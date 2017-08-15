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Сегодня на Сахалин прилетает Дмитрий Медведев

Сегодня на Сахалин прилетает Дмитрий Медведев

Он пробудет на острове несколько дней

Сегодня, 22 августа, вечером в Южно-Сахалинск прилетит премьер-министр. Визит Дмитрия Медведева предполагался еще в конце прошлой недели, но сроки были сдвинуты. Как стало известно ASTV.RU, глава правительства пробудет в регионе несколько дней.

По имеющимся данным, Медведев прибудет на Сахалин не раньше 19 часов.

Основная программа намечена на среду, 23 августа. На остров прилетят несколько профильных министров правительства России. Запланировано совещание с участием вице-премьеров Юрия Трутнева и Аркадия Дворковича. Оно будет посвящено развитию рыбодобычи и рыбопереработки.

Кроме этого, Дмитрий Медведев, возможно, осмотрит город Южно-Сахалинск.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:17 +7
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Комментарии
8257
Написано сегодня, в 11:21
Кому то попадёт
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+2
Online
Alenushka Online
Написано сегодня, в 13:22
8257, а кому-то перепадёт...
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+4
Selena
Написано сегодня, в 11:23
Дмитрий Анатольевич, добро пожаловать! )
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+3
Студенческая весна
Написано сегодня, в 11:34
Selena, встретите с караваем?
Ответить
+3
Online
Ben Online
Написано сегодня, в 12:09
Ответить
+2
Selena
Написано сегодня, в 12:46
Ben, но но, я попрошу!))
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0
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 11:24
что развивать то собрались, что уничтожили ранее?
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+10
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 14:51
Netu_nika, с языка сняли. Какая добыча и переработка, когда основной ресурс уничтожили и продолжают добивать?
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+2
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 14:53
НюНик_просто_Анна, у вас то хоть что то на языке было, а у меня нет ничего, рыбы нет, вот и голодаю
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:22
Netu_nika, эт что, если говорю, что на чем-то собаку съела, значит, вывод - уже сытая?
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+1
Еще 1 комментарий
Ярославчик
Написано сегодня, в 11:27
Рыбы нет, но вы держитесь...
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+23
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 11:37
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+8
Online
a_tv Online
Написано сегодня, в 11:49
Ярославчик, Он за ней и приехал
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+3
Дядя_Федор
Написано сегодня, в 13:06
a_tv, ему ее и так привозят. На кой ему за ней специально лично летать?
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+4
Ярославчик
Написано сегодня, в 11:28
Пусть Трутнев его в Корсаков свозит, что на Южный то смотреть...
Бараки посмотрит, да речку-вонючку...
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+7
Online
Alenushka Online
Написано сегодня, в 13:24
Ярославчик, Не-не, на север его!
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+5
Online
Triton Online
Написано сегодня, в 13:59
Alenushka, в Оху
на пенную вечеринку
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+6
Online
Alenushka Online
Написано сегодня, в 14:04
Triton, согласна!
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+3
Еще 1 комментарий
k_hammer
Написано сегодня, в 11:31
Будем молиться о плохой погоде, а то как не приедут, то бахчевые уродятся, то жара как в Сочи, а потом удивляемся, а куда северные надбавки деваются? И ради бога уберите услужливых чинуш, от них все беды…
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+10
Иван.90
Написано сегодня, в 11:31
Надо, чтобы премьер министр решил пройтись по нашим магазинам и рынкам, и заранее всех предупредить. Будет куча свежих продуктов, свежей рыбы и икры за копейки. А потом за ним пройтись и побыстрее все за дешево скупить :)
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+7
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 11:31
Превед медвед.
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+29
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 11:35
TROL,
Ответить
+4
SonyI
Написано сегодня, в 11:38
TROL,
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+2
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 11:38
TROL,
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+4
Еще 4 комментария
Студенческая весна
Написано сегодня, в 11:33
А отпуск? обещали, что он его здесь и проведет. Давайте на Курилы, пощекочем япошек
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+1
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 11:36
Осторожнее,Дмитрий Анатольич,у нас тут медведей отстреливают...)))
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+13
SonyI
Написано сегодня, в 11:39
S.V., Он не медвЭд,он мишка гамми! Разве, что в цирк....
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+3
Online
Alenushka Online
Написано сегодня, в 13:25
S.V.,
Ответить
+1
sasch
Написано сегодня, в 11:37
А он у нас не бывал ещё? Что-то я запамятовал.
Не, ну мы конечно рады, пускай и к нам на севера завернёт
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+11
Mopsik
Написано сегодня, в 11:40 Отредактированно сегодня, в 11:41
Ой, а вдруг Мишку встречу ? А у меня и угостить то нечем
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+7
SonyI
Написано сегодня, в 11:55
Mopsik, Каравай и кокошник!Мона еще кедровочку...не откажется!
Ответить
+1
Mopsik
Написано сегодня, в 12:02
SonyI, его величество пошлет подальше в лес, по грибы сходить. Ибо не его уровня всякие мопсюшки
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+3
AX9566
Написано сегодня, в 12:14
SonyI, Мона еще кедровочку...не откажется!

На фига добро переводить?
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+1
Еще 5 комментариев
Master82
Написано сегодня, в 11:52
Своих медведей хватает, ещё и московский в населеный пунк выйдет, главное , чтоб не отстрелили его)))
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+5
MASHUTA
Написано сегодня, в 11:55
А нам Медуэдев нужон???
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+5
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 12:00
-Ну что вы! Я на диете, белый хлеб мне нельзя.
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+6
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 12:01
Сейчас перекроют всё, что еще не перекрыто ))) Хотя может быть ради блага населения отправят их всех вертолётом.
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+6
Online
Ben Online
Написано сегодня, в 12:12
Сергей Маслаков, вертолёт подстрелить легче, не отправят
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0
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 12:25 Отредактированно сегодня, в 12:26
Ben, военные вертолёты подстрелить сложно ) Да и кому оно надо.
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+2
Online
Ben Online
Написано сегодня, в 12:30
Сергей Маслаков, это точно, кому он нужен
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+1
Еще 1 комментарий
Online
Ben Online
Написано сегодня, в 12:08
Рыбы нет - медведи выходят к людям
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+4
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 12:13
встречайте!)))))
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+8
YuliaFrunze
Написано сегодня, в 12:17
Пусть в Холмск заедет. А то тут кое у кого крыша едет не по детски.
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+2
anmari
Написано сегодня, в 12:26
Осмотрите пожалуйста улицы Комсомольскую и Поповича!!!! Может быстрее приведут в порядок
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+1
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 12:48
Армянское радио спрашивают: — Кто такие — Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев, Ельцин, Путин и Медведев? Армянское радио отвечает: — Это мелкие политические деятели эпохи Аллы Борисовны Пугачевой.
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+9
Виталина
Написано сегодня, в 12:52
А говорили, что он у нас еще проведет часть отпуска, АСТВ-было бы интересно, что у нас за достойное место есть где премьер решил остановиться.
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+1
Эндрю
Написано сегодня, в 13:02
Виталина, он остановиться на бывшей дачи Хорошавина
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+3
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 14:41
Эндрю, пусть на нынешнее место Хорошавина везут
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+2
GENdOS
Написано сегодня, в 12:58
РЫБЛДОБЫЧУ и РЫБОПЕРЕРАБОТКУ надо выдлить жирным шрифтом. Как и предпологалось за бабосиками и икрой прилетел . Дай бог чтоб получилось клететь с Сахалина из за перегруза.
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+1
Andrey2017
Написано сегодня, в 13:39
Интересно, что он ещё решил прибрать к рукам на острове? Наверно часть областного бюджета.
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0
YRII
Написано сегодня, в 13:43
У нас в этом году все МЕДЬВЕДИ ,по мусоркам, да по свалкам,так что Димона надо на свалку ,вести ,а не в город,рыбы нету прилетел переработку настраивать
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+1
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 13:56
YRII, так он и так из города на мусорку прилетел
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+2
20sm
Написано сегодня, в 13:52
Пошёл лесом сосвоей рыбой, лучше бы о городе о зп, и не выплатах о низком пржиточным минумам да о том что росстат врёт что у сахалинцев от 50тр. Зп. Что цены как на дрожжах растут. Или Че он прилетит дайте рыбки массква голодает.
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0
Иван.90
Написано сегодня, в 14:07
20sm, ничего личного, но... вы серьезно хотите зарабатывать достойно с таким уровнем русского языка?..
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+4
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ateriya Online
Написано сегодня, в 14:04
На крылья Сахалина его свозят интересно или нет?
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0
Иван.90
Написано сегодня, в 14:07
ateriya, кстати да, может на Крыльях Сахалина увидим премьера?)
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0
Дядя_Федор
Написано сегодня, в 14:12
Иван.90, да нафиг надо....там такие будут меры безопасности, что фестиваль превратится в черт знает что.
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+1
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 14:24
Был бы толк, покуражится, попиарится, и Москву. А у нас все по прежнему останется. Денег нет , но вы держитесь, всем здоровья, от-сь.
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+5
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 14:34
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+5
Online
ЭмДжей Online
Написано сегодня, в 14:49
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+1
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 14:50
ЭмДжей, я тоже посмеялась от души
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+1
YRII
Написано сегодня, в 15:10
Василиса_Я ^.^, прикольно
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+1
MASHUTA
Написано сегодня, в 14:59
Димон как всегда в теме.................
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+1
sakhsergey417
Написано сегодня, в 15:17
Рыбы нет, но вы держитесь там! Всего хорошего!
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+1
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Olka_25 Online
Написано сегодня, в 15:37
Это кто такой?-Давай до свидания!
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