Макаров встретит новый зимний сезон с новой лыжной базой

К новому зимнему сезону в Макарове будет создана лыжная база с необходимой инфраструктурой для отдыха людей. В ее строительстве будут участвовать как муниципалитет, так и областной бюджет. Проект под контроль возьмет вице-премьер сахалинского правительства Антон Зайцев. Такой ответ дал глава региона на обращение макаровского спортивного тренера.

По словам местного жителя, зимой у лыжников нет обустроенной базы – негде переодеваться и хранить экипировку. При этом такой проблемы нет в большей части других городов Сахалинской области. Базу в Макарове обещали сначала в 2012 году, затем в 2016-м, но ее по-прежнему нет.

По словам Олега Кожемяко, власти Макарова допустили серьезную ошибку в то время, когда лыжную было можно было обустроить с помощью «Газпрома». Другие муниципалитеты такой возможностью воспользовались. Теперь же предстоит исправить это с помощью совместных усилий города и области: «Ничего там сложного нет, постараемся, чтобы сезон вы открыли уже с новой базой и новым пунктом проката. Постараюсь тоже приехать, открыть сезон – конечно, если получится», – закончил Кожемяко.