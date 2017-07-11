Рабочие сделали дорогу в Яблочном непроходимой

Жители Яблочного в Холмском районе жалуются на ремонт улицы Холмской.

"Живём как на берегу моря. Пешком не пройти,на велосипеде не проехать. Если мама идет с коляской, то ребенок - на руках, так как коляску везти невозможно, да и самим неудобно идти, так как камни впиваются в ноги. А про пенсионеров вообще молчим", - говорят сельчане.

Ремонт дороги astv.ru прокомментировал глава территориального управления администрации села Яблочного Николай Кортелев.

"Сначала был подписан контракт на отсыпку дороги щебнем крупных фракций. Эту часть работ подрядчик выполнил. Сейчас заключено дополнительное соглашение на отсыпку дороги мелким щебнем. Сегодня в село завезут весь необходимый материал. Если погода будет хорошей, подрядчик приступит к работе уже завтра - 19 июля. После отсыпки проезжую часть укатают", - говорит Николай Кортелев.