Молодых медиков Сахалинской области собрали на «Островах»

территориясмыслов.рф

Около 60 молодых специалистов из сферы здравоохранения из 14 районов области собрались на форум «Острова-2017», который проходит на территории гостиничного комплекса «Санта Ризот Отель».

Именно здесь участникам предстоит сформировать новый подход к работе и найти способы повысить социальную ответственность специалистов здравоохранения. Определить перспективы развития молодого специалиста. Это главные цели, которые стоят перед медиками.

- Проведение таких форумов и сборов позволяет выстраивать прямой диалог между молодежью и властью. При этом впервые нами проводится отраслевое мероприятие – сегодня в этом зале собрались молодые специалисты сферы здравоохранения, а значит впереди очень важный разговор о проблемах сферы здравоохранения Сахалинской области и пути их решения. Я желаю вам успешной и продуктивной работы в рамках сбора – сказал заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов.

Главная задача, которая стоит перед молодыми специалистами во время проведения сбора - создание инновационной, эффективно действующей молодежной площадки для разработки и реализации перспективных молодежных проектов. Для этого пройдут круглые столы, мастер-классы и тренинги, деловые и дискуссионные площадки. По мнению самих ребят, подобные площадки помогают молодежи обменяться опытом с другими коллегами.

В сборе принимают участие молодые специалисты в сфере здравоохранения: врачи, фельдшеры, специалисты, работающие в системе здравоохранения. Их возраст от 18 до 35 лет. В качестве экспертов на площадки выступят представители органов исполнительной и законодательной власти, политические и общественные деятели, эксперты в области здравоохранения, ученые, квалифицированные тренеры и лидеры общественного мнения.

Кроме образовательных программ, для всех участников организаторы подготовили творческие, деловые и другие мероприятия. Завершится сбор 17 июля, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.