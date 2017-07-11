На прямую линию с губернатором поступило больше 2,5 тысячи обращений

Прямая линия главы Сахалинской области, состоявшаяся накануне вечером, продлилась больше полутора часов. По данным пресс-секретаря губернатора, на нее поступили обращения из 36 населенных пунктов всех муниципальных образований региона.

Astv.ru сообщал о некоторых из затронутых тем. Так, жительница Южно-Сахалинска обратилась с жалобой на разрытые дороги, в Макарове шла речь об отсутствии лыжной базы, а в Охе – об общественной бане.

В селе Рыбацком Анивского района, сообщила звонившая оттуда Ирина Арсеньева, пришло в полную негодность дорожное покрытие на улице Береговой. Эксплуатирующие трассу организации мер не принимают, в местной администрации на проблему также не обращают внимания. Олег Кожемяко пообещал заставить районных чиновников все же отреагировать на просьбы селян и привести дорогу в нормативное состояние.

В соседнем Холмском районе жители пожаловались на нехватку автобусов. На маршрутах внутри райцентра пассажиров перевозят всего 4 вместительных МАЗа недавно созданного муниципального предприятия. Альтернатива им – частные «Газели», которые зачастую не соблюдают расписание и даже проезжают мимо некоторых остановок.

- Хотелось, чтобы в городе было больше муниципального транспорта, с хорошо отлаженной работой и люди могли спокойно добираться до места назначения, - озвучила пожелание жительница Холмска по имени Анна.

На связь был вызван мэр района Андрей Сухомесов. Губернатор потребовал от него разъяснить ситуацию и принять меры.

- Мы предусмотрели в местном бюджете более 8 миллионов рублей на закупку новых автобусов. И, кроме того, дополнительно приобретем в лизинг еще 15-20 транспортных средств, чтобы закрыть все проблемные места Холмска, - рассказал глава местной администрации.

Руководитель еще одного района – Корсаковского – после обращения местных жителей – обязался снести полуразрушенное административное здание в городском парке и обустроить там игровую площадку.

Глобальный для всего региона вопрос на «прямой линии» поднял южносахалинец Евгений Любимкин. На Сахалине, считает он, необходимо организовать современные мусороперерабатывающие производства. О проблеме постоянно напоминает обилие пластика во многих часто посещаемых людьми местах.

- Это одна из главных проблем для области, - согласился Олег Кожемяко. - Сейчас уточняются параметры новой программы, которая будет включать в себя строительство муниципальных полигонов и сортировочных линий, единого завода по переработке мусора, в том числе пластика, алюминия, макулатуры. Думаю, эта сложная проблема начнет решаться.

А вот жителей Курильских островов, как показал разговор с губернатором, сильнее всего заботит вопрос цен. Стоимость продуктов питания в Южно-Курильске - одна из самых высоких по области. Для решения проблемы на островах планируют строить теплицы и небольшие птичники. Увеличат туда и поставки продовольствия с Сахалина. В этом году на проектную мощность выйдет свинокомплекс в селе Таранай, значительно увеличит выпуск мяса бройлеров птицефабрика «Островная». Эти виды мясной продукции на Курилы планируется поставлять, минуя посредников и реализуя через сеть социальных магазинов. Высокие затраты на перевозку продуктов при этом будут компенсированы за счет бюджета.

В Поронайске по результатам «прямой линии» поручено пересмотреть в сторону увеличения жилищные нормы по программе переселения из аварийных домов. В Долинске ускорят передачу бывших военных городков в муниципальную собственность. А в планировочном районе Луговое Южно-Сахалинска поддержат инициативы жителей в создании территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Это позволит увеличить темпы благоустройства села - идея таких образований заключается в том, чтобы помочь жителям самостоятельно реализовать небольшие проекты. Например, построить за счет средств областных грантов детские или спортивные площадки, зоны отдыха.

В финале беседы глава региона сказал, что подобный формат общения с сахалинцами и курильчанами в режиме реального времени он намерен продолжить. Результат первой «прямой линии» - около 70 телефонных звонков и в общей сложности более 2,5 тысячи ранее поступивших обращений.