Сегодня на Сахалин прилетает Дмитрий Медведев

Он пробудет на острове несколько дней

Сегодня, 22 августа, вечером в Южно-Сахалинск прилетит премьер-министр. Визит Дмитрия Медведева предполагался еще в конце прошлой недели, но сроки были сдвинуты. Как стало известно ASTV.RU, глава правительства пробудет в регионе несколько дней.

По имеющимся данным, Медведев прибудет на Сахалин не раньше 19 часов.

Основная программа намечена на среду, 23 августа. На остров прилетят несколько профильных министров правительства России. Запланировано совещание с участием вице-премьеров Юрия Трутнева и Аркадия Дворковича. Оно будет посвящено развитию рыбодобычи и рыбопереработки.

Кроме этого, Дмитрий Медведев, возможно, осмотрит город Южно-Сахалинск.