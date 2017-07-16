Вахтовка сорвалась в обрыв в Углегорском районе

фото очевидцев

ДТП произошло между Лесогорском и Бошняково

ДТП произошло 20 июля в Углегорском районе.

По словам очевидцев, между Лесогорском и Бошняково сорвалась в обрыв вахтовка.

Информация о том, есть ли в этой аварии пострадавшие, уточняется