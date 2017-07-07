Олег Кожемяко: ремонты дорог в Южно-Сахалинске нужно вести в две смены

Властям и подрядчикам Южно-Сахалинска следует пересмотреть графики работ на дорогах и тротуарах, чтобы они не растягивались до ноября. Об этом заявил губернатор Сахалинской области во время прямой линии, отвечая на вопрос горожанки. Она жаловалась на заторы и пробки, сковавшие город из-за обширной ремонтной кампании.

По словам Олега Кожемяко, конкурсные процедуры, при которых допустим срок проведения ремонтов до ноября, затянуты. К ноябрю из-за погодных условий уже нет смысла класть асфальт, добавил губернатор: «Нужно вести работу, чтобы она в большей степени была закончена в летний, осенний нормальный период – сентябре, максимум октябре».

Кожемяко обратился к мэру Южно-Сахалинска с предложением рассмотреть возможность введения вторых рабочих смен на тех участках, где идут работы. На многих отрезках можно работать и вечером, считает глава региона. Исключение – те места, где из-за ремонтов или строительства стоит шум (укладывается плитка или работают отбойные молотки) либо светят яркие фонари. Там, где эти работы вечером будут мешать жителям в домах, вводить вторую смену нецелесообразно, добавил губернатор.