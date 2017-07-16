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Сахалинским полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей

Сахалинским полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей

Ford Explorer оборудованы сигнальными громкоговорящими устройствами, цифровыми радиостанциями, системой видеонаблюдения и т.д.

Сегодня, 22 июля, автотехника сахалинской полиции пополнилась новыми служебными автомобилями.

Личный состав Управления ГИБДД УМВД России по Сахалинской области по случаю торжественного вручения патрульных автомобилей от Правительства региона выстроился на площадке перед зданием островной Госавтоинспекции.

Глава региона торжественно вручил врио начальника Управления МВД области полковнику полиции Андрею Переверзеву ключи от 10 новых автомобилей Ford Explorer 2016 года выпуска, которые  оборудованы сигнальными громкоговорящими устройствами, цифровыми радиостанциями, системой видеонаблюдения, позволяющей оценивать обстановку впереди и позади автомобиля. В салоне транспортных средств производится видео- и аудиозапись.

Андрей Переверзев от имени руководства и личного состава сахалинской полиции выразил благодарность Олегу Кожемяко и Правительству области за такой ценный подарок.

- Защита прав и свобод граждан во многом зависит от оперативности прибытия сотрудников полиции на место назначения. Новый транспорт позволит существенно повысить мобильность дежурных экипажей. Особенно это касается дорожно-транспортной обстановки в регионе. Уверен, что с усилением транспортного обеспечения полиции время прибытия полицейских на место сократится до минимума - отметил Андрей Переверзев. 

После передачи ключей архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон совершил чин освещения новых автомобилей. По окончанию церемонии Андрей Переверзев подал личному составу команду «по машинам!». Так представители правопорядка на новых автомобилях приступили к охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Источник: пресс-служба УМВД России по Сахалинской области

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Сахалинским полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей , Фото: 1
Сахалинским полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей , Фото: 2
Сахалинским полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей , Фото: 3
Сахалинским полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей , Фото: 4
Сахалинским полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей , Фото: 5
Сахалинским полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей , Фото: 6
Сахалинским полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей , Фото: 7
Сахалинским полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей , Фото: 8
Сахалинским полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей , Фото: 9
Сахалинским полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей , Фото: 10
Сахалинским полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей , Фото: 11
Сахалинским полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей , Фото: 12
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Сахалинским полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:09 +3
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Комментарии
евгений
Написано сегодня, в 13:23
Просто взял кусочек фото.
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+7
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 13:29
А освятил чтобы не угнали?
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+4
евгений
Написано сегодня, в 14:45
Balbes, Обязательно помогут.
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+6
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 13:47
Хм...
Не, ну почему бы и нет.
Денег-то хоть пятой точкой жуй.
Начинаем прикидывать:
Ford Explorer 2014 года стоит примерно 1,600,000 рублей.
Ford Explorer 2017 уже чуточку по дороже ... каких-то 3,500,000 тех же нашинских тугриков.
V6
3,5 литра.
249 лошадок.
Теперь не забываем ДОУКОМПЛЕКТОВАТЬ сигнальными громкоговорящими устройствами, цифровыми радиостанциями, системой видеонаблюдения и т.д.
Этот монстр еще скорее всего потребляет бензин как бык помои.
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+9
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 13:53
Где же вера в НАШ Россейский автопром?
Где патриотизЬм и поддержка государству?

LADA XRAY 20017 год стоимость от 549,000 рублей до 800,000

4х4
1,7 литра.
122 лошадок
Употребляет скромненько, всего 7,2 литра на сотню.

Так вот и живем!
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+13
Кузовков Владимир
Написано сегодня, в 15:02
Василиса_Я ^.^, неудобно свои пузаны из Лады вытаскивать. Некошерно
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+3
forsen
Написано сегодня, в 15:04
Василиса_Я ^.^, а где навязанная автолюбителям кнопка- ЭРА-ГЛОНАСС ???
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+2
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 16:51
Ну и току?Всего 249 лошадок!
Не Субу не вешку не догонят
.С прадосом 4 литровым потягаться (и то не уверен) да и к тому же они всегда налом платят!

"Не нужна тебе такая машина мент, поверь мне на слово"
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+2
Smurnoy
Написано сегодня, в 17:18
S.T.A.L.K.E.R., Согласен, а ещё какой расход у "танка", литров 15-20?
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+1
Smurnoy
Написано сегодня, в 17:26
S.T.A.L.K.E.R., Да и "джип" не гоночный автомобиль. Думаю всё начальство просто обновит свои служебные авто.
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+1
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 18:06
Smurnoy, Вот и я о том же,если на них не за кем не гонятся,смысл в таких дорогущих автомобилях?Тем более не гонщиков на трассе не джиперов в пампасах они не догонят!Очередная показуха освятили ,команда "по машинам" и в путь!Представил ржал до слёз!Интересно почему администрация не поинтересуется у гай. начальства:Зачем?Думаю с амурки на эти должности много желающих!
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+1
Еще 1 комментарий
Smurnoy
Написано сегодня, в 17:20
"Так представители правопорядка на новых автомобилях приступили к охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности." Вот так прямо без номеров и приступили?
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+2
Victor
Написано сегодня, в 17:40
Smurnoy, о том же сразу и подумал)
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+1
observer69
Написано сегодня, в 17:34
Вот Вам господа, простые, реалии жизни. Смешно и опять не плевок, а харчек всем и вся. Нет смысла повторять, люди все и так изложили выше дааа...
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+2
Victor
Написано сегодня, в 17:43
Да пущай катаются на хороших машинках.Может добрее станут как Печкин.Комфортное рабочее место,это важно).У нас по всей стране ГИБДД и на меринах и на бэхах ездят...
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+1
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 18:10
Victor, Хорошо хоть,что на полицмэнов Дубая не равняются!
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+1
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senchick Online
Написано сегодня, в 18:08
Что-то про комплектующие ЭРА-ГЛОНАСС ничего не написано... Данные автомобили оснащены ими или нет?
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