СМИ: мэра японского города Немуро не пустили на Курильские острова

Мэр города Немуро (провинция Хоккайдо, Япония) не смог попасть в составе официальной делегации на Курильские острова. Об этом пишет газета Japanese Times. Основная версия произошедшего – санкции, которые Япония наложила на Россию в связи с крымскими событиями 2014 года. Отказ чиновнику приграничного города стал ответом на них.

Шунсуке Хасегава должен был войти в состав группы, посетившей Южные Курилы в конце июня – начале июля. Участники 5-дневной поездки оценивали потенциал совместного развития островов Кунашир, Итуруп и Шикотан.

На основе взаимных договоренностей о безвизовых поездках на острова Токио настаивал на включении Хамегавы в состав группы, однако, по словам источников издания, на это не согласилась российская сторона.

Немуро – город в провинции Хоккайдо, непосредственно граничащей по морю с Южными Курильскими островами. Его мэр Хасегава известен своими заявлениями по поводу принадлежности островов. Из-за этого, подтвердили японские дипломатические источники, он был внесен в черный список, созданный после крымских событий в 2014 году. Тогда Япония совместно с международным сообществом наложила на Россию ряд санкций и запретила въезд двум десяткам высокопоставленных лиц. В ответ на это Москва сообщила о создании списка невъездных представителей японской власти. Точный перечень имен в нем никогда не попадал в публичный доступ.

На пресс-конференции министр иностранных дел Японии Фумио Кисида был вынужден отвечать на вопрос СМИ об отсутствии мэра Немуро в составе делегации. Он ответил обтекаемо: это произошло в результате «договоренностей между заинтересованными сторонами». В свою очередь, законодательное собрание города Немуро назвало невключение мэра в список поездки «совершенно неприемлемым».

Как сообщал astv.ru, делегация японских бизнесменов была на трёх островах с 28 июня по 1 июля. «Предприниматели и представители власти из соседней страны ознакомились с работой нескольких десятков объектов транспорта, энергетики, туризма, торговли, рыболовства и медицины. Состоялись встречи с российскими предпринимателями, в ходе которых обсуждались совместные проекты», – сообщил тогда пресс-секретарь главы Сахалинской области.