулку в лес, однако в этот раз такой поход пока остается под вопросом.