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Макаров встретит новый зимний сезон с новой лыжной базой

Макаров встретит новый зимний сезон с новой лыжной базой

Проект проконтролирует вице-премьер области

К новому зимнему сезону в Макарове будет создана лыжная база с необходимой инфраструктурой для отдыха людей. В ее строительстве будут участвовать как муниципалитет, так и областной бюджет. Проект под контроль возьмет вице-премьер сахалинского правительства Антон Зайцев. Такой ответ дал глава региона на обращение макаровского спортивного тренера.

По словам местного жителя, зимой у лыжников нет обустроенной базы – негде переодеваться и хранить экипировку. При этом такой проблемы нет в большей части других городов Сахалинской области. Базу в Макарове обещали сначала в 2012 году, затем в 2016-м, но ее по-прежнему нет.

По словам Олега Кожемяко, власти Макарова допустили серьезную ошибку в то время, когда лыжную было можно было обустроить с помощью «Газпрома». Другие муниципалитеты такой возможностью воспользовались. Теперь же предстоит исправить это с помощью совместных усилий города и области: «Ничего там сложного нет, постараемся, чтобы сезон вы открыли уже с новой базой и новым пунктом проката. Постараюсь тоже приехать, открыть сезон – конечно, если получится», – закончил Кожемяко.

вчера, в 20:29 +1
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Олег Кожемяко
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Комментарии
atm
Написано вчера, в 21:33
А ещё лыжную базу хотели в Холмском районе в Чапланово построить, где снега ооочень много, только до сих пор никак
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0
SWATIMYR
Написано вчера, в 21:35
Ну, вот! Есть же и хорошие новости с Макарова,..а не только убили/ограбили/угнали
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0
Online
babaj Online
Написано вчера, в 21:58
.. с гниловатыми зубами..
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0
Товарищ Сергей
Написано вчера, в 22:30
Стройте ГУЛАГ.
Лаврэнтий возьмт под личный контроль.
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0
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