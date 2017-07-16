Сахалинским полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей

Сегодня, 22 июля, автотехника сахалинской полиции пополнилась новыми служебными автомобилями.

Личный состав Управления ГИБДД УМВД России по Сахалинской области по случаю торжественного вручения патрульных автомобилей от Правительства региона выстроился на площадке перед зданием островной Госавтоинспекции.

Глава региона торжественно вручил врио начальника Управления МВД области полковнику полиции Андрею Переверзеву ключи от 10 новых автомобилей Ford Explorer 2016 года выпуска, которые оборудованы сигнальными громкоговорящими устройствами, цифровыми радиостанциями, системой видеонаблюдения, позволяющей оценивать обстановку впереди и позади автомобиля. В салоне транспортных средств производится видео- и аудиозапись.

Андрей Переверзев от имени руководства и личного состава сахалинской полиции выразил благодарность Олегу Кожемяко и Правительству области за такой ценный подарок.

- Защита прав и свобод граждан во многом зависит от оперативности прибытия сотрудников полиции на место назначения. Новый транспорт позволит существенно повысить мобильность дежурных экипажей. Особенно это касается дорожно-транспортной обстановки в регионе. Уверен, что с усилением транспортного обеспечения полиции время прибытия полицейских на место сократится до минимума - отметил Андрей Переверзев.

После передачи ключей архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон совершил чин освещения новых автомобилей. По окончанию церемонии Андрей Переверзев подал личному составу команду «по машинам!». Так представители правопорядка на новых автомобилях приступили к охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Источник: пресс-служба УМВД России по Сахалинской области