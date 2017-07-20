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В день ВДВ десантников увезут из Южно-Сахалинска на море
Фото: ufa1.ru

В день ВДВ десантников увезут из Южно-Сахалинска на море

Стала известна программа празднования дня десантных войск

2 августа в Южно-Сахалинске пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню воздушно-десантных войск. Программа, по словам устроителей, будет разнообразнее прошлогодней.

– В этом году из нового у нас будут показательные выступления по рукопашному бою, выступления гиревиков и строевая подготовка, – сообщил ASTV.RU председатель регионального отделения Союза десантников России Павел Захаров.

Отмечать праздник начнут с 9 часов утра, когда стартует автопробег с флагами по маршруту Новоалександровск – Южно-Сахалинск – Корсаков – Южно-Сахалинск. Он финиширует в 11 часов на площади Ленина.

В полдень военно-спортивный клуб «Десантник» представит гостям показательные выступления по рукопашному бою, после чего начнутся соревнования по гиревому спорту среди десантников. Затем зрителям покажут строевую подготовку.

С 13:30 от площади Ленина по Коммунистическому проспекту до площади Славы пойдет колонна из ветеранов и служащих ВДВ, а также из подразделения курсантов клуба «Десантник», где возле памятника «Скорбящей матери» завершится торжественным митингом.

На праздник приглашены командование 68-го армейского корпуса, дислоцированного в островной области, высшие должностные лица правительства Сахалинской области и администрации Южно-Сахалинска.

Также во время мероприятия наградят участников, отличившихся в патриотическом воспитании, а курсанты получат голубые береты и нагрудные знаки, как символы ВДВ.

Организаторы планируют, что после митинга желающие продолжить празднование десантники отправятся на море. Там они, по замыслу, пробудут до конца дня. Курсанты же в прошлом году отправлялись на прогулку в лес, однако в этот раз такой поход пока остается под вопросом. 

Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 08:46 +4
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Комментарии
Fosya65
Написано сегодня, в 08:50
Ага, чтоб они напились и пьяные пошли в моря, вообще нормально, куда смотрят
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+2
Online
ANNY Online
Написано сегодня, в 12:53 Отредактированно сегодня, в 12:53
Fosya65, Вы то про всех так плохо не думайте... Мой муж Десантник, Ветеран боевых действий (Афганистан) Так он каждый год 2 августа по форме ходит, не пьет... Мы всей семьей обычно едим на море... А выпить 100 грамм в память, можно и дома вечерком...
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0
Naik
Написано сегодня, в 09:00
ЕЕЕЕЕХХХХХХХуууууууу скоро праздник
, и конечно же день рождение моей доченьки будет в этот праздник, ровно год назад любимая жена подарила мне доченьку на мой профессиональный праздник, спасибо любимая. А на море это круто, я бы тоже поехал но работа против
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+8
KsuKsu
Написано сегодня, в 11:52
Naik, дочь ВДэВэшник

поздравления Вам и дочери
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+3
Online
Vika05 Online
Написано сегодня, в 09:23
тогда уж и спасателей сразу увезите туда же
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+2
sasch
Написано сегодня, в 09:25
Ржу аки конь!!!
День ВМФ будет 30 июля, а моряков на море не везут,
повезут братьёв ВДВшников и 2 августа.
По идее получается, что мореманов надо на аэродром везти
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+8
Online
yur Online
Написано сегодня, в 09:51
sasch, Просто в фонтан все не войдут
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+2
sasch
Написано сегодня, в 10:05
yur, С фонтаном понятно.

Ну, а морячков на аэродроме можно разместить - давки не будет.
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+4
Online
Armata77 Online
Написано сегодня, в 09:41
Утонуть могут в подпитии. Плохая идея
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+2
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 10:44
Armata77, естественный отбор. А пить надо в меру!
Однажды в Москве столкнулась с одним таким "подвыпившим" в день ВДВ... Непередаваемые ощущения!

Те, кто с ним был, сами его боялись. Чудом не покалечил меня и брата.
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+2
senchick
Написано сегодня, в 11:07
А к чему такое пристальное внимание к ВДВ (про вывоз на море)? Почему врачей не везут на моря или учителей? А праздник "Стройбата" отмечать будут?
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+3
Online
ANNY Online
Написано сегодня, в 12:56 Отредактированно сегодня, в 12:58
senchick, они сами себя повезут, т. е.
Организатор Союз десантников России... А не город
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0
GENdOS
Написано сегодня, в 11:51
Не завидую я водителю того трамвая который повезет этих изрядно поддавших ребят обратно в Южный
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0
Vaska
Написано сегодня, в 12:17
Опять нажрутся как свиньи и будут позорить честь.
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+1
Online
ANNY Online
Написано сегодня, в 12:56
Vaska, И такие есть, НО не все
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0
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 12:53
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