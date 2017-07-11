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На «Горном воздухе» в разгар работы остановились кабинки

На «Горном воздухе» в разгар работы остановились кабинки

В некоторых находятся люди

На базе «Горный воздух» остановилось движение по канатной дороге. Во время остановки в некоторых кабинках находились люди. Они зависли между нижней и средней станциями.

Остановка произошла около 20 минут назад. Как сообщили astv.ru в службе спасателей «Горного воздуха», в одной из кабинок нашли сумочку, оставленную без присмотра. Чтобы проверить ее на безопасность, дорогу пришлось срочно остановить. К базе приехали автомобили оперативных служб.

На мероприятия понадобится еще около 15 минут. После этого движение по канатной дороге планируют возобновить.

В летнем сезоне «Горный воздух» работает с четверга по воскресенье. Сегодня, в пятницу, база открылась в полдень и завершит работу в 19:00.

Автор: АСТВ, вчера, в 18:08 +3
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Место
СТК "Горный воздух"
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Комментарии
samaya_555
Написано вчера, в 18:18
А я думаю, чего это скорая с пожарными туда понеслись....
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 18:23
Представляю состояние тех, кто в кабинках завис....
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+5
НКолчина
Написано вчера, в 18:26
Балтийская Килька, это так страшно! Ну для меня
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 18:27
НКолчина, да я сама в шоке. Народ хоть предупредили об остановке или как???
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+3
НКолчина
Написано вчера, в 18:36
Балтийская Килька, скорее всего - или как...
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+5
Еще 3 комментария
ZLOI275
Написано вчера, в 18:49
Ну подумаеш ну повисели, ну полюбовались видами. Прошу заметить любовались дольше чем положено по оплате
. Так что админы Г.В. еще и и за этого в минус попали
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0
НКолчина
Написано вчера, в 19:15
ZLOI275, какие к черту виды в такой ситуации!
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+1
ZLOI275
Написано вчера, в 19:17
НКолчина, нормальные виды. Местами красивые
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+1
Товарищ Сергей
Написано вчера, в 19:09
там сидеть не страшно..самое страшное то,что кому то по состоянию здоровья(в анамнезе) может стать плохо....
ну а если какать захочется,тогда засада
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+2
НКолчина
Написано вчера, в 19:19
Товарищ Сергей, да какать - фигня! Выставил пятую точку на воздух и... снизу не видно
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+1
Товарищ Сергей
Написано вчера, в 19:21
НКолчина,
снизу может быть мишка...запомнит вашу опу и покусает её потом.)))))))))
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+1
КисМа")
Написано вчера, в 23:29
НКолчина, воображение больное. Вы чё курите с тов.Сергеем?!
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+1
ateriya
Написано вчера, в 22:03
А потому что нечего ворон ловить и сумки забывать где попало. Все претензии той вороне что сумку забыла. Ну повисели десять минут. Ничего страшного. Зато с какой скоростью вылетели,никто ничего точно не забыл. Будьте внимательнее товарищи к своим вещам. Чтобы не сидеть и обкакиваться в кабинках.
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0
Reader
Написано вчера, в 22:51
Депрессивно -параноидальный педантизм
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0
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