Жителям ветхих домов 25-го микрорайона вручили гарантийные письма о получении жилья

Согласие на переезд из деревянных строений в благоустроенные квартиры пока дали 11 горожан

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин 21 июля вручил первые гарантийные письма о предоставлении квартир 9 жителям домов 25-го микрорайона областного центра.

Напомним, на днях градоначальник на встрече с жителями индивидуальных домов оставшихся на территории муниципальной застройки в 25-м микрорайоне обсудил возможность переселения людей в новостойки, возводимые здесь же в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного фонда. Всего в границы муниципальной застройки попали 32 домовладения, большая часть из которых ветхая. Согласие на переезд из деревянных строений в благоустроенные квартиры пока дали 11 горожан.

Как сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, собравшиеся задали Сергею Надсадину интересующиеся вопросы и попросили решить ряд возникших вопросов. Выслушав присутствующих, Сергей Надсадин пообещал индивидуально подойти к решению возникших у горожан проблем.

Обладателей гарантийных писем, чьи дома находятся в наиболее аварийном состоянии, до переезда в новые квартиры по желанию переселят во временное жилье из маневренного фонда.

Вручение гарантийных писем будет продолжено.