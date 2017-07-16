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Вахтовка сорвалась в обрыв в Углегорском районе
фото очевидцев

Вахтовка сорвалась в обрыв в Углегорском районе

ДТП произошло между Лесогорском и Бошняково

ДТП произошло 20 июля в Углегорском районе.

По словам очевидцев, между Лесогорском и Бошняково сорвалась в обрыв вахтовка. 

Информация о том, есть ли в этой аварии пострадавшие, уточняется

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 13:33 +5
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Комментарии
Naik
Написано сегодня, в 14:49
Ужас
, хоть бы жертв не было
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+3
Trucker
Написано сегодня, в 16:27
Naik, судя по фото
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+1
Trucker
Написано сегодня, в 16:28
Машина на дороге
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0
KsuKsu
Написано сегодня, в 16:52
Хоть бы пустой шел
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+3
Nektos
Написано сегодня, в 17:35
Хоть бы без жертв
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+1
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