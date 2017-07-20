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На Сахалине засняли медведя, который лакомился рыбой из рыбацкой сети

На Сахалине засняли медведя, который лакомился рыбой из рыбацкой сети

Он управлялся с ней, как человек

В социальных сетях набирает популярность видео, которое, как сообщается, снято на Сахалине. Рыбаки, ведущие промысел на моторной лодке, сняли медведя. Он добывал себе рыбу. Восторг авторов вызвал метод, которым он это делал.

Вдоль берега выставлены сети. Медведь, словно человек, подхватывал их, доставал их воды и проверял на наличие рыбы. «Поднимает сетку, смотри!» – обмениваются репликами авторы видео, бурно радуясь происходящему. Один из них предлагает отогнать медведя, бросив в него камень, но после громкого звука мотора животное само отбегает на берег.

Как отмечают исследователи, рыболовные сети часто помогают медведям питаться, и они давно научились извлекать из их наличия выгоду. В журнале «Лес и человек» за 1986 год в очерке о Камчатке «Медведи – рыболовы» писалось: «Ни один косолапый рыболов не пройдет мимо выставленной сети, у которой прыгают поплавки от попавшейся рыбы. Грабеж зверями сетей  здесь обычное явление. Медведь достает рыбу, плавая вдоль сети, а порой, применив свою чудовищную силу, вытаскивает ее на берег».

Автор: Евгений Кузьминов, сегодня, в 08:12 +1
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 08:15 Отредактированно сегодня, в 08:17
Вот люди дикие...
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Online
DashaA Online
Написано сегодня, в 08:19
Ну что, не могли мише одну рыбку дать стырить?) Такой смешной:))
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