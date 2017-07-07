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Олег Кожемяко: ремонты дорог в Южно-Сахалинске нужно вести в две смены

Олег Кожемяко: ремонты дорог в Южно-Сахалинске нужно вести в две смены

Об этом он заявил в ходе прямой линии

Властям и подрядчикам Южно-Сахалинска следует пересмотреть графики работ на дорогах  и тротуарах, чтобы они не растягивались до ноября. Об этом заявил губернатор Сахалинской области во время прямой линии, отвечая на вопрос горожанки. Она жаловалась на заторы и пробки, сковавшие город из-за обширной ремонтной кампании.

По словам Олега Кожемяко, конкурсные процедуры, при которых допустим срок проведения ремонтов до ноября, затянуты. К ноябрю из-за погодных условий уже нет смысла класть асфальт, добавил губернатор: «Нужно вести работу, чтобы она в большей степени была закончена в летний, осенний нормальный период – сентябре, максимум октябре».

Кожемяко обратился к мэру Южно-Сахалинска с предложением рассмотреть возможность введения вторых рабочих смен на тех участках, где идут работы. На многих отрезках можно работать и вечером, считает глава региона. Исключение – те места, где из-за ремонтов или строительства стоит шум (укладывается плитка или работают отбойные молотки) либо светят яркие фонари. Там, где эти работы вечером будут мешать жителям в домах, вводить вторую смену нецелесообразно, добавил губернатор.

вчера, в 19:53 +1
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Комментарии
Alenushka
Написано вчера, в 20:16
Качественно делать надо, а так... хоть в три смены работай!
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+4
НКолчина
Написано вчера, в 20:43
А чем не лозунг - "Даешь реконструкцию Комсомольской круглосуточно?" И жители окрестных домов - Ура! Мы счастливы! А чё мелочиться в 2 смены то...
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+2
Reader
Написано вчера, в 21:20
НКолчина, 365 дней в году
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+1
НКолчина
Написано вчера, в 22:25
Reader, а то
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0
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 20:49
Главное, поклодить правильно, чтоб потом возможность была расклодить для протяжки каких-нить труб)
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+4
Alenushka
Написано вчера, в 21:00
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+2
lvista
Написано вчера, в 21:13
Ну, конечно! Спать то никому не надо!!! Давай в 4 смены
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+1
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