На «Горном воздухе» в разгар работы остановились кабинки

На базе «Горный воздух» остановилось движение по канатной дороге. Во время остановки в некоторых кабинках находились люди. Они зависли между нижней и средней станциями.

Остановка произошла около 20 минут назад. Как сообщили astv.ru в службе спасателей «Горного воздуха», в одной из кабинок нашли сумочку, оставленную без присмотра. Чтобы проверить ее на безопасность, дорогу пришлось срочно остановить. К базе приехали автомобили оперативных служб.

На мероприятия понадобится еще около 15 минут. После этого движение по канатной дороге планируют возобновить.

В летнем сезоне «Горный воздух» работает с четверга по воскресенье. Сегодня, в пятницу, база открылась в полдень и завершит работу в 19:00.